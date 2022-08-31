Кто может заменить Шойгу в должности министра обороны РФ: Фейгин назвал имя

После возможного отстранения Сергея Шойгу от исполнения обязанностей министра обороны РФ на его место могут назначить нынешнего главу Росгвардии Виктора Золотова.

Однако, по мнению российского оппозиционера Марка Фейгина, Путин сейчас не отстранит Шойгу от должности, потому что это подтвердит неуспех армии РФ.

Такое мнение высказал в интервью ТСН.ua российский оппозиционер, юрист, адвокат Марк Фейгин.

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"Шойгу действительно могут поменить. Если его сейчас поменяют на Золотова (глава Росгвардии — ред.) — это приведет к смущению среди армии и аппарат власти. Лошадей не меняют на переправе, так не бывает. Тогда моральный климат ухудшится максимально, потому что это будет действительно, что это — неуспех Я думаю, что Путин на это пойдет.Они подождут. Ибо "спецоперацией" руководит не Шойгу, нет необходимости его "убирать". Другое, что он отвечает за весь политический план "спецоперации". Он был одним из участников принятие решения начать "спецоперацию". Я думаю, что Путин подождет окончания и тогда может его поменять", — считает Фейгин.

По его словам, Шойгу действительно не может реформировать армию, поэтому его могут убрать после окончания так называемой "спецоперации".

"Он не может оставаться. Для будущих целей Шойгу – это балласт. Сейчас нужно закончить то, что есть. Я думаю, что они подождут", – пояснил он.

Напомним, как сообщает западная пресса, Путин отстранил министра обороны РФ Шойгу, причина – отсутствие успехов в войне против Украины. В разведке добавили, что российские офицеры и солдаты, имеющие собственный опыт войны, вероятно регулярно высмеивают Шойгу за его неэффективное и отсутствующее руководство, поскольку прогресс России остановился.

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