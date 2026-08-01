Кто получит доплаты к пенсии в августе: названы суммы от 300 до 3100 гривен

Пенсия в Украине

Реклама

В августе для большинства украинских пенсионеров повышение выплат не предусмотрено, поскольку индексацию пенсий провели еще в марте. В то же время, отдельные категории граждан получат доплаты ко Дню Независимости, а также возрастные надбавки, которые начисляются автоматически.

Об этом говорится в ежемесячном аналитическом проекте ТСН.ua.

Реклама

Кто получит выплаты ко Дню Независимости

В августе доплаты ко Дню Независимости получат отдельные категории граждан.

Реклама

В частности, предусмотрены следующие выплаты:

3100 грн — лицам с особыми заслугами перед государством (Героям Украины, орденоносцам) и лицам с инвалидностью в результате войны I группы;

2900 грн — лицам с инвалидностью в результате войны II группы;

2700 грн — лицам с инвалидностью в результате войны III группы;

1000 грн — участникам боевых действий и пострадавшим участникам Революции Достоинства;

650 грн — членам семей погибших ветеранов и защитников и защитниц Украины;

450 грн — участникам Второй мировой войны, бывшим узникам концлагерей, детям партизан, подпольщиков и других участников борьбы против нацистского режима.

Такие доплаты получат 1,2–1,5 млн. человек. Большинство из них получит от 450 до 1000 грн.

Кому автоматически повысят пенсию

Средняя пенсия в Украине составляет 7273 грн. В августе она может незначительно увеличиться за счет пенсионеров, имеющих полный страховой стаж (не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) и в августе достигнет 70, 75 или 80 лет.

Таким пенсионерам автоматически начислят ежемесячные доплаты:

Реклама

от 70 до 74 лет — 300 грн;

от 75 до 79 лет — 456 грн;

от 80 лет — 570 грн.

Главное условие — общий размер пенсии не должен превышать 10 340 грн.

Кто еще может получить надбавку

Неработающие пенсионеры, которым в августе исполнится 65 лет, при наличии полного страхового стажа имеют право на пенсию в размере не менее 40% минимальной зарплаты.

В настоящее время это составляет 3458,8 грн. Если пенсия выше, то надбавки не будет. Ее также начислят автоматически.

Новости партнеров