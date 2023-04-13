Кто мог устроить жуткую казнь воина ВСУ и как наказывали других палачей украинцев: объяснение эксперта

Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что у украинских спецслужб есть информация о российских оккупантах, которые могут быть причастны к жестокой казни воина ВСУ, которой они похвастались в социальных сетях. Он вспомнил, что в СБУ были уже успешны отработки по другим палачам.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Действительно есть информация оперативного характера, что за этим кровавым преступлением могут стоять члены диверсионно-разведывательной группы "Русич" печально известного российского неофашиста Алексея Мильчакова. Стоит отметить, что это не первое кровавое преступление участников этой группы, а точнее говорить о бандформировании на территории Украины. Напомню, разведывательно-диверсионная группа засветилась на оккупированных территориях Луганской области еще в 2014 году», – считает Снегирев.

Военный эксперт отметил, что это бандоформирование воюет против Украины с 2014 года и уже тогда было известно своими жуткими расправами над военными ВСУ и гражданскими.

"Тогда они входили в состав отряда "Бэтмен", который возглавлял печально известный полевой командир, бывший сотрудник правоохранительных органов Украины Александр Беднов на псевдо "Бэтмен". Отсюда и название этого отряда. В 2014 году под городом Счастья произошла кровавая трагедия. Украинские войска попали засаду, устроенную участниками разведывательно-диверсионной группы "Бэтмен" и тогда впервые участники "Русича" на видео задокументировали акты жестокой казни украинских военных", — считает он.

Дмитрий Снегирев добавил, что "Русич" прославился сверхжестким отношением к военнопленным.

"Речь идет о том, что подобный стиль характеризует деятельность так называемой разведывательно-диверсионной группы. Участники группы входили в состав отряда быстрого реагирования "Бэтмен", отдельные участники "Русича" входили в состав личной охраны Беднова. Они известные не только жестоким отношением к украинским военнослужащим, но и в соответствии и с гражданским населением", — сообщил он.

В 2014 году террористы замучили члена "Правой Справы" и тогда была проведена возмездная акция.

"В 2014 году в плен к отряду быстрого реагирования "Бэтмен" попадает член "Правой Справы", к нему применяют сверхжесткие пытки. Соответственно принимается решение на проведение возмездной акции по отношению, как к участникам разведывательно-диверсионной группы "Бэтмен", так и к самому Беднову", - говорит военный эксперт.

Он напомнил, что полевые командиры решили устранить руководителя фейковой "ЛНР", а когда об этом стало известно Кремлю, российские спецслужбы разработали план ликвидации мятежников.

"Аналитическим отделом общественной инициативы "Правая Справа" в 2014 году удается получить оперативную информацию о том, что состоялась встреча полевых командиров с участием Беднова, Мозгового, Дремова, на которой решался вопрос о возможности военного мятежа против тогдашнего руководителя самопровозглашенной "ЛНР" Плотницкого. Эта информация реализуется, как оперативным путем агентурным, так и соответственно дается в целом. Вследствие этой реализации успешного характера этой информации, российскими спецслужбами принимается решение о ликвидации этих полевых командиров, чтобы исключить военный мятеж против Плотницкого", - говорит Снегирев.

Именно российские спецслужбы и ликвидировали Беднова и членов "Русича" в 2015 году.

"В начале 2015 года в засаду устроенной российскими спецназначениями в районе Лутугино попадает полевой командир Беднов. У которого на момент проведения физической ликвидации, в составе личной охраны находятся бойцы разведывательно-диверсионной группы "Русич", которые принимали непосредственное участие в пытках и физической ликвидации украинских военнослужащих. То есть речь идет о том, что украинским противником была проведена успешная операция по ликвидации участников разведывательно-диверсионной группы "Русич" и полевого командира Беднова, которые были задействованы непосредственно в фактах физической ликвидации и пытках украинских военнослужащих", - вспомнил эксперт.

Он подчеркнул, что это наглядный пример того, что у Украины могут быть данные обо всех российских военных преступниках.

"Это наглядный пример того, что украинская сторона может и имеет оперативные возможности найти виновных, соответственно наказать их. Кроме того "Правой Справой" передавались списки участников незаконных вооруженных формирований, которые имеют отношение к фактам пыток украинских военнослужащих. То есть база людей, которые имеют отношение к пыткам физической ликвидации украинских пленных есть в наличии СБУ. Кроме того, хотел бы привести еще один положительный пример реакции украинской стороны на факты о непосредственном участии в ликвидации или пытках украинских военных. В свое время появилась информация о том, что в Москве в результате сердечного приступа умер первый глава так называемой "ЛНР" Валерий Болотов", - подчеркнул эксперт.

Дмитрий Снегирев говорит, что впоследствии установилось, что террорист Болотов умер не от сердечного приступа, а из-за отравления.

"Официальные лица Кремля заявили о том, что у Болотова был сердечный приступ. Эту версию подтвердила и СБУ и ГУР МО. "Правое Дело" обнародовало информацию о том, что смерть Болотова произошла не вследствие сердечного приступа, а вследствие отравления. Были приведены подробности его физической ликвидации, названы непосредственные участники и сам диагноз. Буквально через неделю российские официальные лица подтвердили факт физической нейтрализации Болотова. То есть это еще один яркий пример возможности украинской стороны на момент проведения так называемых критических операций уже непосредственно на территории РФ", - пояснил он.

Напомним, 11 апреля в Сети российские телеграмм-каналы, поддерживающие войну России против Украины, опубликовали жуткие кадры казни украинского военнопленного. У еще живого человека русские садисты отрезали голову.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что жестокая казнь украинского военнопленного, где оккупанты отрезают украинцу голову ножом, к сожалению, далеко не единственный случай. Таких казней могут быть тысячи.

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