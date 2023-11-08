Кто придумал "отставку" Залужного и хочет поссорить его с Зеленским: что известно о скандале

Украину всколыхнули ночные дипфейки: то Залужный "уходит в отставку", но еще об этом не знает, то переворот готовит.

Россиянам неймется, они очень пытаются рассорить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и президента Украины Владимира Зеленского. Сеть заполонили российские фейки о "госперевороте" и "отставке" главнокомандующего ВСУ. Но хуже всего, что на эти пропагандистские вбросы повелись некоторые народные депутаты Украины и понесли мусор в массы.

Об этом говорится в обзоре Виктории Гнатюк на YouTube-канале TSN.UA.

Фейк об отставке Залужного

Нардеп от "ЕС" Владимир Арьев со ссылкой на "надежный источник" распространил информацию о том, что министр обороны Рустем Умеров якобы внес "представление на Ставку верховного главнокомандующего" об увольнении Залужного.

"Только что я получил информацию из надежного источника о том, что министр обороны внес представление на Ставку верховного главнокомандующего ВСУ об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного", – написал депутат.

Очень уж "правдивую" информацию к вечеру 7 ноября решил разгонять Арьев, он же точно первым будет знать о таком из своих "надежных" источников. И чего и следовало ожидать – уже через несколько минут нардепу пришлось опровергать свой фейк.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Неувязочка получилась! Кто придумал "отставку" Залужного и почему разразился бешеный скандал?!

Нардеп Владимир Арьев/Информагентство "ХМ-ИНСАЙД"

Реакция Сети на фейк от Арьева

Но это не спасло нардепа от грандиозного скандала: мгновенно Сеть разразилась возмущением, Арьева упрекнули и прошлой карьерой журналиста, потому что вместо того, чтобы проверить информацию, Арьев поспешил похайповать. В частности, об этом в комментариях под сообщением написал и журналист Денис Казанский.

"Это максимально тупо и непорядочно. Ни в коем случае никогда не поддержу политическую силу, от которой вы будете баллотироваться", – написал Казанский.

Украинцы призвали нардепа лучше думать, прежде чем что-то писать, и назвали сплетником. Они подчеркнули, что Арьев является безответственным и "хайпует с огнем". Не смолчал и комик Тарас Стадницкий: "Имею информацию из одного проверенного источника, что вы периодически пишете хе*ню".

А еще Арьеву предложили сложить мандант: "Дестабилизировать общество и вводить в заблуждение людей во время войны ради хайпа и политических баллов – это дно. Сложите мандат".

Ну и вообще украинцы уже не очень подбирали слова на такое заявление:

"Из многих источников говорят, что вы петух",

"Какое оно конченное...",

"Где извинения за п****ж?",

"Только идиот мог такое написать",

"Болобол",

"Владимир, вы головой о дерево ударились?"

Реакция власти на фейк об увольнении Залужного

Это заявление повлекло реакции и высшего руководства страны. Обойти это не мог министр обороны Умеров, который по словам Арьева, понес бумажку на ставку, и тонко намекнул нардепу от "Европейской Солидарности", который хорошо поработал на руку врагу всего несколькими предложениями.

"Об очередном информационном вбросе от одного из депутатов. Некоторые нечистоплотные политики сегодня пытаются расколоть украинское общество — это ничем не лучше того, что делают российские пропагандисты", — написал Умеров в Сети.

Министр обороны Украины Рустем Умеров / Фото: УНИАН

Не смолчал и глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, обвинивший Арьева в пренебрежении национальной безопасностью, а его вброс назвал хайпом и напомнил, что до выборов еще далеко.

"Досадно, что некоторые народные депутаты в погоне за хайпом пренебрегают вопросами национальной безопасности. В период военного положения следует понимать, что информация – такое же оружие, как и артиллерия. А свобода слова влечет также и обязанность проверять информацию, а не просто болтать, преследуя политическую целесообразность. Демонстрируя свою безответственность и отсутствие информационной гигиены, вы работаете на врага. Война еще не завершилась. До выборов еще далеко. Опомнитесь", – призвал Стефанчук.

Впоследствии советник главы Офиса президента Сергей Лещенко намекнул Арьеву, откуда ноги растут, то есть напомнил, кто его шеф.

"Никто ничего не вносил, кроме бацилы лжи в уста соратника Порошенко. Но депутат-порохобот не просто лжет, а сознательно манипулирует, говорит, что представление внесено на ставку, которая вообще не уполномочена это рассматривать. А когда этот фейк в очередной раз умрет своей смертью, порохоботы будут врать, что спасли Залужного своей информационной диверсией", – заявил Лещенко.

Свое слово решил сказать и нардеп от "ЕС" Петр Порошенко. Сказал, как отрезал. Уж и выборы ему не нужны. Ну после такого заявления члена команды ничего не захочется, а то еще СБУ постучытся в дверь.

"Деяния для обороны государства и максимальной всесторонней помощи Вооруженным силам Украины. Только такая позиция сегодня правильна для страны. Это мое кредо от 24 февраля 2022 года. Единство вокруг ВСУ и ежедневная работа и результаты. Мы не имеем права на политические игры, хайп и выборы в условиях смертельной для страны угрозы", – заявил Порошенко.

Как пропаганда хочет поссорить Зеленского и Залужного

Ну и, конечно, подхватили пост Арьева и с радостью понесли дальше российские пропагандисты. Напомним, как в июне 2023 года россиян "штормило", они били себя в грудь, что Залужный и начальник военной разведки Кирилл Буданов тяжело ранены и вот-вот умрут. Тогда даже фото- и видеоопровержение этой информации не заставило Кремль признать свои фейки. Но рашисты уже поняли, что этот номер – дохлый, поэтому принялись ссорить Залужного и Зеленского, и активно несут в массы, что между ними творится что-то нехорошее.

На днях из-за подарка погиб помощник Залужного, которому на день рождения подарили гранту. По данным следствия, Геннадий Частяков неосторожно обращался с оружием, из-за чего и произошел взрыв. И хотя тот, кто сделал такой презент, нашелся, россияне решили эту тему раскрутить по-своему и сделали все, чтобы в Сети этот трагический случай назвали теорией заговора, за которым якобы стоит президент Зеленский.

Свою пропаганду активно включили пророссийские боты и начали убеждать украинцев, что смерть Частякова – дело рук Зеленского. Влез со своим мнением и советник так называемого "руководителя ДНР" Дениса Пушилина Ян Гагин.

Но когда и эти вбросы не сработали, россияне попытались зайти с другой стороны и начали создавать разные дипфейки от имени Залужного.

Дипфейк на Валерия Залужного/Скриншот

А чтобы укрепить дипфейк вслед за видеообращением Залужного, некоторые телеграм-каналы радостно подхватили в спешке рашистский фейк о том, что сайт ТСН.ua якобы разместил новость о Залужном, который якобы призвал к госперевороту. Такой публикации на сайте не было. Ну а вообще вся эта история с дипфейками разве что порадовала украинцев. Мало того, что не поверили, то чтобы поднять себе настроение, запустили ответный дипфейк.

Фейк о ТСН.ua и обращении Залужного/Скриншот

Напомним, что еще в августе 2023 года россияне определились, чем будут закачивать головы украинцев, а для этого подготовили новый пакет лжи, рассчитанный на целевые аудитории в Украине, США, Европе и Израиле. Ну а цель всех этих материалов ясна – убедить украинцев и союзников в бесперспективности сопротивления, посеять сомнения и противостояния в антипутинской коалиции и создать впечатление, что есть "более важные" проблемы. Среди основных тезисов – речь идет о якобы неуспешном контрнаступлении, мобилизации и прославлении жизни на временно-оккупированных территориях.

Поэтому в очередной раз призываем проверять потребляемую информацию.

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