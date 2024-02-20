Кто убил пилота РФ Кузьминова и куда исчезла его мать: потрясающие подробности

Понятно было сразу: Россия да и сам Путин такой пощечины не простят.

Российский летчик, перешедший на сторону Украины и пригнавший вертолет Ми-8 с кучей секретных документов, был жестоко расстрелян в Испании. Сдать его местонахождение мог близкий человек. Разведка уже сделала заявление, к тому же всплыли новые подробности побега Максима Кузьминова от Путина.

Все подробности рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Уникальная спецоперация разведки

Это была уникальная спецоперация ГУР под названием Синица : украинским разведчикам удалось завербовать российского летчика и убедить его перейти на сторону правды. Более того, тот не просто сбежал в Украину, а перегнал бронированный вертолет Ми-8 с экипажем из трех бойцов внутри, в том числе его капитаном, обманул все радары, случайно "потерялся" и приземлился уже где-то в харьковских полях.

Кроме того, украинских разведчиков внутри вертолета ждали еще сюрпризы.

Россия простить не смогла

Понятно было сразу: Россия да и сам Путин такой пощечины не простят. Все риски понимал и сам Максим Кузьминов, тот же российский пилот. Чтобы перелететь в Украину, он пол года общался с ГУР через платформу "Хочу жить". Ему и его родителям гарантировали безопасность, родных парня тоже увезли из России, это была еще одна спецоперация. После пересечения границы пилоту сделали новые документы и выплатили обещанное денежное вознаграждение на сумму 500 тысяч долларов.

И вот, уже будучи долларовым полумиллионером, Максим Кузьминов решает по безвизу уехать из Украины в теплую Испанию. Об этом "Украинской правде" рассказали источники в разведке: "Он же решил переехать в Испанию вместо того, чтобы быть здесь".

У главного разведчика Украины Кирилла Буданова официально подтвердили гибель Кузьминова, но деталей не сообщили: "Можем подтвердить факт смерти".

Кузьминова застрелили?

Молодого человека якобы нашли в Испании застреленным. Мгновенно новость подхватили пропагандистские паблики и даже опубликовали видео с места событий.

Кадры с места возможного убийства предателя Максима Кузьминова.

После предательства Родины и друзей Кузьминов пристрастился к алкоголю и наркотикам. Соседи дезертира сообщили, что он вёл себя неадекватно, кричал и постоянно трепался пьяным про свою прошлую и настоящую жизнь.❌ pic.twitter.com/I1sUt4auT0 — Александр Ш. (@Shman58) February 19, 2024

Версии рашистов

У рашистов свои версии, среди них: Кузьминов приложился к алкоголю и запрещенным веществам, и вообще его "убрали украинские спецслужбы" — ничего нового, пропагандисты всегда поют одно и то же. Отметим, что первым о гибели пилота сообщило пророссийское итальянское издание Corrispondente 19 февраля. Там отметили, что Кузьминов был убит еще 13 февраля в испанском городе Вильяхойос и добавили, что его расстреляли.

В общей сложности у мужчины насчитали 12 шаровых, после чего его якобы еще и переехал автомобиль. Впоследствии уже испанское издание ABC подтвердило гибель украинца по документам. Там уточнили, что смерть 33-летнего мужчины наступила около 17:00 13 февраля. Но стоит отметить, что самому Кузьминову было 28 лет.

Испанские следователи также нашли сожженный автомобиль в соседнем городе Кампело, предположительно на нем бежали киллеры Кузьминова. В СМИ подчеркнули, что первая гипотеза о причине смерти мужчины — сведение счетов. Журналисты говорят, что личность погибшего смогли подтвердить благодаря расследующему это дело чиновнику Гражданской гвардии Испании. А одно из местных изданий Eureka News взялось поддерживать легенду пропагандистов. Мол, нашли соседей Кузьминова, заявивших, что тот в последнее время якобы действительно имел проблемы с алкоголем и запрещенными веществами.

"Иностранец вел себя неадекватно, часто кричал, вел пьяные болтовни и рассказывал много историй о своей прошлой и настоящей жизни".

Кто последним видел Кузьминова живым?

Впрочем, впоследствии этот пост в соцсети Х вообще исчез, поэтому есть вероятность, что новость была фейковой. А пока начинают следовать новые детали убийства. Источники в ГУР рассказали "Украинской правде", кто последним мог видеть Кузьминова живым: "Из того, что знаем: пригласил свою бывшую к себе и нашли застреленным".

Россия обещала убить пилота

Напомним, что после перегона вертолета в России Кузьминова стали называть предателем и обещали поквитаться, собственно, что и сделали. Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отреагировал на смерть пилота, чем просто подтвердил догадки, что "рыльце России в пушку": "Этот предатель стал моральным трупом, когда планировал свое преступление".

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Новые подробности спецоперации "Синица"

Между тем, продолжают и всплывать все новые подробности спецоперации, о которых не говорили ранее. Сам Максим рассказывал по приземлению в Украине, что грезил небом с детства, а любовь к самолетам привил дед, заслуженный пилот РФ и впервые за штурвал посадил парня еще в 5 лет. А уже в 2018 году Максим Кузьминов окончил училище и после распределения попал в Хабаровск, где и сел за штурвал этого Ми-8.

Во время полномасштабной войны дважды был в Украине, впервые по маршруту Таганрог—Мариуполь, чтобы подобрать вражеский десант, вторая командировка пришлась на Бердянск. Уверял, что Украину ни разу не обстреливал, а занимался перевозом экипажей и боеприпасов. До решения перейти на сторону правды, как говорил сам Максим, шел несколько месяцев, для этого подробно изучал историю.

Что говорят российские следователи?

Но сейчас появилась новая версия такого решения. Российские СМИ говорят, что к этому его подталкивала мать. По крайней мере, к такому выводу пришли российские следователи пишет телеграмм канал “База”.

Максим Кузьминов угнал вертолет из Курска в Харьковскую область вместе с экипажем. За несколько месяцев до этого его мама, Инна Кузьминова, бесследно исчезла в Приморье – она ушла в отпуск и перестала выходить на связь. По данным источников "Базы", следователи полагают, что именно Инна могла подтолкнуть сына-летчика к побегу”.

Все, что известно о семье и решении перейти на сторону Украины

Как рассказали "Баге" знакомые семьи, Максим рос без отца, а мать Инна много работала и часто ездила на заработки в Корею, "денег ей всегда не хватало". Воспитанием парня занимался его дед Герман Кузьминов – тот самый заслуженный летчик России. Он разбился на вертолете, когда Максиму было 17 лет.

Поэтому Кузьминов и пошел по стопам деда, и сначала Инна это поддерживала, но в прошлом году все сильно изменилось. Знакомые рассказывают, что у женщины якобы была истерика из-за того, что сына перевели из Приморья на границу с Украиной. По словам источников, Инна сильно переживала из-за мобилизации и признавалась знакомым, что не хочет, чтобы сын шел на войну.

В декабре 2022 года Кузьминова вела себя замкнуто — она вспоминала, будто "собирается куда-то ехать" и искать Максима. Уже в январе 2023 Инна ушла в отпуск, и ее больше не видели ни коллеги, ни близкие. Только потом женщина сообщила, что искать ее не нужно.

А уже через несколько месяцев Максим угнал Ми-8. Поэтому следователи считают, что Максим мог решиться на похищение под влиянием матери и, вероятно, именно она участвовала в переговорах с представителями спецслужб Украины. При этом, куда Инна уехала зимой и где она сейчас, неизвестно. Как и неизвестно, почему Максим Кузьминов отправился в Испанию, где его и убили.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Пилота РФ Кузьминова, который пригнал в Украину вертолет Ми-8, РАСТРЕЛЯЛИ?! Мать мальчика исчезла!

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