"Кто следующий?": реакция бизнеса на задержание Игоря Мазепы (фото)

На днях бизнес-сообщество всколыхнуло известие о том, что 18 января следователи Государственного бюро расследований задержали Игоря Мазепу, известного бизнесмена и основателя инвестиционной компании Concorde Capital. Мазепа тогда направлялся на форум в Давосе и был задержан на КПП "Медика-Шегини" во время прохождения польско-украинской границы. По информации пресс-службы компании Concorde Capital, правоохранители произвели обыск его автомобиля. Там отметили, что другие следственные действия были проведены без допуска адвоката, хотя последний сразу прибыл на место происшествия. Кроме него, в разных регионах Украины задержаны еще трое участников "преступной организации", в том числе брат бизнесмен Юрий Мазепа.

Игорю Мазепе инкриминируют противоправное завладение землями, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры – Киевской ГЭС, для строительства коттеджного городка премиум-класса Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области. Goodlife Park построен в 2013 году, имеет площадь 40 га, яхт-клуб, мини-гостиницу, ресторан, детский парк, спортивные площадки и фитнес-центр.

В пятницу, 19 января, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бизнесмену Игорю Мазепе. На время следствия подозреваемый будет находиться в заключении в следственном изоляторе с возможностью выйти на свободу после внесения залога в размере 349 млн грн. К слову, размер залога решением суда был уменьшен вдвое. Прокуратура требовала для задержанного содержания под стражей с возможностью выйти на свободу, уплатив залог в размере 700 млн грн.

ТСН.ua собрал реакцию бизнеса на задержание и арест Игоря Мазепы.

Союз украинских предпринимателей

Союз украинских предпринимателей обеспокоен ситуацией, которая возникает вокруг бизнеса в Украине! В частности, в отношении Concord Capital и мер, предпринимаемых правоохранительными органами и крайне предохранительными и слишком чрезмерными.

Предприниматели движения "Манифест 42" угрожают остановкой предприятий

Общественное движение бизнеса "Манифест 42" объявило о переходе к более радикальным формам протеста против произвола силовиков в отношении бизнеса и анонсирует 1 февраля приостановку работы компаний на один час, если правительство не станет решать проблему давления на бизнес.

Об этом говорится в распространенном 22 января заявлении общественного движения.

"Многочисленные обращения к Президенту Украины по поводу беспрецедентной волны непрерывных атак тыловых силовиков на бизнес остаются без надлежащего реагирования. Статья 42 Конституции, которая гарантирует право на предпринимательскую деятельность, растоптана в угоду коррупционерам, которые засели в силовых структурах и грабят государство во время войны. При этих условиях у украинских предпринимателей не остается другого выхода, кроме объединения усилий для организованного сопротивления. Просим бизнес объединения Украины привлечь все имеющиеся ресурсы, чтобы остановить фактическую ликвидацию права на предпринимательскую деятельность", — говорится в заявлении.

Ответ от руководства государства ждут до 12:00 1 февраля 2024 года. "Манифест 42" также обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому "непосредственно разобраться в проблеме произвола тыловых силовиков".

Федерация работодателей Украины

В Федерации работодателей Украины очень возмущены фактом неправомерного давления силовиков на основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу и ее сотрудников.

"Попытки давления на работодателей, инвесторов и налогоплательщиков – недопустимы! Сегодня, когда важно сохранение каждого рабочего места и каждой гривны налогов, каждый донат в поддержку ВСУ, ФРУ считает недопустимым блокирование предприятий и их хозяйственной деятельности", – говорится в заявлении Федерации работодателей Украины.

В Федерации добавили, что такие действия стражей порядка являются нарушением соответствующих процессуальных норм, "что может свидетельствовать о заказном характере следственных действий".

Киевский городской голова Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко убежден, что такие процессы в Украине точно не приближают нашу Победу и европейское будущее страны!

Основатель креативного агентства Fedoriv Group Андрей Федоров

В связи с арестом Игоря Мазепы Андрей Федоров считает, что предпринимателей решили задавить как класс. И задается вопросом: "Кто следующий?"

Соучредитель monobank Олег Гороховский

Олег Гороховский отмечает, что его очень беспокоит ситуация, которая возникает вокруг бизнеса в Украине, в частности, относительно Concord Capital. Бизнесмен отмечает, что меры, предпринимаемые правоохранительными органами, крайне преувеличены и чрезмерны.

Гендиректор медицинской сети "Добробут" Вадим Шекман

Сейчас на Западе принимается решение — поддерживать ли дальше Украину деньгами и оружием в войне против России, отмечает Вадим Шекман. Тем временем у нас происходят агрессивные медийные атаки на журналистов-расследователей, давление на бизнес, аресты инвестиционных банкиров. Все это попадает в заголовки западных СМИ.

"Мы оказываем услугу тем, кто хочет сказать "Нет" Украине. И о какой инвестиционной привлекательности Украины может идти речь, когда фактически каждый украинский бизнесмен сейчас находится под ударом, когда уголовные дела шьются белыми нитками – за "российский след", за "преступления" 10-летней давности...", – пишет он.

Гендиректор ОККО Василий Даниляк

"Задержание Игоря Мазепы сотрудниками ГБР в рамках "расследования дела 2013 года" – это очень плохой сигнал всему бизнесу в Украине, – убежден Василий Даниляк. – Такое отношение государства к нормальным бизнесменам, выплачивающим большие налоговые поступления в бюджет воюющей Украины, является недопустимым и подрывает национальную экономику, а значит, и безопасность нашего государства".

Топ-менеджер и экс-президент "Киевстара" Петр Чернышев

Петр Чернышев отмечает, что те "люди в погонах", которые посадили в СИЗО Игоря Мазепу и выставили непомерно большой залог (то есть хотят держать его за решеткой и давить на Игоря) — эти люди ничего в своей жизни не создали. И не создадут. Они могут только разрушать чужие бизнесы и жизнь. И грабить.

"Я надеюсь, что Игорь поменяется местами с этими "людями в погонах" — и они будут за решеткой — там им и место. А он будет на свободе, потому что он – очень свободный и добрый человек. Хотя и суперциничный и агрессивный капиталист. Такой же, как и всем известные Henry Kravis, Stephen Schwarzman, Bill Ackman. Наша украинская версия – с боевой украинской фамилией Мазепа", – пишет он.

Игорь Мазепа на мотоцикле/Фото: Петр Чернышев

Владелец X-Park Юрий Зозуля

По мнению Юрия Зозули, арест Мазепы и обыски в Concorde Capital без определения суда – это верх произвола тыловых силовиков. "Инвесторам Dragon Capital приготовиться, ваш соседний коттеджный городок Riviera Village тоже симпатичный и может стать следующим. Похоже всех инициаторов "Манифест 42" хотят "переклацать" по очереди, время включать формулу защиты "нападение на одного равно нападению на всех", — отметил он .

Совладелец холдинга "Молочный Альянс" Александр Деркач

Александр Деркач рассказывает, что Игоря Мазепу знает давно и отмечает, что они даже конкурируют в одном достаточно большом бизнесе. "Мазепа – публичный человек, известный бизнесмен, живет открыто и никуда не скрывается. Когда его задерживают только потому, что "возникают вопросы" по земле относительно объекта, который он построил 11 лет назад, то невольно возникают вопросы к тем, у кого возникают эти вопрос", – отмечает Деркач.

Основатель компании "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский

"Неужели кому-то не видно, что эта очередная история не имеет ничего общего с правосудием или справедливостью? И кто теперь следующий?" – спрашивает Александр Соколовский.

Основатель холдинга Global Spirit Евгений Черняк

Правоохранительная система сорвала все предохранители: предприниматели, журналисты-расследователи, волонтеры – все под ударом, уверен Евгений Черняк.

"О каких инвестициях может идти речь, когда тыловые "крысы" воспринимают войну как источник личного обогащения? Зачем вы уничтожаете своих, патриотичных предпринимателей?" – спрашивает он.

Гендиректор и инициатор проекта "Промприбор.Реновация", соучредитель платформы "Тепле Місто" Юрий Филюк

Давление на бизнес в условиях войны увеличивается, и это очень плохая тенденция, отмечает Юрий Филюк.

"В этой ситуации нельзя молчать и стоять в стороне. Каждый воин, каждый гражданин, каждый носитель экспертизы – на вес золота. И так же каждое предприятие, остающееся в Украине и продолжающее наполнять налогами государственный бюджет, – на вес золота", – добавляет он.

Соучредитель компании "Биофарма" Константин Ефименко

Такие ситуации, как с Игорем Мазепой, приобретают угрожающий характер для страны, считает Константин Ефименко. Бизнесмен отмечает, что по инвестиционному климату нанесен еще один удар – вреден и опасен.

Соучредитель и CEO "Кормотех" Ростислав Вовк

"Количество арестов приобретает очень угрожающие масштабы, по моему мнению! Поддерживаю Игоря Мазепу", — написал Ростислав Вовк.

Основатель и гендиректор агропромышленной группы "Агротрейд", командир добровольческого подразделения "Хартия" Всеволод Кожемяко

Очевидно, что задержание Игоря Мазепы по старому земельному делу имеет либо коррупционную, либо политическую подоплеку, убежден Всеволод Кожемяко.

"Переводю на современный язык: что-то не то сказал (мог), кого-то не того поддержал (маловероятно), или просто отказался платить по требованию правоохранительного рэкета (скорее всего). В любом случае, ничего общего с правосудием или справедливостью", – считает он.

Экс-глава Starlight Media и бывший министр культуры Владимир Бородянский

"У нас экзистенциальная угроза, а эффективных и знающих людей задерживают за события 11-летней давности. Это сигнал еще и тем, кто сейчас берет на себя ответственность", – отметил Владимир Бородянский.

Основатель UBC Group Игорь Гуменный

"Арест знакового предпринимателя (по делу десятилетней давности), публичного лица, члена СУП. Перед законом все равны, но почему нельзя вызвать рутинной повесткой? Если так силовикам нравится, то даже через средства массовой информации... Снова "маски-шоу", выломанная дверь", – пишет Игорь Гуменный. Он отмечает, что на эту историю уже отреагировал Bloomberg.

Напомним, адвокаты компании EQUITY подали апелляционную жалобу на определение Печерского районного суда города Киева от 19 января 2024 года в интересах своего клиента – Игоря Мазепы.

ТСН.ua собрал все, что известно о задержании Игоря Мазепы.

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