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"Кто-то воюет, а кому-то по барабану": как воины ВСУ проходят реабилитацию и почему теряют мотивацию

Автор
Виктория СтрельцоваВиктория Стрельцова
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"Кто-то воюет, а кому-то по барабану": как воины ВСУ проходят реабилитацию и почему теряют мотивацию

Александр, Алексей и Николай

Украинские защитники проходят реабилитацию в реабилитационных центрах.

По всей Украине открывают реабилитационные центры, ведь за почти два года войны военнослужащим критически необходима психологическая разгрузка.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Стрельцовой.

Как помогают воинам в реабилитационном центре

В одном из реабилитационных центров военные проходят реабилитацию в несколько этапов. Психологическая - для всех и медицинская - в случае жалоб на здоровье.

"Достаточно бойцов, которые приходят с обострениями язвенной болезни, которые приходят с воспалениями суставов. Они носят снаряжение которое 30-40 килограммов и фактически со слабой спиной и слабыми мышцами - это очень большая проблема", - говорит медицинский директор Станислав Пазий.

Боли в спинах и суставах здесь лечат сверхбыстрыми темпами благодаря современным аппаратам. За несколько процедур пациенты уже чувствуют облегчение.

Реабилитационный центр / ©
Реабилитационный центр

Военным нужна психологическая реабилитация

Но больше всего внимания здесь уделяют именно психологической реабилитации, которая за почти два года войны нужна уже каждому бойцу. В реабилитационном центре есть зал ароматерапии, где можно успокоить свою нервную систему.

 А еще встречи с психологом, прогулки в тишине и покое, посещение спа-центров. Все это для психологической разгрузки после пережитого ада.

Реабилитационный центр / ©
Реабилитационный центр

Военные говорят, что в городах забыли о войне

Александр, Алексей и Николай - трое одноклассников. Ребятам только по 19, но воюют они с начала полномасштабной войны. 

"Я не знал, что мне в 18 придется воевать. Я, как обычный человек, как обычный парень-подросток, мечтал учиться, потом после обучения получать хорошую зарплату и жить со своей семьей", - говорит военный. 

Ребята отмечают, что в Киеве по их мнению, уже забыли о войне, тогда как на фронте не хватает людей. 

"Забыли. Ходят по клубам, отдыхают. Берет злость. Кто-то воюет вот так. А кому-то просто по барабану", - отмечает воин.

Ощущение несправедливости, потеря мотивации - сейчас одна из самых распространенных проблем военных, говорят психологи.

"У нас есть определенный опыт и когда человек приезжает в очень тяжелом состоянии и через 2 недели можно увидеть, что состояние у абсолютного большинства наших военнослужащих он значительно улучшается", - говорит военный психолог Игорь Приходько.

Реабилитационный центр / ©
Реабилитационный центр

Кого направляют в реабилитационные центры

В такие реабилитационные центры направляют бойцов с передовых позиций, чтобы они могли получить психологическую разгрузку после постоянных стрессов. 

"В некоторых центрах люди проходят реабилитацию в течение недели, в некоторых - 2 недели. Если нет необходимого результата то можно продолжить и до 21 дня. И в ряде центров мы имеем возможность привлечь семьи военнослужащих, что дает также и положительный эффект. И также имеем хороший опыт в Буковеле. Более 2 тысяч привлекли с семьями. И отправляли за границу", - говорит заместитель командующего оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

После курса реабилитации среди бойцов проводят опрос - в 90% случаев их самочувствие действительно улучшается.

Напомним, Жданов объяснил, почему так происходит в столице и как уберечься.

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Дата публикации
Просмотры
846
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