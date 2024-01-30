Кто стоит за увольнением Залужного: все подробности громкого скандала

Слухи об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного получили новую жизнь. Первым вечером 29 января об увольнении главкома президентом Зеленским заявил эксдепутат Борислав Береза. И понеслось: инсайды от журналистов, заверения и опровержения от анонимных Телеграмм-каналов и споры, едва не переросшие в скандал. Реагировать на этот неконтролируемый поток пришлось даже самому Залужному.

Кто и почему пугает Украину "увольнением" главкома, действительно ли Валерий Федорович сам хочет подать в отставку и кто "мог бы заменить" железного генерала? Об этом рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Залужного увольняют?

Наверное, каждый украинец вечером 29 января был как на иглах. Новая волна слухов об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного стала настоящей информационной бомбой и едва не переросла в самый настоящий скандал. А началось все с поста в Фейсбуке экснардепа Борислава Березы, где он наехал на Офис президента за увольнение Залужного.

Понеслась мощная информационная волна

И тут понеслись "инсайды отовсюду"! Слухи об уходе Валерия Федоровича подтверждал кто только мог: начиная от анонимных и новостных Телеграмм-каналов, заканчивая нардепом Алексеем Гончаренко, журналистом Романом Цымбалюком и главредом издания Цензор.нет Юрием Бутусовым. Они заявили, что Залужному даже выбрали замену.

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Но не Залужным единственным. В один момент понеслись слухи и об увольнении министра обороны Рустема Умерова, назначенного только в сентябре 2023 года, но эти чепухи быстро опровергли в ведомстве. Кстати, сделали это очень сжато, чем породили новую информационную волну — часть пользователей и некоторые медийщики восприняли это как опровержение увольнения в отношении главкома, а не министра. Вот так бывает, когда у всех нервы натянуты, как струны.

А что говорит Зеленский?

Уволить или не уволить Валерия Федоровича может только его непосредственный начальник — верховный главнокомандующий, то есть президент Зеленский. Все пришлись к новостной ленте в ожидании его вечернего обращения. Каждая минута до него рождала новые непроверенные слухи. Не погас информационный костер даже после слов пресс-секретаря президента, который заверил, что президент никого не увольнял!

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Еще не услышав официальный вердикт, украинцы начали примерять главком городской китель и на главу ГУР Буданова, и на командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Но вечернее обращение Зеленского удивило обе группы.

Президент не сказал о Залужном ни слова и вроде бы все должны были успокоиться, но нет. Однако это ни на секунду не убавило градус обсуждения темы. В своем Телеграмм-канале военныйкор и главный редактор издания Цензор.нет Юрий Бутусов, который одним из первых и "подтвердил" слухи о якобы отставке Залужного, напрямую обратился к Владимиру Зеленскому.

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Напомним, что информация о возможном назначении Буданова или Сырского на должность главкома — пока только слухи. Валерий Федорович является главкомом ВСУ, уволить его может только президент, а он пока этого не сделал и даже непонятно, планирует ли. По данным источников журналистов Украинской правды в Совете национальной безопасности Украины, Залужного таки вызвали в Офис и даже предложили новую должность, но тот отказался. Также разные медиа, ссылаясь на анонимные источники во власти и Генштабе писали, что Залужному предложили возглавить СНБО или поехать на дипломатическую работу.

“Наши источники, приближенные к главнокомандующему ВСУ, подтвердили, что он собирает вещи в собственном рабочем кабинете.

По данным "Зеркала недели", ранее задуманная комбинация предусматривала переход Залужного на должность секретаря СНБО, главы ГУР Кирилла Буданова на должность главнокомандующего, а Александра Сырского — на должность главы Генштаба вместо Сергея Шаптали. Но, как сообщили нам источники в непосредственной близости от Залужного, никаких достойных внимания предложений на сегодняшний день от политического руководства страны не поступало”, — пишет ZN.ua.

Позже журналисты добавили, что Залужный не собирается уходить в отставку самостоятельно. Главком заявил, что решения по президенту, а занимать предложенные должности он не будет.

Залужный отреагировал на скандал

После этого сеть выдохнула с облегчением. Поздним вечером на скандальные слухи отреагировал лично Залужный. Он человек не очень публичный, не часто дает интервью и почти не реагирует на скандалы. Но наверное, на этот раз у него тоже лопнуло терпение.

Валерий Залужный/Facebook

На своей Facebook-странице Валерий Федорович вызвал селфи, где он в очках, в рабочей обстановке и вместе с руководителем Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой. Что значит это фото до конца не понятно, впрочем, украинцы встретили его с облегчением. Если он на месте и работает, значит все хорошо. В комментариях под постом Залужный получил много поддержки от народа.

Только вместе и только до нашей Победы! Спасибо за Украину! Поддерживаем

Верим, уважаем нашего главнокомандующего генерала Залужного! Честь и слава! Слава ВСУ!!!

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Почему Зеленский и Залужный "конфликтируют"?

На момент записи новых данных по вероятной отставке Залужного нет. Следует напомнить, что подобная информация всплывает не впервые. Слухи о конфликте между Зеленским и Залужным появились еще осенью 2023 года.

В декабре собеседники Украинской правды, приближенные к Зеленскому и Залужному заявили, что напряжение между ними возникло еще в апреле 22-го года. Сам Залужный эти слухи не комментировал, а Зеленский конфликт отвергал, уверяя, что между ним и главкомом исключительно рабочие отношения, но намекнул, что вопрос к нему есть.



“С Залужным у меня рабочие отношения. Он должен отвечать за результаты в поле боя как главком вместе с генштабом. Там много вопросов», — сказал президент.

Российская пропаганда бодрствует!

Единственное, что можно сказать с уверенностью, что неопределенность вокруг судьбы главкома ВСУ не только порождает десятки конспирологических теорий, но и привлекает рашистскую пропаганду. 29 января московские пропагандисты охотно подхватили эту информационную волну и попытались еще больше дестабилизировать Украину.

Например, пропагандист Попов вместе с супругой Скабеевой поспешили анонсировать в Киеве "дворцовый переворот", новую площадь и пожелать украинцам самоуничтожиться.



Перепостила пропагандистка и пост скандальной украинской нардепки Марьяны Безуглой, которая намекнула, что Залужный страдает алкоголизмом и выступила за его отставку. А кто ее спрашивал вообще? Ну, здесь вообще без комментариев. Все мы знаем Безуглу и ее бесконечные "сенсации", и игру на руку россиянам.



А вот так бурную реакцию рашистов объясняет Институт изучения войны.



"Российские источники пользуются слухами об "увольнении" или "отставке" Залужного для продолжения ряда информационных операций о внутренних украинских делах, которые они ведут в течение определенного времени", — говорится в сообщении.

Американские аналитики привели заявление главной российской пропагандистки и главной редактора RT Маргариты Симонян, которая подчеркнула, что независимо от того, правдивые сообщения об "отставке" Залужного, "хаос... полезен России".

В ISW обратили внимание, что ложную информацию украинских нардепов и информаторов распространили также западные СМИ.



Итак, должны сделать все наоборот: успокоиться, не вестись на пустые слухи и доверять только проверенным источникам информации!

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: “Отставка” Залужного! Скандал по всей Украине! Проснулся даже Кремль! Что произошло?

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