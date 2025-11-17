ТСН в социальных сетях

Кто лучше воюет — молодежь или старшие люди: командир ВСУ удивила объяснением

Военная рассказала, кто по ее мнению, эффективнее на фронте - молодежь или старшие люди.

Вера Хмельницкая
Юлия Микитенко

Юлия Микитенко

Командир взвода БПЛА 54-й бригады Юлия Микитенко рассказала, что ей лучше найти общий язык с военными, которые уже давно на службе, чем с молодежью, которая приходит в армию по «Контракту 18-24».

Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту ТСН Наталье Нагорной.

«Проблемы со здоровьем могут быть у людей, которые старше. Но они сформированы, возможно, лучше понимают и они более стабильны. Могут быть проблемы со здоровьем, но в целом это, скажем так, не критично. Молодые — 18-24 нуждаются в большем ресурсном вложении в плане воспитания. Они уже как не дети, но и еще не взрослые. Они требуют времени, моих ресурсов», — сказала она.

Юлия Микитенко отметила, что для нее важно, чтобы у человека был боевой опыт.

«Поэтому, например, в свое подразделение я пока не беру таких людей, конкретно в БПЛА. Я стараюсь брать тех, кто уже служил. Для меня это обязательно, чтобы у человека был боевой опыт», — подчеркнула военная.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Ревнуют ли жены бойцов, почему фронт комфортнее Киева и где место женщинам? ПРАВДА ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

