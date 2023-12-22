"Кто-то воюет, а кому-то по барабану": как воины ВСУ проходят реабилитацию и почему теряют мотивацию

По всей Украине открывают реабилитационные центры, ведь за почти два года войны военнослужащим критически необходима психологическая разгрузка.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Стрельцовой.

Как помогают воинам в реабилитационном центре

В одном из реабилитационных центров военные проходят реабилитацию в несколько этапов. Психологическая - для всех и медицинская - в случае жалоб на здоровье.

"Достаточно бойцов, которые приходят с обострениями язвенной болезни, которые приходят с воспалениями суставов. Они носят снаряжение которое 30-40 килограммов и фактически со слабой спиной и слабыми мышцами - это очень большая проблема", - говорит медицинский директор Станислав Пазий.

Боли в спинах и суставах здесь лечат сверхбыстрыми темпами благодаря современным аппаратам. За несколько процедур пациенты уже чувствуют облегчение.

Реабилитационный центр

Военным нужна психологическая реабилитация

Но больше всего внимания здесь уделяют именно психологической реабилитации, которая за почти два года войны нужна уже каждому бойцу. В реабилитационном центре есть зал ароматерапии, где можно успокоить свою нервную систему.

А еще встречи с психологом, прогулки в тишине и покое, посещение спа-центров. Все это для психологической разгрузки после пережитого ада.

Реабилитационный центр

Военные говорят, что в городах забыли о войне

Александр, Алексей и Николай - трое одноклассников. Ребятам только по 19, но воюют они с начала полномасштабной войны.

"Я не знал, что мне в 18 придется воевать. Я, как обычный человек, как обычный парень-подросток, мечтал учиться, потом после обучения получать хорошую зарплату и жить со своей семьей", - говорит военный.

Ребята отмечают, что в Киеве по их мнению, уже забыли о войне, тогда как на фронте не хватает людей.

"Забыли. Ходят по клубам, отдыхают. Берет злость. Кто-то воюет вот так. А кому-то просто по барабану", - отмечает воин.

Ощущение несправедливости, потеря мотивации - сейчас одна из самых распространенных проблем военных, говорят психологи.

"У нас есть определенный опыт и когда человек приезжает в очень тяжелом состоянии и через 2 недели можно увидеть, что состояние у абсолютного большинства наших военнослужащих он значительно улучшается", - говорит военный психолог Игорь Приходько.

Реабилитационный центр

Кого направляют в реабилитационные центры

В такие реабилитационные центры направляют бойцов с передовых позиций, чтобы они могли получить психологическую разгрузку после постоянных стрессов.

"В некоторых центрах люди проходят реабилитацию в течение недели, в некоторых - 2 недели. Если нет необходимого результата то можно продолжить и до 21 дня. И в ряде центров мы имеем возможность привлечь семьи военнослужащих, что дает также и положительный эффект. И также имеем хороший опыт в Буковеле. Более 2 тысяч привлекли с семьями. И отправляли за границу", - говорит заместитель командующего оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

После курса реабилитации среди бойцов проводят опрос - в 90% случаев их самочувствие действительно улучшается.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Одни воюют, другие – танцуют! Некоторые из бойцов из-за бездумной жизни тылов теряют мотивацию

Напомним, Жданов объяснил, почему так происходит в столице и как уберечься.

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