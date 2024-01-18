Кто такая Марьяна Безуглая: скандальные заявления, "наезды" на Залужного и "теплое место" в Раде

Ее отстранение требуют украинцы и даже коллеги блокируют трибуну в парламенте, чтобы добиться увольнения Марьяны Безуглой с поста заместителя комитета ВР по нацбезопасности.

Почему все так восстали против нардепки, кто она и откуда взялась, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Заявление Безуглой и скандалы вокруг нардепки

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат от "Слуги народа" Марианна Безугла заявила, что идет из родной партии, фракции и из руководства комитета. Этого долго добивались представители оппозиции и даже некоторые провластные депутаты. В последнее время она просто бьет рекорды по попаданию в скандалы.

Ее высказывания любят "помусолить" русские пропагандисты, она частенько дает им для этого поводы. В частности, из-за своих "наездов" на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. С последнего фактически прямым текстом призвала в своих соцсетях заменить главкома.

Атаки Безуглой на Залужного

Подобных атак в адрес Залужного со стороны Безуглой было несколько, главный инструмент в ее информационной войне — личная страница в Facebook. Безуглая пыталась намекнуть и на поборы со стороны главнокомандующего: выставила фото, на котором лежала ручка, мол, цена этой ручки заоблачная. Правда, улик нет.

Немного "промахнулась"

Марьяна ссылалась на внимательных подписчиков, заметивших такую дорогую вещь у Залужного. Впрочем, опять же подписчики в комментариях начали опровергать упреки Безуглой.

“Все, что делает марьяна, недоделано и некачественно. А информация, которую она распространяет, непроверена и ложна”

Целенаправленная борьба против главкома?

Если посмотреть на страницу нардепки, не через пост Марьяна находит, в чем еще обвинить главнокомандующего. В абсолютном большинстве своем украинские политики, общественные деятели и военные осудили именно Безуглу за ее слова о Залужном. Сам главком на ее выпады не отвечал.

Ну а еще именно из-за Безуглы поднимались и другие скандалы в обществе. Например, нардепка запустила опять же в своем Facebook голосование: готовы ли украинцы отказаться от гражданства в обмен на выезд за границу. Конечно, результаты были неутешительны, однако и непонятно, не присоединились ли порой к этому голосованию российские боты. Не уверены в Марьяне даже ее подписчики:

Почти у всех, кто поддерживает бессмысленную, профиль заблокирован. Совпадение-не думаю. Не надо вестись на эту спецоперацию власти, не надо забывать, кто этой буратиной руководит”;

"займитесь пожалуйста обороной, стратегиями закупки оружия и дронов, для чего существует тот ваш комитет, где вы есть, а не как всегда — ху#№ею";

"Марианна, вы где-то курсы проходили, или с детства такие?";

"После таких голосований в стране оставит жить одна Бэ и пара Зе, доиграетесь вы с тем вопросом лишения гражданства, чтобы потом народ вас не лишил".

Даже президенту прерывалось терпение, о Безуглу он высказался кратко и ясно.

Какие еще скандалы "породила" Безуглая?

К слову, Зеленский для депутата — безусловный авторитет, которого она защищает и, несмотря ни на что, не позволяет себе критиковать его решение. Тем не менее, примеров скандалов, поднявшихся по представлению Безуглой, мы можем привести много. Но суть ясна. Марьяна Безугла уже какими-то способами только не пытается настроить людей против главкома и лишний раз запустить новый скандал в общество.

Конечно, находятся и приверженцы ее мысли, не без этого. Но ведь понимаем, что ищешь, то и найдешь. Впрочем, против Безуглой выступают и ее коллеги-нардепы. Ну и сама она за словом в карман не полезет. Поэтому тоже заявила, мол, коллеги втыкают нож в спину, поэтому она уходит из партии.

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Почему никак не удается уволить Безуглу?

И это при том, что именно 10 января провластное большинство так и не смогло поставить на голосование решение об отзыве Безуглой с должности в оборонном комитете. Тогда депутаты уже от разных фракций заблокировали трибуну из-за того, что Стефанчук все никак не хотел вносить на голосование постановление об отставке Безуглой с поста замглавы комитета по нацбезопасности Украины.

Впоследствии он объяснил, почему случилось именно так: “Повестка дня каждого пленарного заседания формирует согласительный совет. Коллективно. Представителями каждой фракции. Председатель Верховной Рады Украины не участвует в этих голосованиях. Сегодня на заседании согласительного совета ни одна из фракций не задала вопрос о внесении в повестку дня постановления. Поэтому, когда на согласительном совете будет принято решение внести этот или любой другой вопрос в повестку дня, он будет вынесен на рассмотрение. Только так"

Реакция украинцев

К слову, уволить ее пытались дважды — 10 и потом попытка была 16 января. Но, как говорится, Бог любит троицу, потому верим в лучшее.

Между тем, если даже зайти под любое видео, связанное с Безуглой, или же посты в ее любимой соцсети, везде масса комментариев о том, что нардепке не место в Раде и тем более в оборонном комитете:

“БЕЗУГЛАЯ ДОЛЖНА Уйти в ОТСТАВКУ!!!! СВОИМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ ОНА ДИСКРЕДИТИРУЕТ ВОЕННЫХ! Большая благодарность Залужному и всем ребятам, защищающим нас!”,

“Гнать таких из Верховной Рады! что они для страны сделали? Только и знают, что зарплату себе повышать…”;

“Уважаемые украинцы!!! Напишите, пожалуйста, петицию по поводу лишения ее мандата! Интересно, за сколько часов петиция наберет нужное количество?

“Нам и врагов не надо, свои такие как безуглая, сдадут и продадут. СБУ, вы где? Займитесь работой”;

“Когда наконец эти безуглые выкинут из Рады пожизненно? Прочь мерзость. Прочь!”.

Ну и таких комментариев, как вы уже поняли, множество. Проводили опрос среди киевлян и журналисты ТСН.

Что известно о Марьяне Безуглой?

Так кто же такая Безуглая и откуда она появилась? Марьяна Безуглая — девочка с хорошей семьей. Родилась в Киеве 17 мая 1988 года. Ее отец Безуглый Владимир Алексеевич, согласно публичным реестрам, является учредителем и руководителем ряда предприятий, в частности завода "Гранит", а также благотворительной организации "Фонд реабилитации и оздоровления работников, пенсионеров и инвалидов МВД Украины".

Мама Валентина Терещенко — врач, профессор, в прошлом заведующая кафедрой в киевском медуниверситете имени Богомольца. Марьяна пошла по стопам матери и тоже училась в медицинском университете имени Богомольца по специальности "Лечебное дело", а затем в интернатуре. Затем работала в районной поликлинике.

В 2015 году ее мобилизовали на фронт — она отправилась на службу в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ на должность боевого медика. К слову, тогда командиром бригады был Сергей Шаптала, сейчас возглавляющий Генеральный штаб. В своих постах Безугла называет его "серым кардиналом ВСУ ". Однако, говорит, это не какой-то свод счетов из прошлого — тогда она, «простой смертной», с комбригом не общалась, не тот уровень.

Марьяне Безуглой предлагали дальше служить в ВСУ?!

В 2016 году вернулась в столицу, срок мобилизации ее волны истек. Вы точно помните еще один скандал, когда Марьяна заявила о том, что женщины и мужчины должны идти на фронт на равных. Но есть но. Безуглой предлагали подписать контракт с ВСУ, но она почему-то отказалась и избрала гражданскую карьеру в медицинском департаменте Министерства обороны под руководством Андрея Вербы. Именно он вместе с министром обороны Степаном Полтораком в 2016 порекомендовали Безуглу в Проектный офис реформ при Минобороны.

За что нужно поблагодарить Безуглую?

Нельзя, конечно, умалять и заслуги Безуглой. Например, именно благодаря команде Безуглой в 2017 году заработал 205 учебный центр, где военнослужащих ВСУ обучали тактической медицине. А в январе 2018 года при ее участии в ВСУ было создано Главное военно-медицинское управление — проект, над которым она с коллегами работала в Офисе реформ.

С ее бывшими коллегами пообщались журналисты издания Бабель, они вспоминают: с самого начала она была очень целеустремленной, много работала, часто без выходных. По работе она много общалась с иностранными советниками — к некоторым прислушивалась, а тем, кого считала неэффективными, говорила об этом прямо. Не анонимно и прямо о тогдашней Безуглой “Бабели” рассказывает Алексей Гордеев, который в 2017 году присоединился к Проектному офису реформ и занимался там коммуникациями: “Она была очень уверенна в себе и безапелляционна. Общаться было трудно, потому что только его видение процессов было правильным, и его было невозможно скорректировать”.

Почему Безугла ушла из Офиса реформ?

Для Гордеева Безуглай типичный control freak — человек, стремящийся все контролировать. Когда другие менеджеры согласовывали только общее содержание месседжей, Безугла контролировала просто каждую букву.

Это и его командный тон общения диссонировали с атмосферой Офиса. Друзей там у нее не было. И, похоже, от этого она не страдала – главным был рабочий результат. В результате Офис возглавила Диана Петреня. Коллегам Безугла этого не простила и свои рабочие отчеты начала направлять напрямую донорам-британцам, а не руководителю Офиса как другие менеджеры.

В итоге Безугла решила уйти, и вот оставив карьеру в Минобороны, в 2019 году она отправилась в политику и выиграла выборы в мажоритарном округе на киевской Оболони.

Впоследствии довольно неожиданно в парламенте она получила должность заместителя председателя Комитета по вопросам нацобороны, безопасности и разведки. Там Марьяна Безугла начала бурную деятельность, связанную с чувствительными вопросами спецслужб и армии. Она помогла разработать и принять десятки важных законопроектов, таких как реформа разведки.

Именно в ее ведении была сложная реформа Службы безопасности Украины, которая, однако, так и не была реализована парламентом. Также она возглавляла парламентскую комиссию по так называемому "вагнергейту".

Этот скандал был связан со сорванной операцией украинской военной разведки в июле 2020 года. План заключался в том, чтобы принудительно посадить в Киеве самолет и арестовать 33 наемника российской частной военной компании "Вагнер" на его борту. В последний момент операция была сорвана и российским боевикам удалось избежать ловушки.

Парламентская оппозиция и даже бывшие сотрудники разведки обвинили Офис президента Зеленского в утечке информации и срыве спецоперации. Для расследования дела была создана отдельная ВСК, которую возглавила опять же Безугла, и которая должна была выяснить подробности дела. Впрочем, по итогам своей работы парламентская комиссия так и не нашла ответа на этот вопрос, правда, отдельно подчеркнув, что ОП не имеет отношения к этому скандалу.

Кого вам напоминает Безуглая?

А теперь вопрос: а вам никого не напоминает Безуглая? Уже была похожая персона, которая сначала работала во благо страны, всех успокаивала, вдруг полностью изменила позицию, начала критиковать власть и кое-где оправдывать Путина.

Вы уже наверняка догадались, что речь идет о знаменитом Арестовиче, который вот уже несколько месяцев смылся за границу, периодически покрикивая оттуда, что будет баллотироваться в президенты. Ну вот и ситуация с Безуглой может развиваться по принципу скандала с Алексеем Арестовичем.

Когда-то высокопоставленный работник Офиса президента, фактически являвшийся лицом и голосом власти в первые недели российского вторжения, через год был со скандалом уволен из Офиса президента.

Так же Безугла, попавшая в политику благодаря бренду партии "Слуга народа", теперь публично критикует однопартийцев и обвиняет их в "измене".

Судьба нардепки

Разобраться в ситуации пытались и журналисты BBC. В интервью изданию политолог Владимир Фесенко заявил, что если бы там не было, но уже никаких политических перспектив, в отличие от Арестовича, Безугла не будет. Это связано с тем, что публичный конфликт с Залужным фактически уничтожил рейтинг депутата. Более того, ее антирейтинг начал бить по популярности президента и его политической силе "Слуга народа".

В интервью “Главкому” о персоне Безуглой пару ласковых сказала и председатель партии Елена Шуляк : “О комитете — соответствующее решение будут принимать депутаты во время заседания парламента. Что касается членства Марьяны в партии и в политсовете, то после ее заявления о желании выйти — как только придет заявление, сразу подпишу, ведь не держим людей, которые не готовы работать командно. Считаю, что с ее стороны было бы честно по отношению к избирателям, составить мандат. Потому что ее избрали как депутата именно от “Слуги народа”, депутата от пропрезидентской политической силы, а не самовыдвиженца”.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Скандалистка Безуглая: откуда взялась, зачем "наезжает" на Залужного и почему ее никак не уволят?

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