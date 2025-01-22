Кто может получить отсрочку от мобилизации – новые правила

Украина разрешила еще одной категории граждан оформлять такую отсрочку от мобилизации. Также в Украине нашли способ, как вернуть выехавших за границу мужчин.

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Право на отсрочку

В Украине еще одна категория граждан получила право на отсрочку. Кабинет министров по инициативе МВД принял постановление, дающее право на отсрочку от мобилизации родным пропавших без вести при особых обстоятельствах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Право на отсрочку / Фото: ТСН.ua

Правительством приведена в соответствие с требованиями закона Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах" процедура получения отсрочки на военную службу во время мобилизации для родных лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Украина 14 января".

В Министерстве отмечают, что получили значительное количество обращений от родных лиц, пропавших без вести с просьбой устранить юридическую коллизию, что делает невозможным их право на получение отсрочки от мобилизации. Ранее основанием для получения такой отсрочки было решение суда о признании лица пропавшим без вести при особых обстоятельствах. Впрочем, правовая процедура принятия такого решения судом действующим законодательством не предусмотрена.

Поэтому родные лиц, пропавших без вести, были лишены возможности получить отсрочку. Теперь родным нужно будет получить выписку из Реестра лиц, пропавших без вести — вместо решения суда.

К категории лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, в частности относятся: женщины и мужчины, чьи близкие родственники (супруг, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) ) пропали без вести во время защиты и действия военного положения; женщины и мужчины (или опекуны), воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй родитель такого (таких) ребенка (детей) признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим.

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

Бронирование для украинцев за границей

Добавлю, в Украине придумали, как вернуть мужчин из-за границы. В правительстве сделали заявление о бронировании мужчин, выехавших за пределы страны. Им готовы предоставить работу на оборонных предприятиях Украины с бронированием от потенциальной мобилизации. Об этом рассказал министр национального единства Украины Алексей Чернышев в комментарии "Радио Свобода". По его словам, для самих граждан Украины "это исключительно личное решение". В свою очередь, Украина такое решение приветствует. В то же время, он подтвердил, что "мужчины преимущественно должны защитить Украину в этот момент".

Возвращение украинцев из-за границы

Напомним, ранее заявлялось, что Украина не будет осуществлять принудительные меры для возвращения своих граждан домой из-за границы. В настоящее время за пределами страны находятся миллионы украинцев. Власть стремится, чтобы возвращение граждан было как можно легче. Об этом заявил вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышев.

С целью возвращения украинцев в ключевые страны их проживания будут созданы "хабы единства" – департаменты Агентства национального единства. Они появятся в Германии, Великобритании, Польше, Австрии, Чехии и т.д. В частности, такие хабы будут предоставлять украинцам за рубежом доступ к связи с Родиной и украинскому рынку труда.

Ранее сообщалось, что в начале 2025 года должен стартовать пилотный проект по возвращению украинцев из-за границы. Он будет реализовываться совместно с Германией. Об этом заявил советник президента Украины Александр Камышин на 7-м Немецко-украинском бизнес-форуме в Берлине.

Президент Украины Владимир Зеленский также неоднократно высказывался о возвращении военнообязанных мужчин-украинцев из-за границы. В частности, он подчеркивал, что речь не идет только о том, чтобы эти мужчины воевали на фронте. Нужно поддерживать разрушенную войной экономику, а для этого нужны люди.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмигаль также выразил надежду, что украинцы, которые из-за войны войны вынуждены были выехать в Германию, будут возвращаться домой. Премьер отметил, что это приоритет правительства. Киев уже обсудил технические детали

С целью возвращения украинцев в ключевые страны их проживания будут созданы "хабы единства" – департаменты Агентства национального единства. Они появятся в Германии, Великобритании, Польше, Австрии, Чехии и т.д. В частности, такие хабы будут предоставлять украинцам за границей доступ к связи с Родиной и украинскому рынку труда.

Ранее сообщалось, что в начале 2025 года должен стартовать пилотный проект по возвращению украинцев из-за границы. Он будет реализовываться совместно с Германией. Об этом заявил советник президента Украины Александр Камышин на 7-м Немецко-украинском бизнес-форуме в Берлине.

Президент Украины Владимир Зеленский также неоднократно высказывался о возвращении военнообязанных мужчин-украинцев из-за границы. В частности, он подчеркивал, что речь не идет только о том, чтобы эти мужчины воевали на фронте. Необходимо поддерживать разрушенную войной экономику, а для этого нужны люди.

В то же время премьер-министр Украины Денис ШмигАль также выразил надежду, что украинцы, которые из-за войны вынуждены были уехать в Германию, будут возвращаться домой. Премьер отметил, что это приоритет правительства. Киев уже обсудил технические детали возвращения с федеральным правительством. И договорился вместе находить решение, как вернуть украинцев как можно скорее. Более того, Денис Шмигаль сообщил и о других направлениях сотрудничества между Украиной и Германией, в том числе и о плоскости производства военного вооружения.

Напомним, летом 2024-го президент Владимир Зеленский анонсировал создание Министерства украинского единства, которое должно объединять украинцев за границей, противодействовать российским нарративам, защищать интересы граждан и способствовать их возвращению домой.

Напомним, в прошлом году Кабинет министров переименовал Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины. 23 декабря 2024 года вице-премьер Чернышев представил рабочую концепцию Министерства национального единства Украины.

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В частности, при Миннацедности будет создано Агентство национального единства, а дальше Агентство откроет департаменты в ключевых странах пребывания украинцев, в первую очередь, в Германии, Польше и Чехии, а в столицах этих стран будет создано "Хабы единства" (Unity Hub). Также Чернышев сообщил, что Миннацедности будет работать над подготовкой законопроекта о национальном единстве и специальной цифровой платформой Unity App.

Примечательно, что уже в начале 2025 года правительство активизировало работу по созданию благоприятных условий для возвращения украинцев, в частности, Министерство единства должно в этом году представить наработки в этой сфере. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе заседания правительства 3 января.

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