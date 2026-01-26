Кто рвется возглавить таможню: кандидаты на "Лексусах" и с "богатыми родственниками"

Конкурс на должность главы таможни

Самое время сделать так сказать «распаковку» тех, кто желает возглавить Государственную таможенную службу Украины. Что не договаривают кандидаты на этот пост? Какие пикантные подробности своей биографии они бы предпочли скрыть от общества? А также — кто из претендентов прошел дальше, а кто — бесстыдно вылетел после первого же тестирования. Ну и главное — кто имеет наибольшие шансы возглавить Таможню?

Об этом говорится в эксклюзивном репортаже проекта «Хапуга.UA».

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: КАНДИДАТЫ-МИЛЛИОНЕРЫ В ГЛАВЫ ТАМОЖЕННИКИ: кто на самом деле рвется возглавить Гостаможслужбу

Стартовая линия: «Мерседесы» и «недостаточно» баллов

17 января, 11:00, Киев. Первым на тестирование подъезжает черный Mercedes. Это — кандидат Андрей Баранов. На вопрос о шансах отвечает уверенно: «Ну приехал сюда для того, чтобы побеждать». Однако на тему своего элитного авто военный общается неохотно.

Андрей Баранов: «Те деньги, которые я потратил на эту машину, они официальные, они задекларированы… Разве это важно сейчас?»

Баранов в следующий этап не прошел. На вопрос о баллах коротко бросил: «Недостаточно».

Проходной балл тестирования на «интеллектуальные возможности» — 107. Комиссия предполагала, что из 38 кандидатов пройдут не менее 25. Но, спойлер, интеллектуальные способности будущих таможенников были существенно переоценены.

«Битые» Лексусы и провал проректоров

Вслед за Мерседесом появляется Lexus Руслана Даменцова. Даменцов — сотрудник НАБУ, который ранее едва не возглавил БЭБ. Его декларация засекречена из-за родственника-военного.

Руслан Даменцов: «Это биток американский, который был дважды разбит — это с точки зрения, мог ли я на него заработать».

Даменцов проходит дальше ровно со 107 баллами. А вот заместитель министра соцполитики по цифровизации Анатолий Комирный, который рассказывал о цифровой реформе таможни, экзамен провалил, набрав лишь 91 балл.

Еще более низкий результат — 79 баллов у проректора Университета таможенного дела и финансов Евгения Гармаша. За такой «интеллектуальный уровень» ему, похоже, стыдно:

Евгений Гармаш: «Это конфиденциальная информация… Ну посмотрим решение комиссии».

Audi по цене «Лады»

Среди кандидатов замечен и Станислав Балуев, заместитель начальника службы восстановления Закарпатья. В 2019 году, возглавляя Закарпатскую таможню, он «прогулял» совещание с Президентом Зеленским, потому что был в отпуске. Балуев вылетает из конкурса(98 баллов), но его декларация впечатляет: Audi Q7 2017 года он купил за 140 тысяч гривен, хотя рыночная цена — под $40 тыс.

Станислав Балуев: «Она конечно не стоит эта машина столько, но я ее оформлял по документам, которые мне выдало МРЕО, и оно оценило ее 140. Я ее задекларировал так, как в бумаге было».

Также низкие баллы показали действующие таможенники: Иван Бережнюк (Хмельницкая таможня) — 81 балл, и Сергей Буяльский (Донецкая таможня) — 89 баллов. Последний, к слову, не задекларировал недвижимости в Днепре, где работал раньше, потому что имущество «по классике» записано на мать.

Миллионеры на тещах и «семейные сбережения»

Михаил Мирошниченко, известный по «зерновому скандалу» в Одессе, набрал 107 баллов и идет дальше. У него самого — только квартира в Киеве. А вот 76-летняя теща, которая официально заработала 4 тыс. евро за 25 лет, владеет 4 квартирами и новеньким VW Touareg. Жена же недавно приобрела Audi Q7 2025 года и Harley-Davidson.

Второе место в рейтинге(124 балла) занял Владислав Суворов, заместитель главы Гостаможни. Он проживает в ЖК «Гринвиль Парк» (квартиры от $200 тыс.), записанной на маму.

Владислав Суворов: «Имела ли она средства? Да конечно… Это семейные сбережения ее совместные с моим отцом».

Третье место с результатом 124 балла — у Ильи Нижникова, главы Закарпатской таможни. Бывший СБУшник владеет тремя квартирами в Киеве, дачей под столицей и долей дома в Крыму. Его семья пользуется парком BMW (528i и два X5).

Львовские тайны и «универсальные солдаты»

Иван Керезвас (Львовская таможня, 120 баллов) имеет закрытую декларацию. Однако журналисты выяснили, что его близкие за 5 лет обросли имуществом на 20 млн грн.

Иван Керезвас: «Это имущество было приобретено семьей моей жены за счет средств, полученных законным путем… еще в 90-х, когда я еще ходил в школу».

Также в конкурсе остается Александр Федоришин из «Укрспецэкспорта»(109 баллов). Он идет на должность главы таможни, даже не зная, какая там зарплата: «Ну я думаю… где-то больше сотни».

Говорит, что готов зарабатывать меньше, потому что он «самодостаточный человек».

