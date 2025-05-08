Кто сейчас руководит Ватиканом и как после смерти Папы ради Зеленского нарушили протокол: эксперт объяснил

Дмитрий Коляда / © ТСН

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После смерти Папы Римского все правительство Ватикана прекращает свою деятельность. Также есть специальный протокол, пока Конклав не выбрал нового понтифика.

Об этом в комментарии корреспонденту ТСН Наталье Нагорной рассказал Денис Коляда, советник министра иностранных дел по религиозной дипломатии.

«В это время все правительство Ватикана прекращает свою деятельность, нет государственного секретаря. Только кардинал-декан выполняет определенные функции только для того, чтобы подготовить похороны Папы и Конклав. Никакие законодательные инициативы, никакие канонизации не могут проходить во время конклава. Было очень большое исключение, когда государственный секретарь Пьетро Паролин встречался с президентом Зеленским, потому что он фактически не был на посту», — сказал советник министра иностранных дел по религиозной дипломатии.

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Денис Коляда отметил, что сохраняет свою должность только тот кардинал, который отвечает за милостыню.

«Сохраняет свою должность только кардинал, который отвечает за раздачу милостыни. Он сохраняет должность, потому что церковь должна раздавать милостыню. В этот период вступает в силу определенный протокол, по которому декан коллегии кардиналов возглавляет город-государство. Был скандал, когда Китай назначил епископов без согласия Папы и во время смерти Папы. Это нонсенс. Потому что никто не может вступить в свои обязанности без согласия Папы», — пояснил эксперт.

Также Дмитрий Коляда отметил, что во время «Sede Vacante» — периода после смерти Папы Римского, когда еще нет нового понтифика, Ватикан выпускает специальные марки с пустым престолом. На ней изображен город-государство Ватикан, купить ее можно только во время «Sede Vacante». Один человек может купить только один такой лист.

Марка, выпускаемая в Ватикане / © ТСН

Напомним, кардиналы Римско-католической церкви 7 мая начали процесс избрания нового Папы Римского. Они будут изолированы от внешнего мира, пока не определятся с лицом, которое, как они надеются, сможет объединить глобальную, но разделенную Церковь.

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Сегодня Конклав снова не выбрал нового Папу Римского.

Папа Римский Франциск скончался в понедельник, 21 апреля, в возрасте 88 лет в своей резиденции Санта-Марта в Ватикане. Гроб с его телом был выставлен в соборе Святого Петра.