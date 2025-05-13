Тарас Чмут / © ТСН.ua

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Украине невыгодно «замораживание» войны или временное перемирие, в отличие от России. РФ ведь ближе к тому, чтобы «посыпаться» и проиграть в войне.

Такое мнение глава благотворительного фонда «Повернись живым» Тарас Чмут высказал в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.

Он допускает, что может произойти перемирие между Украиной и Россией на какой-нибудь временной промежуток. Однако, по его словам, три дня — это не перемирие.

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«Это так, перекурить, автомат почистить и так далее. Все, что меньше 30 дней, не надо считать перемирием», — говорит Тарас Чмут.

По его словам, остановка боевых действий выгодна российской армии.

«Россиянам выгодно. Потому что мне кажется, они более близки к тому, чтобы посыпаться и проиграть. Потому они готовы на него. А мы готовы дальше воевать. Как видим, есть кем и чем. Как видим по площадям, которые мы теряем, еще есть кем и чем. Как видим по соотношению потерь — еще есть кем и чем», — говорит Тарас Чмут.

По его мнению, за прошлый календарный год россияне не выполнили фактически ни одну из своих стратегических целей.

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«Они довыполняют их сейчас — этой зимой и весной. И сегодня им удалось достичь так или иначе — грубо полторы. Первая — это вытеснение наших войск из Курской области. И им это удалось благодаря северокорейским солдатам. А вторая — это выход на админграницу Днепропетровской области. Опять же без взятия Покровска. Объем этого выхода пока очень минимальный», — говорит Тарас Чмут.

Ранее Тарас Чмут объяснил, почему российские «Шахеды» наносят поражения в тыловых городах.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ЧМУТ: Перемирие на 30 дней — ловушка! Теряем 50 км в неделю! Где будут новые горячие точки?