Кто строил дом на Хмельнитчине командиру 211-й бригады: что говорят в селе

В среду, 18 декабря, в Тернопольском суде должно было состояться заседание по делу командира 211-й понтонно-мостовой бригады полковника Олега Побережнюка. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, солдаты три месяца строили для своего командира дом в селе на Хмельнитчине, а деньги получали такие, будто находились на передовой. Из-за болезни адвоката судебное заседание перенесли, меру пресечения для комбрига будут выбирать завтра.

О том, что происходило на суде и что говорят в селе, где стоит новостройка, связываемая с полковником Побережнюком, говорится в сюжете ТСН.

На заседание суда в Тернополе командир 211 бригады пришел с группой поддержки из числа военных. Почему они не на службе, выяснить у них не удалось, поскольку после объявления о переносе заседания они сразу покинули зал суда.

Версия следствия

По данным следствия, четыре солдата из 211-й понтонно-мостовой бригады в течение трех месяцев батрачили на строительстве дома комбрига в селе на Хмельнитчине. Однако по документам они были на передовой и получали боевые выплаты. На всех заработали около миллиона гривен.

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"Национальная полиция проводит расследование относительно руководства бригады по факту привлечения подчиненных к строительству своего дома на Хмельнитчине вместо их службы в районе боевых действий", — сообщила представитель Государственного бюро расследований Ольга Чиканова.

В разговоре с корреспонденткой ТСН Олег Побережнюк отрицал свою вину, заявив, что солдаты дом ему не строили. И добавил, что разбираться по его делу будет суд.

Что говорят в деревне

Чтобы выяснить, кто же возводил дом для командира, съемочная группа отправилась в деревню Каменку под Каменец-Подольским.

Возле двухэтажной недостройки с коваными воротами виднеются кучи песка и щебня. Во дворе – стоит авто. Но ворота журналистке, чтобы поговорить, никто не открыл.

Двухэтажный дом в селе Каменец, который якобы строили солдаты для комбрига / Фото: ТСН.ua

Жители улицы, где стоит этот дом, общаться на тему строительства тоже не изъявили желания. Одна из соседок утверждает, что не видела военных и кто строил дом не знает. На фото комбрига Олега Побережнюка соседи якобы не узнают.

Сосед, живущий чуть дальше дома, вспомнил, что видел нескольких парней на строительстве.

“Видите, песок еще на улице, делали все, краны, техника... Кто на строительстве может работать? Молодые ребята, здоровые”, — говорит он, добавив, что рабочих было 4-5.

По словам соседа, он только из новостей узнал, кто и для кого строил этот дом. Сравнивая этот дом с другими в деревне, он заметил, что там для собаки построили такой вольер, как у некоторых - дом.

В чем еще подозревают командиров бригады

Между тем, ГБР начинает расследовать еще одно уголовное производство — по факту неуставных отношений, издевательств и физического насилия над подчиненными в 211-й бригаде. Подозреваемых еще нет, но в официальном комментарии ГБР говорится именно о должностных лицах этой бригады.

Полковник Побережнюк утверждает, что "насилием не занимался", и уверяет, что в этом деле также разберутся.

По словам комбата этой бригады Александра Каргинова, пришедшего на суд, чтобы поддержать своего командира, был единственный случай внеуставных отношений, однако не уточнил, каких именно. Но уверяет, что полковник Побережнюк к инциденту непричастен.

"Комбриг, даю 100 процентов, слово офицера, когда узнал, что происходят такие вещи, сам дал распоряжение провести внутреннюю проверку... После этого этот человек [причастный к внеуставным отношениям] покинул часть, после этого ни в одном подразделении такое не происходило", – утверждает он.

Пока неизвестно, кому именно будет объявлено подозрение по делу о неуставных отношениях и подтвердятся ли такие факты вообще.

Если же в суде докажут, что подчиненные полковнику Побережнюку солдаты вместо того, чтобы воевать, строили дом комбрига, он может попасть в места лишения свободы на шесть лет.

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Напомним, вокруг 211-й бригады ВСУ разразился громкий скандал. В СМИ сообщили о многочисленных фактах издевательств над военнослужащими, злоупотреблениях, поборах и пытках.

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