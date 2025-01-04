Кто из звезд тайком вышел замуж, а кто расстался после 20 лет совместной жизни: топ громких историй 2024 года

Год, еще сильнее закаливший любовь звездных пар или наоборот — выставил экзамен на крепость уже женатым. В 2024-м было десятки громких разводов, публичных признаний или наоборот — таинственных свадеб.

Кто из звезд тайком вышел замуж, кто развелся после 20 лет совместной жизни, а кто после разрыва в этот же год успел родить от другого мужчины — самые громкие из историй прошлого года вспомнила корреспондентка ТСН Елены Гущик.

Одна, две, три или десяток звездных — уже разведенных пар. 2024-й расставил точки над и в отношениях. В парах, которые еще и года не прошло как поженились и в проживших вместе чуть ли не половину жизни.

Секретом счастливой жизни бывший вратарь донецкого Шахтера и сборной Украины Пятов делился с журналистами еще три года назад. Это было их первое большое интервью. Говорили о любви, доме, традициях и воспитании 4-х общих детей. За год до 20-летия свадьбы — Пятовы объявляют о разводе. Вину на себя берет Андрей и так же искренне благодарит любимую за общие годы.

"Причиной нашего развода стали мои ошибки, которые невозможно исправить. Юлия давала мне много шансов, прощала и делала все, чтобы сохранить семью – самое дорогое, что у нас было…"

Скриншот с видео ТСН

Впрочем, даже после разрыва бывшая пара сохраняет теплые отношения. Что что, а родители из нас замечательные пишет Юлия под фотографиями, где они улыбающиеся проводят время совместно — семьей.

В 2024-м разводятся и шоумен Бедняков и юмористка Короткая. Двое детей, 10 лет в браке, шесть до — что стало причиной разрыва? Бедняков намекает — возможно, война, Америка, в которую поехала жена с детьми. Настя – деталей не пишет. Только слова благодарности за любовь:

“Это было мое решение, и оно далось очень тяжело! Никто никого не изменял, не обманывал, мы наоборот стараемся максимально быть честными друг с другом, именно поэтому и было принято такое решение!

Скриншот с видео ТСН

И, похоже, откровенность и искренность, по крайней мере публично, между прежними существует и дальше. Короткая только на днях привезла к папе в Украину детей, а сама уехала в отпуск. Так что Андрей — с сачком на голове — сейчас кажется счастливым!

С уважением, без ссор и с продолжением дружбы — в основном так в прошлом году расставались звездные пары. Рестораторы Дмитрий и Елена Борисовы после 10 лет брака, Санта Димопулас и бизнесмен Игорь Кучеренко после 9, а после 8-ми актриса Анна Саливанчук и нардеп Александр Божко.

Некоторые после развода в одиночестве долго не оставались. Анастасия Цимбалару, после 10-летнего брака с Григорием Баклановым, на днях заговорила о новом романе. С кем не говорит, но с другим мужчиной, убеждает, влюбленная, счастливая и настоящая.

Впрочем, тихо и без скандалов в прошлом году разошлись пары не все.

Максим Девизоров и Светлана Гордиенко. Это семейство актеров прожило в браке два года. Однако в середине июля Светлана написала: они с мужем-военным разводятся. Причину прежние называть не стали. Однако уже в августе стало известно, что Гордиенко стала мамой и отец ребенка не Девизоров, а Роман Соболевский, с которым Светлана вместе играла в сериале "Плут 2".

Новая семья с учетом сообщений в соцсетях — теперь живет в Лондоне. Воспитывает ребенка Соболевского под русские песни и нарративы.

Что касается Максима Девизорова, актер после развода не торопится строить новые отношения. И уверяет, что его сердце свободно:

“Я скажу одним предложением, и больше мы не будем об этом говорить, хорошо? Просто не тот человек встретился на моем пути. Гнилое яблоко. Вот и вся причина. Отношений мы пока не поддерживаем никаких – это для меня нет смысла”.

Год 2024. Несмотря на войну и разлуки, украинцы влюбляются и создают новые семьи. Ведущая 1+1 Валентина Хамайко после 18-ти лет совместной жизни со своим мужем вышла за него замуж уже официально. Актриса 95 квартала Ирина Сопонару пошла под венец с любимым-иностранцем, предпринимателем Рисом, а командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" женился на народной депутат Марии Мезенцевой.

Скриншот с видео ТСН

А эту свадьбу ждали вероятно все фанаты украинской сборной по футболу.

Кадры со свадьбы 23-летнего вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. На девушке Марине они поженились после шести лет отношений — в канун Рождества

Год новый должен принести еще больше теплых новостей и конечно звездных бракосочетаний. Потому что в прошлом мы видели не одно щемящее предложение руки и сердца, а вот будем писать новости о рождении первенцев — в ней будет много — влюбленных пар!

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