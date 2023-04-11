"Кто-то мог просто забыть сумку с секретными документами в машине": "разборки" из-за утечки из США охватили полмира

Самый жуткий виток американских разведданных XXI века, по оценкам экспертов, и неизвестно прекратился ли он. Чиновники Белого дома и Пентагона утверждают, что до сих пор не знают, кто и когда выпустил из рук секретную информацию о десятках стран мира и преимущественно об Украине. Из обнародованных документов следует, что Соединенные Штаты следили за переговорами Зеленского, а также — других союзников, в частности в Южной Корее. А еще – за Египтом, который собирался поставлять России оружие, говорится в ТСН.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси – бывший военный, обучавшийся в Британии и Соединенных Штатах. У него много амбициозных проектов развития в страны, а для этого жизненно необходим миллион американских долларов, которые ежегодно предоставляет Вашингтон. Египет — один из ближайших союзников Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и вдруг, как гром среди ясного неба, появляется информация, что, несмотря на американские санкции, президент ас-Сиси в конце зимы собирался поставить россиянам 40 тысяч реактивных снарядов. Поручил чиновникам держать в секрете производство и отгрузку. Пока, говорят журналистам The Washington Post анонимные источники в правительстве, этого не произошло, но утечка документов с последними данными американской разведки рискует погубить ее дальнейшую работу. "Противники попытаются выяснить, как разведке Соединенных Штатов удалось собрать эту информацию. Что-нибудь изменят в своей организации, возможно смогут разоблачить шпионов. И конечно, люди, которые могли бы сотрудничать с нашей разведкой в будущем, спросят себя: стоит ли мне шпионить на Соединенные Штаты, если они не способны держать это в тайне?”, — говорит профессор стратегических исследований в университете Джона Хопкинса Томас Рид.

Путь документов от высокопоставленных должностных лиц, которым была назначена презентация, к глазам всего мира, стал поводом для многочисленных насмешек в Интернете. Ведь совершенно секретную информацию распространили через канал популярной игры. Американские чиновники подтверждают: это похоже на внутренние брифинги.

В распоряжении журналистов более полусотни таких фотографий документов с грифом совершенно секретно. ФБР ищет виновных, Белый дом вынужден подтвердить: пока не знает, не появятся ли в открытом доступе еще какие-нибудь государственные тайны. “Мы не знаем, кто стоит за истоком. Мы не знаем их мотивы. И мы не знаем, есть ли у них еще что-нибудь, что они могут опубликовать”, — убеждает координатор совета нацбезопасности США Джон Кирби.

“Учитывая, что это фотографии распечатанных листов бумаги – вполне возможно, что объяснение утечки очень обыденно. Кто-то мог просто забыть сумку с секретными документами в машине”, – отмечает Томас Рид.

Однако насколько подлинны эти фотографии? По крайней мере, некоторые, которые распространяли российскими телеграмм-каналами, точно были искажены, чтобы занизить количество российских потерь и значительно преувеличить украинские. Страны-союзники Соединенных Штатов придерживаются версии, что фальсифицированы и другие документы. Это позволяет спасать лица и отношения: так, о Южной Корее из документов понятно, что за ее чиновниками американцы шпионили, чтобы узнать, что опасаются передачи Украине артиллерийских снарядов, которые корейцы производят по заказу США. "Оба наших государства согласились, что большинство из обнародованной информации — фальсифицировано", — говорит заместитель Офиса национальной безопасности Южной Кореи Ким Таэхе.

Улаживать внезапный кризис в отношениях с партнерами сейчас приходится американским дипломатам.

Аналитики называют эту утечку — одной из самых серьезных за последние десятилетия, ведь речь идет об оперативной информации во время великой войны. “Это уже пятая за этот век серьезная, очень уязвимая утечка. По-моему, перед нами одна из самых вредительских утечек века”, — убежден Рид.

Египетское Министерство иностранных дел настаивает: страна с начала полномасштабной агрессии России держится нейтралитета, поэтому обнародованная информация ложна. Однако Сара Маргон, директор отдела внешней политики США Фонда открытого общества, заявила, что разоблачения в документе, если они правдивы, задают вопрос о том, должны ли Соединенные Штаты "продолжать защищать и поддерживать Египет".

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