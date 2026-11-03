Кто такой Джаред Кушнер и какую роль на самом деле играет в переговорах по Украине

Какую роль Кушнер исполняет в тандеме с Виткоффом / © Associated Press

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Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, стал одним из ключевых участников американской переговорной команды по завершению войны России против Украины. В отличие от спецпосланника Стива Виткоффа, не скрывающего восхищения общением с Владимиром Путиным, Кушнер демонстрирует прагматический подход и уделяет особое внимание деталям договоренностей.

О том, чем отличается Кушнер и какую роль он играет в американской делегации, говорится в эксклюзивном документальном фильме ТСН Ольги Кошеленко «Тени Белого дома».

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Что известно о Джареде Кушнере

Кушнер — один из самых богатых и влиятельных людей в окружении Дональда Трампа. Вместе с тем, несмотря на свой статус, он придерживается достаточно скромной манеры работы: не пользуется помощью ассистентов, приходит на встречи с ноутбуком и самостоятельно редактирует тексты.

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Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба называет Кушнера очень умным человеком, однако предостерегает от переоценки его возможностей в переговорах с Кремлем.

«То, что он умный парень, очень умный парень, это прямо, ну бесспорно. Я думаю, что даже при моей такой положительной оценке Джареда, все-таки опыт, как разводить иностранцев у Путина, гораздо больше. И ни Джаред, ни Виткофф не дотягивают даже с их богатым жизненным опытом», — отметил Кулеба.

Бевз: Кушнер хорошо знает каждую деталь переговоров

Советник Офиса президента Украины Александр Бевз также высоко оценивает вовлеченность Кушнера в переговорный процесс. По его словам, американец не ограничивается всеобщим обсуждением политических вопросов, а лично углубляется в мельчайшие детали документов.

«Джаред, наверное, один из лучших знатоков деталей процесса к слову, предложению, коме. Иногда так случалось, что мы с ним лично согласовывали формулировку, и он всегда был максимально открыт для того, чтобы их откорректировать, если он соглашался, и нам удалось объяснить, что здесь лучше изменить предложение, какое-то слово заменить и так далее», — рассказал Александр Бевз.

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Он отметил, что для переговорщиков столь высокого уровня нетипично лично участвовать в столь детальной проработке текстов.

«Поэтому да, однозначно неповерхностный, однозначно очень углубленный в детали, и, мне кажется, возможно, даже некоторый технический персонал американской делегации хуже знал детали процесса, чем Кушнер», — добавил советник Офиса президента.

Какую роль Кушнер исполняет в тандеме с Виткоффом

В переговорах с Россией Кушнер работает вместе со спецпосланником Трампа Стивом Виткоффом. В то же время, их подходы заметно отличаются.

Виткофф публично выражает восхищение общением с Путиным. В частности, он говорил, что впоследствии они будут упоминать этот «невероятный опыт» встреч с российским президентом.

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Кушнер, по оценкам украинских собеседников, способен задавать Путину неудобные прямые вопросы. В частности, речь идет о требованиях России относительно Донбасса и о том, чем нынешние обещания Кремля отличаются от заявлений, которые российский президент делал год назад.

Политический эксперт Игорь Новиков считает, что Кушнер в этом тандеме играет роль прагматичного участника, который должен давать Трампу альтернативную оценку переговоров.

«Он прагматик, он о бизнесе, он о бизнес-диллс. Он там, я так понимаю, чтобы давать Трампу альтернативную от Виткоффа точку зрения», — объяснил эксперт.

Для объяснения он привел аналогию с работой отдела продаж: человек, заинтересованный в заключении сделки, склонен представлять руководству ситуацию более оптимистично, чем она есть на самом деле.

«А Кушнер, ну он наблюдает, он что-то тоже передает, но его задача — это говорить: ну, все не так хорошо, делить на два, это его, мне кажется, задача в этом дуэте», — отметил Новиков.

Несмотря на новые поездки в Москву, теперь уже общие для Виткоффа и Кушнера, переговоры пока не принесли результатов.

О работе американских представителей, их контактах с Кремлем и роли в поиске договоренностей по завершению войны рассказывает документальный фильм ТСН Ольги Кошеленко «Тени Белого дома».

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