Кто такой Артем Довбик — герой матча со Швецией: ТСН пообщалась с его родственниками и одноклубниками

Кто такой Артем Довбик — герой матча со Швецией: ТСН пообщалась с его родственниками и одноклубниками

Артем Довбик родился в Черкассах, с детства жил в общежитии. Его отец — водитель. Говорит, что сын добился всего сам — тяжким трудом.

Артем Довбик стал самым молодым автором гола в истории сборной Украины на чемпионатах Европы. И еще и не просто гола, а победного и решающего! ТСН решила узнать, кто же он — 24-летний герой украинской сборной. Наша корреспондентка Наталья Островская пообщалась с его первым тренером, отцом и женой.

Об этом говорится 30 июня в сюжете ТСН.19:30.

С женой Артема Довбика встретились у школы, в которой они учились в одном классе. Юлия не привыкла к вниманию журналистов. Перед интервью хочет заручиться поддержкой любимого. Но дозвониться с первого раза ему не удается.

Артем Довбик родился в Черкассах, с детства жил в общежитии. Его отец — водитель. Говорит, что сын добился всего сам — тяжким трудом.

Сегодня ночью имя обычного парня из Черкасс облетело все мировые СМИ. На 121-й минуте матча сборной Украины со Швецией Андрей Шевченко вывел на поле мало кому известного Артема Довбика. Он понимал, что это огромный шанс проявить себя, и уже через несколько минут получил пас от Александра Зинченко и забил решающий гол.

"Талант к футболу у Артема был с детства. Еще ходить не умел, а мяч бодал", — вспоминает отец.

Поэтому в восемь лет Артема отдали на футбол. Его первый тренер — Алексей Блоха.

Господин Алексей надеялся, что Артема выпустят на поле еще во время игры с Австрией 21 июля, в день рождения футболиста, но Шевченко решил иначе, чем еще больше зажег парня.

Новости Украины: в чем секрет успеха Артема Довбика

В селе Белозерье, в 20 километрах от Черкасс, начинал тренироваться Артем Довбик. А с 2014 года он начал играть на позиции нападающего за черкасский "Днепр", потом его пригласили в Данию. Но там, рассказывает жена Артема, начался самый сложный этап жизни. Во время одного из матчей он серьезно травмировал ногу.

Восстанавливался Артем в Украине и уже после этого пополнил состав команды "Днепр-1". Исторический гол Довбика — не просто счастливое стечение, а прежде всего его ежедневная работа, уверен тренер.

"Счастье, фарт надо заслужить. Действительно, через труд. Многое является позади. Но то, что он ежедневно здесь делает — это не случайность. Я это вижу", — отмечает главный тренер "Днепр-1" Йовичевич.

Кроме футбола, бокс и постоянные тренировки в тренажерном зале. Футболисты говорят: Артем оттачивает себя беспрестанно. Не звезда, а прежде всего командный игрок. Друзья-футболисты говорят: ему не удается разве одно — злиться.

Вот и жене наконец звонит наш герой дня. После матча Артем снял футболку и засветил свой идеальный пресс, за что получил желтую карточку и немалую армию фанаток. Юлия раскрывает секрет подтянутого тела мужчины — овсяная каша утром.

Семья Артема считает, что решающий гол в ворота Швеции — это не только фарт, но и результат его ежедневной тяжелой работы.

Напомним, что нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик стал героем победного матча 1/8 финала Чемпионата Европы-2020 против команды Швеции (2:1).

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