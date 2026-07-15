Кто станет новым премьер-министром: стали известны подробности переформирования Кабмина

Кабмин

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За время своего президентства Владимир Зеленский ищет уже четвертого по счету премьера. Что касается предыдущих президентов: при Петре Порошенко в Украине было два главы правительства, при Викторе Ющенко — четыре, а при Леониде Кучме Кабмин возглавляли шесть человек.

И пока эксперты и политики активно гадают, кто именно станет преемником Юлии Свириденко на этом посту — корреспондент ТСН Игорь Бондаренко напомнил, чем именно запомнились первые три премьер-министра каденции Зеленского.

Правительство Гончарука: технократический эксперимент на электросамокате

Август 2019 года. Алексей Гончарук в 35 лет становится самым молодым премьер-министром в истории Украины. До этого назначения он никогда не был публичным лицом, не руководил крупными государственными структурами или масштабным частным бизнесом. Тогда Гончарука называли человеком совершенно нового поколения, а его правительство — амбициозной командой перемен.

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Магистр права и доктор философии Гончарук сразу же приступил к проведению оперативных реформ. Главными задачами его правительства были определены: ускорение экономического роста, тотальная цифровизация государственных услуг, запуск земельной реформы и бескомпромиссная борьба с коррупцией. Количество министерств оперативно сократили с 25 до 17. Даже само историческое здание Кабмина должно было стать инновационным — молодой премьер пытался доказать это собственным примером и часто передвигался по коридорам власти на электросамокате.

Петр Олещук, политолог: «Что касается правительства Гончарука — это был чистый эксперимент: новые люди, полная перезагрузка системы. Однако этот эксперимент в итоге оказался неудачным».

«Самый молодой» премьер продержался в своем кресле всего 188 дней — это один из самых коротких сроков пребывания в должности главы украинского правительства за всю историю. Снижение инфляции и борьба с коррупцией на высшем уровне оказались недостаточными, — заявил во время отставки Кабмина Владимир Зеленский. Президент тогда добавил, что за это правительство не стыдно, но очень хотелось бы им гордиться.

Среди основных причин отставки Гончарука эксперты называли системные проблемы в экономике: стремительное падение промышленного производства, снижение ВВП и хроническое невыполнение государственного бюджета. Также имидж правительства серьезно испортил скандальный «слив» аудиозаписи рабочего совещания, на которой голос, похожий на голос Гончарука, довольно скептически отзывался о «примитивном понимании экономических процессов» у президента Зеленского.

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Правительство Шмыгаля: рекордсмен-технократ и антикризисный менеджмент

Денис Шмыгаль также установил уникальный национальный рекорд. Его пребывание в должности — а это5 лет, 4 месяца и 12 дней в кресле премьер-министра — стало самым длительным сроком пребывания во главе правительства в истории независимой Украины. Экономическое образование, солидный опыт работы в реальном бизнесе, энергетической сфере и на высоких государственных должностях. Шмыгаль позиционировал себя как классический антикризисный менеджер без политических амбиций.

Он возглавил Кабмин в марте 2020 года — в самый разгар мировой пандемии коронавируса. А в феврале 2022 года он стоял рядом с Владимиром Зеленским, когда снимали историческое видео с Банковой в первые, самые тяжелые дни полномасштабного российского вторжения.

За пять лет на своей должности Шмыгалю удавалось успешно избегать громких личных скандалов. Однако руководители различных министерств его правительства постоянно фигурировали в громких коррупционных скандалах — в Министерстве обороны, Министерстве энергетики, Министерстве единства. Из-за этого состав Кабинета министров Шмыгаля довольно часто перетасовывали и меняли.

Глеб Остапенко, политический консультант: «Это уникальная фигура на шахматной доске, которая может беспрепятственно перемещаться с поста премьера в Министерство обороны или наоборот. Этот человек делегирует принятие многих решений и при этом чётко контролирует процесс. Он — классический технократ. Это уникальная личность, которую можно с успехом поставить во главе любого министерства».

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Эксперты подсчитали: на счету правительства под непосредственным руководством Дениса Шмыгаля — более трехсот различных реформ. Среди них — и масштабная цифровизация государственных услуг, начатая еще при премьерстве Гончарука.

Среди очевидных просчетов правительства — серьезные задержки с важными антикоррупционными реформами и неэффективная защита стратегических энергетических объектов в условиях постоянных российских ракетных атак. В итоге в марте 2025 года Шмыгаля сначала направили возглавить Министерство обороны, а через полгода перевели на должность главы Министерства энергетики.

Правительство Свириденко: «зимняя тысяча» и недовольство доноров

«Перестановка кроватей или мебели» — именно так в свое время отреагировали ведущие политические эксперты на назначение нового Кабинета министров во главе с Юлией Свириденко. Должности чиновников изменились, а ключевые фамилии в списке — нет.

За один год пребывания на посту премьер-министра Юлия Анатольевна тоже успела установить своеобразный рекорд — по общему количеству популистских программ финансовой поддержки населения во время войны. Среди них: знаменитая «зимняя тысяча», национальный и топливный кэшбэки, программы медицинского скрининга и бесплатные километры поездок от «Укрзализныци».

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В условиях острой нехватки средств в государственном бюджете деньги на эти программы фактически расходовались за счет средств международной финансовой помощи. Иностранные доноры не оценили такую щедрость правительства во время войны и начали жестко требовать поиска реальных источников финансирования внутри страны — существенно повышать налоги и проводить системные реформы, в частности, в таможенной службе и Бюро экономической безопасности (БЭБ). Таким образом, на Банковой снова начали искать нового эффективного кризисного менеджера.

Кто станет четвертым премьер-министром?

Глеб Остапенко, политический консультант: «Сейчас необходимо серьезно готовиться к тяжелой зиме. Необходимо поставить во главе правительства человека, который умеет быть строгим и серьёзным руководителем, обладает глубокими знаниями в области корпоративного управления и может перенести эти решения на государственный уровень. И именно в тех отраслях, в которых ранее успешно работал Сергей Корецкий, можно гораздо эффективнее подготовить страну к зиме».

В минувшие выходные президент Владимир Зеленский официально объявил о новых крупных кадровых перестановках в правительстве и уже провел личные встречи с потенциальными кандидатами. Среди них: экс-премьер-министр и действующий министр энергетики Денис Шмыгаль, мэр Харькова Игорь Терехов, министр обороны Михаил Федоров и председатель правления НАК «Нафтогаз» Сергей Корецкий.

И именно кандидатура Сергея Корецкого в настоящее время рассматривается как наиболее вероятный следующий глава Кабинета министров. Однако его будущее назначение в парламенте обещает быть сложным, поскольку проправительственное большинство в Верховной Раде уже давно не демонстрирует прежней монолитности. Вся страна сейчас находится в ожидании: чем именно запомнится и какой новый рекорд сможет установить четвертый премьер-министр каденции Владимира Зеленского?

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▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ГРОМКИЕ новости из правительства! Кто теперь вместо Свириденко?! Новый СОЮЗ с ЕС! | ТСН 20:00 НОВОСТИ 14 ИЮЛЯ

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