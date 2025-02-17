Кто организовал взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском: всплыли новые подробности

Теракты возле ТЦК наводнили информационное пространство и стали темой номер один. В течение этого месяца сообщения о новых случаях появлялись регулярно.

Ужасный инцидент произошел возле Каменец-Подольского ТЦК 5 февраля. Стало известно, что СБУ и Нацполиция задержали двух агентов РФ, совершивших заказной теракт в Хмельницкой области.

Кем они оказались и что им теперь угрожает – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Взрыв возле Каменец-Подольского ТЦК

Этот инцидент поставил на уши всю страну! 5 февраля в Каменце-Подольском, что на Хмельнитчине произошло ужасное событие. Там раздался взрыв возле здания ТЦК. По предварительной информации, было известно о четырех раненых и одном погибшем. Такие цифры в комментарии "Общественному" назвала инспектор по коммуникации Каменец-Подольского районного управления полиции Наталья Винцарская. Впоследствии такое же количество пострадавших подтвердил глава Хмельницкого ОВА Сергей Тюрин.

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Кем оказался погибший?

В тот же день новые детали о громком инциденте рассказал мэр города Михаил Поситко. В эфире телемарафона "Единые новости" он заявил, что все раненые находятся в состоянии средней тяжести. А погибшей оказалась именно та личность, которая и совершила теракт.

По его словам среди пострадавших двое врачей ВЛК. Также пострадал один прохожий и один военный.

Новые детали о пострадавших

6 февраля в своем телеграмм-канале Михаил Поситко уточнил информацию о состоянии пострадавших. По его словам, находящийся под наблюдением врач в состоянии средней тяжести, стабилен. Ему проведена операция по удалению гематомы и устранению перелома черепа. В настоящее время находится в реанимации. Женщина также в реанимации, состояние тяжелое, стабилизированное. Военный прооперирован, обломки удалены. Состояние средней тяжести, стабильное (находится в отделении травматологии). Еще одна пострадавшая находится в центральной районной больнице, ее состояние удовлетворительное. Поситко подчеркнул, что врачи обеспечены всем необходимым и делают все возможное для спасения и стабилизации пострадавших.

СБУ задержала агентов РФ, взорвавших курьера со взрывчаткой возле ТЦК в Каменце-Подольском

Задержание злоумышленников

А уже 17 февраля стало известно, что Служба безопасности и Национальная полиция задержали двух агентов России, совершивших заказной теракт в Хмельницкой области 5 февраля этого года. Фигуранты «втемную» использовали курьера из сервиса доставки, чтобы привезти взрывчатку к цели, которую определили спецслужбы России. Тогда в результате взрыва у здания ТЦК курьер погиб на месте, а 8 человек получили ранения разной степени тяжести, говорится в сообщении от СБУ.

“В течение суток после теракта «по горячим следам» были задержаны оба исполнителя преступления, а в течение следующих дней задокументирована их связь с российской спецслужбой. Злоумышленниками оказались местный наркозависимый и 17-летний студент городского колледжа, которых завербовали через Телеграмм-канал по поиску «легких» заработков.

Оба фигуранта действовали порознь, но имели общего русского куратора. По его инструкции несовершеннолетний агент изготовил самодельное взрывное устройство (СИН). Для максимального поражения он начинил его гайками и обрезками арматуры, а для дистанционной детонации – снарядил мобильным телефоном. Затем студент заложил СВП в тайник и передал геолокацию своему куратору из ФСБ. Российский спецслужб сообщил координаты другому агенту-зависимому, который в дальнейшем забрал взрывчатку. По данным СБУ, наркозависимый должен был доставить СВП под видом посылки в здание ТЦК. Поняв, что его могут попытаться ликвидировать как свидетеля, он заказал доставку. Когда курьер прибыл под ТЦК, оккупанты взорвали взрывчатку вместе с ним.

“В ходе обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами контактов со спецслужбами РФ, а также орудия и компоненты для изготовления СВП. В настоящее время обоим задержанным доложено о подозрении по ч 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели человека). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Кто стоит за подрывами и когда это началось?

В течение этого месяца подобные инциденты случались в ряде украинских городов. Как говорят правоохранители, за подрывами возле и в помещениях ТЦК и СП и покушения на полицейских стоят российские спецслужбы. Их цель – дестабилизировать ситуацию в украинском обществе. И эта деятельность активизировалась с ноября 2024 года. Об этом на брифинге 5 февраля рассказал глава Национальной полиции Иван Выговский.

По словам Выговского, 3 из 9 фактов диверсий и терактов также касаются покушения на убийство полицейских.

В частности, в покушениях на полицейских РФ разрабатывает разные методы и способы исполнения преступления.

Он также сообщил, что во всех случаях диверсий и терактов личности людей, совершивших преступление, установлены. По его словам, они были задержаны, и им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме этого, глава Нацполиции рассказал, что российские спецслужбы вербуют преимущественно подростков, безработных или людей, ведущих асоциальный образ жизни.

Он также обратился к украинцам с просьбой уведомлять СБУ и полицию о фактах возможной подготовки таких терактов.

Чатбот СБУ "Спали" ФСБешника"

В свою очередь в СБУ подчеркивают — спецслужбы России начали использовать новую тактику. Они подрывают исполнителей, минирующих ТЦК. Используют их «втемную», а затем избавляются в качестве лишних свидетелей.

"Чтобы не стать террористом-смертником, нужно сообщить о попытках вербовки в чатбот СБУ "Спали" ФСБешника". Если тебе или знакомым предлагают «просто занести сверток» в ТЦК, полицию или другое админздание, знай – тебя хотят убить. Чтобы избежать смерти: открой чатбот, напиши, какое преступление тебе предлагали совершить, добавь контакты вербовщика и любые детали, которые помогут разоблачить российскую агентуру. СБУ гарантирует полную конфиденциальность, а каждое сообщение будет тщательно проработано."

Напомним, в военкоматах Хмельницкой области ввели усиленные меры безопасности после подрыва здания на территории военного объекта в Каменце-Подольском 5 февраля.

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