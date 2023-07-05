Кто такой Игорь Гуменюк: взорвал себя в суде в Киеве, теракт под Радой и 8 лет в СИЗО

Гуменюк был под стражей почти 8 лет из-за подозрения в совершении теракта под Верховной Радой.
В среду, 5 июля, подозреваемый в теракте под Верховной Радой в августе 2015 года – Игорь Гуменюк забаррикадировался в помещении Шевченковского районного суда города Киева. Там ему еще раз продлили меру пресечения — содержание под стражей. Мужчина, по данным министра внутренних дел Игоря Клименко, бросал в спецназовцев взрывчатку, сам взорвался и погиб.
ТСН.ua собрал все, что известно об Игоре Гуменюке.
Был активным участником Революции Гидности и защищал Украину на Донбассе.
Игорь Гуменюк родился в 1994 году. Он был родом из города Каменец-Подольского Хмельницкой области. Гуменюк был активным студентом. А когда началась Революция Гидности – был на Майдане.
После того, как в 2014 году Россия напала на Украину, 20-летний молодой человек добровольцем ушел на фронт и воевал в составе батальона "Сич". Он участвовал в боях в Курахово и Песках.
События 31 августа 2015 года под Верховной Радой
31 августа 2015 проходило внеочередное заседание Верховной Рады Украины, на котором депутаты хотели принять проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины в первом чтении. Речь шла об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Это было частью взятых на себя Украиной обязательств по "Минским соглашениям".
В тот день ВО "Свобода" организовало под помещением Верховной Рады акцию протеста. Митингующие потребовали не допустить принятия скандального законопроекта.
31 августа 2015 года неизвестные бросили в сторону нацгвардейцев гранату, из-за чего погибли четыре военных. Еще многие получили ранения. В этом обвинили 21-летнего Игоря Гуменюка и еще одного бойца. Подозреваемый объяснял, что в то время был в отпуске и принял участие в акции протеста. Свою вину он отрицал.
Взрывы в Шевченковском районном суде Киева 5 июля 2023
5 июля сообщили о взрывах в помещении Шевченковского районного суда в Киеве. Впоследствии стало известно, что подрывником есть именно Игорь Гуменюк.
По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, подозреваемый забаррикадировался в одном из помещений суда и бросал в конвой самодельную взрывчатку.
"Сегодня его привезли на еще одно заседание суда. Восемь лет это уже продолжается ... После этого заседание, которое закончилось примерно через два часа после его начала, Гуменюк сначала закрылся в туалете. После этого открыл дверь и бросил по караулу взрывное устройство. Таких взрывов, скорей всего, было два", – говорит министр внутренних дел.
Клименко убеждает, что с Гуменюком вели переговоры, однако он никак не реагировал и пытался скрыться из здания. Он утверждает, что мужчина себя взорвал.
Адвокат Гуменюка убеждает, что подзащитный был в подавленном состоянии
Адвокат Александр Свиридовский убеждает, что его подзащитный был в подавленном состоянии, поскольку уже 8 лет был под стражей без приговора суда. Юрист утверждает, что Гуменюк неоднократно обращался с заявлениями о том, что хотел мобилизоваться и уйти на фронт. Но суд постоянно продолжал меру пресечения в виде содержания под стражей.
"У него определенным образом подавлено состояние, потому что 31 августа уже будет 8 лет, как он в СИЗО без приговора суда. Если это действительно он совершил такие действия, то я считаю, что значительная часть вины в этом лежит на прокуроре и 8 лет продолжают его содержать под стражей", – заявил адвокат.
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