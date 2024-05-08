Кто планировал убить Зеленского: все подробности покушения — обзор

Появились новые подробности покушения на Зеленского. Журналисты выяснили фамилии полковников, сливавших секретную информацию о Зеленском российским спецслужбам. Один из них был задержан в его роскошном доме под Киевом. Эксперты рассказали, что могло произойти, если бы врагу удалось воплотить задуманное в жизнь.

Новые подробности покушения на президента рассказала Виктория Гнатюк в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.ua.

Детали покушения на Зеленского

Служба безопасности Украины разоблачила сеть ФСБ, которая хотела ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского, руководителя разведки Кирилла Буданова и главу СБУ Василия Малюка. Об этом в СБУ сообщили 8 мая. В вражескую сеть входило 5 агентов российской спецслужбы.

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В результате операции были задержаны два полковника Управления государственной охраны Украины, которые могли знать многие детали о передвижении Зеленского. На роль исполнителя они искали военных, приближенных к охране президента, которые могли взять главу государства в заложники, а затем его убить.

Известно, что организацией теракта руководили сотрудники 9 управления департамента оперативной информации ФСБ Максим Мишустин, Дмитрий Перлин и Алексей Корнев.

В частности, Перлин в январе 2022 года стал куратором "кротов", завербованных еще до полномасштабного вторжения России. К тому времени их "опекал" его коллега Алексей Корнев. Перед началом полномасштабной войны Корнев провел ряд законспирированных встреч с полковником УГО на территории соседних европейских государств. Также за границей обычно передавались средства для агентов.

Подозреваемым уже избрана мера пресечения – содержание под стражей, им грозит пожизненное заключение.

Между тем, журналисты выяснили, кто эти полковники, когда, где и как их задержали. Напомним, что один из них и позаботился о том, чтобы у врагов было чем ликвидировать Зеленского, Буданова и Малюка. Он собственноручно завез в Киев вооружение, среди которого FPV-дроны, заряды в РПГ-7, а также противопехотные мины МОН-90. Но СБУ зафиксировала как поездки полковника УГО за дронами и взрывчаткой в другой регион Украины, так и разговоры потенциального исполнителя теракта с "куратором" из ФСБ.

Фамилии полковников уже известны

Журналисты портала "Страна" выяснили, что задержание агентов произошло еще 4 мая. Оказывается, полковник готовился и воровал оружие еще с первого дня полномасштабного вторжения.

"Полковник Андрей Гук был задержан в Конча-Заспе, где у него частный дом площадью более 500 квадратных метров. При обыске нашли оружие, которое якобы исчезло в УГО еще 24.02.22. Также нашли доказательства работы со спецслужбами РФ", — говорится в сообщении.

По информации источников в спецслужбах, Андрей Гук является начальником одного из департаментов Управления госохраны. Второго полковника Деркача задержали в тот же день в Сумской области — он туда отправился праздновать Пасху.

Следом за упомянутыми лицами погнать в шею могут и руководителя Управления государственной охраны. Именно он, говорят журналисты, подтягивал Гука на должность.

"В связи с этими событиями может стать вопрос об отставке главы Управления госохраны Сергея Рудя, очень близким человеком к которому был Андрей Гук. Рудь привел его в управление и лоббировал на должность заместителя, а также подавал на смену его должности на генеральскую", – говорится в сообщении.

Каков был план россиян

В СБУ также рассказали, каков был план россиян. Сначала агент должен был наблюдать за передвижениями цели и передавать информацию. По координатам места, где должна была находиться цель, планировали нанести ракетный удар. Затем собирались атаковать дроном оставшихся людей. После этого россияне планировали поразить еще одной ракетой, в том числе для уничтожения следов применения дрона.

На информацию о готовящемся покушении на Зеленского уже отреагировали в Соединенных Штатах Америки. В частности, представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга заявил, что это свидетельствует об безнравственности путинского режима.

"Очевидно, что это говорит только об аморальности, которую мы видим со стороны режима Путина с начала этого конфликта", – сказал он.

Детали спецоперации по разоблачению предателей

Какова была эта кропотливая операция, в интервью Radio NV рассказал Андрей Осадчук, народный депутат от фракции "Голос", первый заместитель председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

"Что действительно важно в этой истории: не просто готовились покушения на высших должностных лиц нашего государства. Это понятно, что они были мишенью Кремля, есть и, я думаю, будут, потому что это так или иначе было бы направлено на дестабилизацию внутренней ситуации. Но действительно важно в этой истории, что это не просто абстрактные мятежники, а это очередная история о разоблачении агентуры ФСБ на самом высоком уровне правоохранительных структур. И это не где-то там, а это Управление государственной охраны. То есть это те люди, которые по своим профессиональным обязанностям имеют кучу специальных доступов, кучу специальных знаний, непосредственно находятся у топ-чиновников нашего государства. И это, конечно, с одной стороны очень печально, а с другой стороны, это история об успехе СБУ... Это была очень кропотливая операция. И очевидно, что они смогли, с одной стороны, предотвратить какие-либо негативные, нежелательные последствия. А с другой стороны, что не менее важно, насколько я понял наши разговоры, они абсолютно уверены в доказательной базе”, — рассказал он.

К разработке этой сети и задержанию было привлечено минимальное количество людей, а руководил спецоперацией, как отметили в СБУ, непосредственно ее руководитель Василий Малюк, чтобы снова не произошла утечка информации.

Что было бы, если бы покушение удалось

На это покушение оккупанты делали большие ставки. Именно таким образом они надеялись выиграть войну исходя из ошибочного суждения о том, что ключевой фигурой для украинцев является президент, а не само по себе государство. Об этом заявил украинский политолог Владимир Фесенко в комментарии РБК-Украина.

"Безусловно, сейчас ставка была на то, что мы "посыплемся". Они же исходят из очень банального мнения, они меряют по себе – что ключевая фигура руководителя, первого лица. Для них государство, национальная идентичность ничего не значит, они исходят из того, что Украины как таковой нет. Они не думали, что люди будут воевать за Украину, что украинцы – это нация. Они думали – убьем президента и все", - сказал он.

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Если бы россиянам удалось убить Зеленского, по закону, главой государства был бы временно назначен председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Но, по мнению эксперта, у него нет авторитета Зеленского, поэтому в стране начались бы процессы дестабилизации. На что и рассчитывала РФ.

"Я не думаю, что это привело бы к фатальным последствиям, все же есть военное руководство, которое продолжало бы осуществлять свою работу, но в политическом смысле возникла бы проблема замены президента и человека с таким же авторитетом, как у Зеленского, сейчас бы не нашлось бы. Потребовалось бы время. И этим могли бы воспользоваться на время россияне и российские войска", - отметил Владимир Фесенко.

Политолог считает, что, скорее всего, в стране сформировалось бы временное правительство, которое состояло бы из ключевых политических фигур. Также возникла бы проблема выборов, которые невозможно проводить в условиях военного положения.

"Максимум, что возможно – это создание коллективного руководства страны, которое взяло бы на себя управление обороной страны и так далее, все же страна в ситуации войны и ситуация на фронте непростая", — подчеркнул он.

Покушения будут еще?

Высказался о покушении на Зеленского и военный эксперт Иван Ступак. Он считает, что сейчас президент должен принимать срочные решения по смене руководства УГО, но уверен, попытки убить главу государства будут еще.

“Покушение на высших должностных лиц государства – это всегда катастрофа для государства. Покушение на высших должностных лиц государства в условиях войны и готовившееся людьми, которые должны были обеспечивать охрану – это двойная катастрофа с горьким и тухлым соусом измены. Честь и уважение сотрудникам СБУ, которые смогли рассмотреть, предупредить и задержать всех (или практически всех) причастных. Думаю, что ни у кого не возникнет мнений о возможной постановке и провокации, ведь вся подготовка проходила на самом деле под руководством ФСБ”, — сказал он.

Эксперт отметил два особо негативных момента:

два из трех ФСБшников, причастных к подготовке покушения, были нашими бывшими соотечественниками — один родом из Харькова, а другой из Киева;

сумма вознаграждения: оказывается, что за $3000 в месяц можно легко купить полковника УГО.

Он считает, что президенту необходимо лично принимать срочные и резкие шаги:

изменения в высшем руководстве УГО;

лично участвовать в жизни организации, обеспечивающей его охрану;

избавиться от людей, которые красиво имитируют процесс (показывают грохот колес), но на самом деле стоят на месте, ведь от них зависит жизнь.

Сколько раз Зеленского хотели убить?

В СБУ подчеркнули, что ФСБ РФ в очередной раз подтвердила статус террористической организации. Напомним, что Зеленский уже пережил более десятка покушений на свою жизнь.

С последнего – опасный инцидент произошел в Одессе именно во время визита Зеленского. 6 марта российская ракета попала в 500 метрах от кортежа президента. Тогда глава государства направлялся на встречу с греческой делегацией. Был там и премьер Греции – страны НАТО.

А 18 марта сеть взорвала другая новость – Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных сил РФ готовило новое покушение на Зеленского. Для этого российская разведка завербовала гражданина Польша Павела К., собиравшего информацию об аэропорте в городе Ряшев. Именно оттуда Зеленский летает на международные встречи по всему миру.

Громкое задержание злоумышленника польскими коллегами тогда прокомментировали в СБУ. Там говорят, что они работали и обнаружили наводчика вместе с поляками. Подонок был задержан. Ему грозит срок в польской тюрьме.

Ранее у Зеленского спрашивали, как ему удается держаться, когда вся российская силовая машина работает, в частности, по его уничтожению. Президент тогда отшутился. Говорит, ему докладывали о таком количестве покушений, что реагировать на них нет времени.

Пытались убить еще до президентства

В условиях военного времени Офис президента на Банковой превратился в крепость. Все щели там охраняют, а окна заставлены импровизированными баррикадами. На входах и на выходах стоят этакие маленькие блокпосты.

Один из помощников Зеленского рассказал, что в течение первых нескольких недель войны на него было совершено по меньшей мере десяток покушений. Известно также, что в августе 2023 г. в СБУ заявили, что предупредили сговор с целью ликвидации Зеленского путем авиаудара по южному мосту Николаева во время одной из поездок президента.

Тогда же на это отреагировали и в американском Госдепе. Его спикер подтвердил, что Вашингтон постоянно фиксирует шпионскую деятельность РФ с целью уничтожения политического руководства Украины и в США не против, чтобы Киев уничтожал отвечающих за это людей.

Пытались убить Зеленского и до его президентства. Об этом в свое время рассказал бывший украинский разведчик Валерий Кур. По его словам, на Зеленского уже было совершено покушений не меньше, чем на знаменитого кубинского лидера Фиделя Кастро.

Впервые убить еще будущего президента хотел путинский наместник Чечни Рамзан Кадыров за шутку о нем. Еще одна команда убить Зеленского поступила из России, когда тот заявил, что не уступит интересы Украины, не пойдет на поводу Кремля и не будет выполнять Минские соглашения так, как их толкуют в Москве.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Стали известны фамилии полковников, которые хотели убить Зеленского! Новые подробности!"

Напомним, 4 мая российское министерство внутренних дел объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, экспрезидента Петра Порошенко и командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка. В МИД Украины подчеркнули, что это свидетельство отчаяния российской государственной машины и пропаганды, которые не знают, какой еще новостной повод придумать для привлечения внимания.

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