Кто "освобождает" Белгородскую область: Маляр заявила о патриотах РФ и восстании против режима

В Минобороны Украины объяснили – россияне недовольны тем, что делает Путин с их государством, поэтому восстали против его режима.

Участниками событий в Белгородской области являются российские патриоты, желающие изменить политический режим в своем государстве, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Об этом она рассказала в эфире "Сниданку с 1+1" 23 мая.

Маляр объяснила, что ситуация в Белгородской области – ожидаемый внутренний российский кризис, назревавший еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Это патриоты России, насколько мы понимаем. Люди, восставшие фактически против путинского режима. Потому что то, что делает Путин с Российской Федерацией тем, что он с нами ведет войну, вызывает недовольство у всех сознательных россиян. И то, что для них позорно сейчас доставать свой паспорт, что они стесняются показать в мире, что они – граждане России, рано или поздно должно было привести именно к тому, что сейчас происходит на Белгородщине", — рассказала заместитель министра обороны Украины.

"Это такой внутренний российский кризис, который был предсказуем. Это сознательные патриоты России, которые хотят изменить политический режим", – отметила она.

Маляр подчеркнула, что такое недовольство россиян назревало уже давно, еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Ведь президент России Владимир Путин уделяет больше внимания милитаризации государства, чем его развитию.

По словам чиновницы, несмотря на поддержку войны, большинство россиян будут чувствовать впоследствии вину и позор за нее.

"Все понимают, что этот режим надо менять. Эта критическая масса просто накопилась именно сейчас. Это не то, что возникло вдруг. Это недовольство просто постепенно накапливалось", – сообщила замминистра.

Что известно о событиях в Белгородской области

22 мая в Белгородскую область вошли добровольцы легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса", которые являются гражданами РФ. Добровольцы сообщили, что их цель – освобождение России от путинского режима и создание демилитаризованной зоны вдоль российско-украинской границы.

"ЛСР" и "РДК" в тот же день заявили об освобождении села Козинка и о штурме города Грайворон. Российские власти объявили на территории Белгородской области режим контртеррористической операции. Российские добровольцы на утро 23 мая заявили, что продвигаются в регионе.

В украинской разведке объясняли, что события на территории РФ – это внутренний конфликт и прямые последствия полномасштабной войны против Украины.

Читайте также: