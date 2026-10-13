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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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"Кто сбежал, кто не сбежал": Игорь Коломойский отреагировал на отсутствие прокуроров на заседании

Игорь Коломойский отреагировал на отсутствие прокуроров во время судебного заседания по делу, в котором обвиняется бизнесмен.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Игорь Коломойский на суде

Игорь Коломойский на суде / © ТСН

Накануне в Подольском райсуде Киева должно было начаться очередное заседание по делу об исчезновении наличных из касс «ПриватБанка». Обвиняемые — Игорь Коломойский и бывший директор киевского отделения Сергей Волков. Однако заседание не состоялось, а прокуроры не явились.

Об этом говорится в репортаже ТСН.

Это дело Бюро экономической безопасности расследовало с августа 2023 года. Все следственные действия проходили быстро: всего за две недели Коломойскому объявили подозрение и в тот же день поместили под арест. Под стражей он находится уже 37 месяцев. Пока продолжалось расследование, детективы трижды меняли версию событий. В итоге вместо почти шести миллиардов гривен якобы пропавших наличных в обвинительном акте оказались значительно меньшие суммы, а также изменились потерпевшие. Несмотря на это, суд принял документ к рассмотрению по существу. Впрочем, после этого заседания не проводились почти два года. Лишь последние полгода суд собирается раз в два месяца. К рассмотрению дела по существу так и не перешли: вместо этого каждый раз Коломойскому продлевали арест, а Волкову — его меру пресечения. На этот раз на заседании наконец должны были начать слушания по существу дела. Однако прокуроры не явились — якобы из-за организационных изменений в Офисе Генерального прокурора.

«В суд поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства. Кадровые изменения и процессы реорганизации в ОГПУ в настоящее время делают участие Деменчука невозможным», — объявил суд.

«Ваша честь, я в прошлый раз говорил — кто будет скрываться, а кто — нет. Вот вам конкретный результат. Прокуратура уже не приходит. Кто сбежал, кто не сбежал», — прокомментировал бизнесмен Игорь Коломойский.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 НОВОСТИ 13 ОКТЯБРЯ! ПОСЛЕДСТВИЯ атаки РФ! Кибератака во Франции! Скандал с прокурорами

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