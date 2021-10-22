Кто первый встал — того и паркинг: водители не привыкли платить за "бесплатное", но и платить будто и не за что

Кто первый встал — того и паркинг: водители не привыкли платить за "бесплатное", но и платить будто и не за что

Как работают новые платные парковки — разведка ТСН.Тиждень.

ТСН.Тиждень решил выяснить: почему в украинских городах за право припарковаться скоро будут вестись настоящие войны. И почему оставлять машину под своим домом теперь невероятно дорого?

Киев, Днепр, Харьков, Одесса, Львов увеличивают количество платных парковок. Есть решения понятные: тарифы зависят от зоны, в которой расположен паркоместо. В центре — дороже, на окраине — дешевле.

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«Во всем мире поездка в центр дорогая. В центр города должен ездить транспорт, перевозящий большое количество людей, а автомобиль должен ездить на дачу, в магазин», — рассказывает ТСН.Тижню Владимир Вахитов, профессор Киевской школы экономики.

И этот, вреде стандартный, подход уже вызывает бурный протест водителей. По подсчетам аналитиков, треть машин в столичных пробках — это машины, которые ищут место для парковки. Но пока украинские водители не привыкли платить за то, что всю жизнь было бесплатным, поэтому саботируют.

«Люди считают, что если у вас есть автомобиль, то они уже не должны ни за что платить. И мировая практика и наша доказывает то, что обеспечить всех бесплатными, или даже платными местами невозможно. Вот на платных местах стоит 5 машин, которые не оплатили. На них накладываем штраф», — рассказывает киевский инспектор по парковке Владимир Панченко.

ТСН.Тиждень решил выяснить: почему в украинских городах за право припарковаться скоро будут вестись настоящие войны

Слова будто правильные, но есть одно «но» кому, куда и почему столько мы платим свои деньги? Существует ли план развития? И почему обязанности является только у нас, а власти городов и застройщики, полностью лишили себя ответственность за соблюдение строительных автонорм? И собственно, что на самом деле написано в тех нормах?

В Киеве сейчас уже более миллиона активных машин, еще 5 лет назад было — 600000. В мире придумали, как с этим справляться, но почему не делают у нас? Ответы вас удивят — уже в воскресенье в 19:30 в ТСН.Тижни с Аллой Мазур.

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