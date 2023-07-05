Кто такой Игорь Гуменюк: взорвал себя в суде в Киеве, теракт под Радой и 8 лет в СИЗО

Гуменюк был под стражей почти 8 лет из-за подозрения в совершении теракта под Верховной Радой.

В среду, 5 июля, подозреваемый в теракте под Верховной Радой в августе 2015 года – Игорь Гуменюк забаррикадировался в помещении Шевченковского районного суда города Киева. Там ему еще раз продлили меру пресечения — содержание под стражей. Мужчина, по данным министра внутренних дел Игоря Клименко, бросал в спецназовцев взрывчатку, сам взорвался и погиб.

ТСН.ua собрал все, что известно об Игоре Гуменюке.

Был активным участником Революции Гидности и защищал Украину на Донбассе.

Игорь Гуменюк родился в 1994 году. Он был родом из города Каменец-Подольского Хмельницкой области. Гуменюк был активным студентом. А когда началась Революция Гидности – был на Майдане.

После того, как в 2014 году Россия напала на Украину, 20-летний молодой человек добровольцем ушел на фронт и воевал в составе батальона "Сич". Он участвовал в боях в Курахово и Песках.

Игорь Гуменюк на фронте. Архивное фото

События 31 августа 2015 года под Верховной Радой

31 августа 2015 проходило внеочередное заседание Верховной Рады Украины, на котором депутаты хотели принять проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины в первом чтении. Речь шла об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Это было частью взятых на себя Украиной обязательств по "Минским соглашениям".

В тот день ВО "Свобода" организовало под помещением Верховной Рады акцию протеста. Митингующие потребовали не допустить принятия скандального законопроекта.

События 2015 года под Верховной Радой

31 августа 2015 года неизвестные бросили в сторону нацгвардейцев гранату, из-за чего погибли четыре военных. Еще многие получили ранения. В этом обвинили 21-летнего Игоря Гуменюка и еще одного бойца. Подозреваемый объяснял, что в то время был в отпуске и принял участие в акции протеста. Свою вину он отрицал.

Оператор ТСН снял момент взрыва гранаты под ВР

Взрывы в Шевченковском районном суде Киева 5 июля 2023

5 июля сообщили о взрывах в помещении Шевченковского районного суда в Киеве. Впоследствии стало известно, что подрывником есть именно Игорь Гуменюк.

По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, подозреваемый забаррикадировался в одном из помещений суда и бросал в конвой самодельную взрывчатку.

Шевченковский райсуд Киева — фото с места происшествия / Фото: ТСН

"Сегодня его привезли на еще одно заседание суда. Восемь лет это уже продолжается ... После этого заседание, которое закончилось примерно через два часа после его начала, Гуменюк сначала закрылся в туалете. После этого открыл дверь и бросил по караулу взрывное устройство. Таких взрывов, скорей всего, было два", – говорит министр внутренних дел.

Клименко убеждает, что с Гуменюком вели переговоры, однако он никак не реагировал и пытался скрыться из здания. Он утверждает, что мужчина себя взорвал.

На месте происшествия много полиции / Фото: ТСН

Адвокат Гуменюка убеждает, что подзащитный был в подавленном состоянии

Адвокат Александр Свиридовский убеждает, что его подзащитный был в подавленном состоянии, поскольку уже 8 лет был под стражей без приговора суда. Юрист утверждает, что Гуменюк неоднократно обращался с заявлениями о том, что хотел мобилизоваться и уйти на фронт. Но суд постоянно продолжал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Штурм Шевченковского районного суда Киева, на место происшествия оперативно прибыли правоохранители, спасатели и медики / Фото: ТСН.ua

"У него определенным образом подавлено состояние, потому что 31 августа уже будет 8 лет, как он в СИЗО без приговора суда. Если это действительно он совершил такие действия, то я считаю, что значительная часть вины в этом лежит на прокуроре и 8 лет продолжают его содержать под стражей", – заявил адвокат.

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