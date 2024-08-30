Кто принес в Киев лихорадку Западного Нила: при чем здесь перелетные птицы и война с комарами

Главный санитарный врач столицы объяснил, откуда взялся вирус и передается ли он между людьми.

Вспышка вируса лихорадки Западного Нила в Киеве изрядно испугала горожан. Известно, что три человека уже умерли из-за тяжелых осложнений – менингоэнцефалита.

По словам Сергея Чумака, главного государственного санитарного врача Киева, в Свято-Михайловской клинической больнице столицы было зарегистрировано 17 больных, которым поставлен диагноз – лихорадка Западного Нила.

Что известно о больных лихорадкой

"Пациенты находились там с тяжелым течением болезни. 13 из них – это жители Киева, все остальные из Киевской и Черкасской областей. Трое пациентов, к сожалению, умерли. Двое из них – жители столицы, проживавшие на правом и левом берегах. Еще один умерший – житель Черкасской области", – рассказывает ТСН.ua Сергей Чумак, главный государственный санитарный врач Киева, генеральный директор ГУ "Киевский городской ЦКПХ МЗ".

Главный санврач столицы добавляет, что при сборе эпидемиологического анализа установлено, что четверо из 13 пациентов находились за пределами Киева. Заграницу они не уезжали. Собственно, как и девять других – они находились только в столице.

Кто принес вирус в Киев?

Специалист отмечает, что главным источником и резервуаром вируса лихорадки Западного Нила в природе являются птицы, особенно перелетные.

"В их крови обнаруживают высокую концентрацию вируса. Дальше его уже разносят комары, когда питаются кровью птиц. Именно эти насекомые являются разносчиками вируса. Существует определенная группа комаров, которые могут покусать людей. То есть в Украину и Киев этот вирус попал с перелетными птицами ", – объясняет Сергей Чумак.

Что делать, если покусали комары?

Главный санитарный врач Киева добавляет, что клиническое течение болезни в целом благоприятное, но в тяжелой форме могут развиваться менингит и энцефалит – осложнение заболевания.

"Важно понимать, что инфицированный вирусом лихорадки Западного Нила человек – не заразный. То есть от человека к человеку заболевание не может передаваться. Но если человек уже заболел, то нужно немедленно обращаться к врачу, особенно после укусов комаров, чтобы получить адекватное лечение. Эта болезнь начинается очень остро – с повышения температуры, которая может держаться от двух до шести дней", – рассказывает Сергей Чумак.

Комарам в Киеве объявлена война

Главный санитарный врач добавляет, что в Киеве проводятся соответствующие профилактические мероприятия.

"Мы направляли письма-рекомендации к тем балансодержателям территорий Киева, где получили укусы от комаров пациенты. Это – парки, зоны рекреации, пляжи и водоемы. Наши обращения получили КП "Плесо" и КО "Киевзеленстрой". Всем мы предоставили рекомендации, что именно нужно делать и на что должны быть направлены действия, чтобы снизить популяцию комаров и прекратить их размножение", – рассказывает главный санврач Киева.

Чумак отмечает, что коммунальные предприятия должны отчитаться, какая территория в Киеве уже обработана, чтобы не допустить размножения комаров.

"К этим мерам относятся: расчистка от водорослей, выкашивание водной и береговой растительности, ликвидация заболоченности и подтопленных мест – их нужно вовремя просушивать и проводить мероприятия по дезинсекции", – заключает Сергей Чумак.

Ранее сообщалось, что по Украине распространяется лихорадка Западного Нила, есть первые жертвы.

3 средства, которые защитят от комаров на природе

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