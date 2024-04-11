Кто "слил" Трипольскую ТЭС: на защиту выделяли миллиарды гривен

Трипольская ТЭС — критически важный объект, в защиту которого ушли миллиарды гривен и генерировавший половину всей электроэнергии для столичного региона, а также питавший Житомирщину и Черкасскую область, сгорела. И это далеко не первый болезненный удар по украинской энергетике. Две недели назад враг уничтожил Змиевскую ТЭС Харьковской области.

Что за новую тактику выбрал враг, почему на третьем году войны Украина продолжает терять ключевые для себя предприятия и поможет спасти украинскую энергетику, рассказы журналисты TSN.ua.

Россия атаковала Трипольскую ТЭС

В ночь на 11 марта враг атаковал сразу несколько украинских регионов. Как станет известно чуть позже, "рашисты" избивали по украинской энергетике и на этот раз. Самый болезненный удар пришелся на Киевщину! Российские пропагандисты первыми сообщили о прилете на Трипольскую ТЭС и почти мгновенно выложили видео.

Кто снимал прилет?

"Видео было много, но Сетью разлетелось именно это! Напомню всем уникумам, что в Украине снимать последствия прилетов, а также работа ПВО без соответствующих разрешений категорически запрещена законом. Украинские паблики решили найти, откуда торчат уши. И нашли. Похоже, что его снял. неизвестный прямо из окна квартиры вот в этой многоповерке вблизи станции. Считанные минуты и видео уже смакуют "решисты". Ждем реакции от СБУ, парню явно надо напомнить, что в стране война", — рассказывает журналист.

Ночь для ПВО была очень сложной. В Воздушных силах отчитывается, что террористическая атака врага была комбинированной и продолжалась несколько часов. Главной задачей для рашистов было вывести из строя украинскую энергетику и для этого они не пожалели ничего — летели и крылатые ракеты Х-101/Х-555, и управляемые авиационные ракеты Х-59, а также передовые российские аэробалистические "Кинжалы". Последних враг выпустил шесть.

Фото: УНИАН

"Черный день" для энергетики

Сбить удалось примерно половину, так что имеем серьезные попадания. В "Центрэнерго" заявили о "черном дне" для компании! К счастью, на самой ТЭС чудом обошлось без жертв.

В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Сейчас на предприятии ведутся работы по локализации огня. Трипольская ТЭС была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.

"Масштабы разрушений ужасающие. Деньгами это не оценить. Это для нас самый большой вызов за всю историю предприятия. Но я убежден, мы с ним справимся", — сказал председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота.

В городке Украинка, неподалеку от станции, призвали жителей немедленно закрыть окна, чтобы не дышать вредными продуктами горения. Жительница Украинки Мария жалуется, что утром в городке было сложно дышать, окна в ее доме почернели. Несмотря на прилет и серьезное возгорание, пострадавших в результате удара нет.

После полного уничтожения Трипольской ТЭС Центрэнерго потеряло 100% своей генерации – написали в компании. Следует понимать, что атака по ТЭС в Киевской области — далеко не первый подобный удар! Не так давно, а именно 22 марта 2024 года, полностью была уничтожена Змиевская ТЭС Харьковской области.

"Последствия губительны для Змиевской ТЭС, станция полностью разрушена. Было много попаданий именно по дорогостоящему и уникальному оборудованию. Все, что мы ремонтировали с лета, готовясь к тяжелому отопительному сезону, разрушено".

Украинцы возмущены

Но Сеть всколыхнуло совсем другое! Оказывается, оба объекта были одними из самых защищенных в Украине, по крайней мере, на бумаге. Напомню, буквально в 2023 году на укрепление стратегических объектов энергетики правительство выделило около 10 миллиардов бюджетных средств!

Один из приоритетов – это защита стратегических объектов энергетики. Здесь без деталей. Но работа ведется серьезной и системной. На позапрошлом заседании правительство выделило дополнительные 9,7 млрд грн в защиту критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора.

А сейчас эти объекты рушатся один за другим. В августе 2023 года в ОАО "Центрэнерго" сообщили, что Трипольская ТЭС обустроена физической защитой от обстрелов на 100%.

"Физическая защита критически важных элементов объектов ТЭС от падения обломков ракет, не прямых атак БПЛА и других повреждений выполняется путем устройства искусственных защитных сооружений вокруг них. Так, на Трипольской ТЭС выполнено уже 100% работ по обустройству и 70% на Змиевской ТЭС ."

На что была рассчитана "защита"?

"В сообщении, как видите, объясняют, что укрепляли обе станции от обломков и косвенных попаданий дронов. На прямые удары защита рассчитана не была! А как думаете вы, кто виноват в сложившейся ситуации? В "Укрэнерго" в свою очередь, извините на слове, решили очень дипломатично указать на "очевидное". К тому же, возможен дефицит электроэнергии", — говорится в репортаже.

"Потеря ТЭС, как и любого крупного объекта генерации, положительно не отразится на энергобалансе страны. Это значит, что в пиковые часы суток у нас будет меньше внутренней мощности для покрытия потребления."

Кто виноват?

В Верховной Раде на это отреагировали мгновенно. Во время заседания Совета 11 апреля депутаты попытались позвать на разбор полетов двух руководителей, которые отвечают за укрепление таких объектов: председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема и министра инфраструктуры Александра Кубракова. Оба "на ковер" не пришли, потому что имели "более важные дела" — поехали в командировку!

Удар по Харькову

Ситуация же в стране становится все более напряженной! 11 апреля враг нанес и очередной удар по Харькову, снова на время оставив город без электричества. В Укрэнерго заявили об очередном введении аварийных отключений в городе-миллионнике, а мэр Терехов – об остановке работы метро. Теперь оно уже работает, но с большими интервалами.

Блэкаут и в Харьковской области. Там без света остались 240 тысяч абонентов. Когда им восстановят свет и откуда будут брать мощности, пока неизвестно, однако энергетики уже работают над этим. Специалисты предупреждают, что ситуация в регионе самая сложная в стране.

Зеленский обратился к партнерам

Отреагировал на террористическую атаку РФ и Зеленский. Он поблагодарил за отчаянную работу каждого воина ПВО. А еще президент эмоционально обратился к партнерам! Пора им наконец открыть глаза и что-то сделать!

"Каждый из наших соседей в Европе, каждый из других партнеров видит, насколько критична потребность Украины в ПВО. Именно здесь, именно сейчас, именно нашей возможностью преодолеть российский террор мир может доказать, что все одинаково воспринимают террор как преступление. Если же России будет разрешено и дальше это делать, если российские ракеты и "Шахеды" будут бить не только по Украине, но и по решительности партнеров, это будет глобальным разрешением на террор."

Нужна ПВО и другая оборонная поддержка, а не закрывание глаз и долгие дискуссии.

Пожар на Трипольской ТЭС после атаки 11 апреля/Скриншот с видео

Партнеры издеваются?!

На этом фоне еще большим издевательством от партнеров выглядит и откровенное признание министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, сделанное им в интервью Washington Post. Главный украинский дипломат постоянно просит у партнеров ПВО, которого у них достаточно, но чувствует, будто бьется головой о стену.

The Washington post: "Кулеба сказал, что его команда нашла более 100 доступных Патриотов — некоторые соседние страны имеют более одной батареи, охраняющей порт или аэродром, сказал он. Зеленский сказал, что Украине нужно 26 таких, чтобы создать полный воздушный щит над Украиной, но Кулеба сначала сосредоточен на получении семи как можно скорее."

Это количество прикроет крупнейшие города Украины и оставит одну батарею свободной, чтобы быть ближе к полю боя, где российская авиация бьет по ВСУ на земле, используя управляемые авиабомбы.

"Я чувствую, что бьюсь о стену собственной головой, хотя я дипломат, а это значит, что должен разбирать стену по кирпичику", – сказал Кулеба.

"Но поскольку такая дипломатия не работает, мне хочется удариться в стену. Я просто не понимаю, почему этого не происходит".

Фото: УНИАН

ПВО таки будет, но когда?

Несмотря на все, Кулеба уверен, что дополнительные Петриоты будут в Украине, но пока европейцы и американцы затягивают, умирает все больше невинных украинцев, а "решисты" продолжают безнаказанно избивать по гражданским объектам и критической инфраструктуре.

Напомним, по словам специалистов по энергетике, проблемы с электричеством из-за разрушения на Трипольской ТЭС возникнут не только в столице и Киевской области.

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