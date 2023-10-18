Кто ударил по больнице в Газе: палестинцы говорят о сотнях погибших, Израиль обвиняет "Исламский джихад" (фото, видео)

Больше всего на ракетные обстрелы отреагировали в странах арабского мира.

После удара по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа вечером 17 октября погибли более 500 человек. Израиль и Палестинская сторона обвиняют друг друга в ракетном ударе по медицинскому учреждению.

Обвинение ХАМАСа, позиция Израиля, протесты в арабских странах и случившееся на самом деле — обо всем этом в материале ТСН.ua.

Позиция ХАМАСа

Исламистская группировка ХАМАС уверена, что израильские силы умышленно попали в больницу Аль-Ахли Араб, где находились тысячи гражданских людей, в том числе и раненых. Они называют это военным преступлением.

Раненые палестинцы сидят в больнице Аль-Шифа в городе Газа по прибытии из больницы Аль-Ахли после взрыва, 17 октября 2023 года/Associated Press

Раненые палестинцы лежат на полу в больнице Аль-Шифа в городе Газа по прибытии из больницы Аль-Ахли после произошедшего там во вторник взрыва 17 октября 2023 года/Associated Press

Президент Палестины Махмуд Аббас утверждает: “То, что произошло вечером, является огромной трагедией и безобразной резней, которую нельзя терпеть или позволить пройти без ответственности. Вчера вечером Израиль нанес авиаудару по больнице Аль-Ахли в городе Газа”.

ЦАХАЛ: За удар по больнице отвечает "Исламский джихад"

В Тель-Авиве все отрицают. Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявляет, что на самом деле за атакой стоят террористы. В ЦАХАЛе говорят, что в больницу Аль-Ахли попала ракета группировки "Исламский джихад" — она не долетела до пункта назначения и упала в секторе Газа.

Раненые палестинцы лежат на полу в больнице Аль-Шифа в городе Газа по прибытии из больницы Аль-Ахли после произошедшего там во вторник взрыва 17 октября 2023 года/Associated Press

Спикер армии Израиля Даниэль Хагари отметил: "Я могу подтвердить, что анализ оперативных систем ЦАХАЛ указывает на то, что в секторе Газа террористы выпустили ракетный шквал, прошедший в непосредственной близости от больницы Ахли в секторе Газа в тот момент, когда он был поражен" .

Раненые палестинцы лежат на полу в больнице Аль-Шифа в городе Газа по прибытии из больницы Аль-Ахли после произошедшего там во вторник взрыва 17 октября 2023 года/Associated Press

Разведывательные данные из нескольких источников, которые мы имеем в наших руках, указывают на то, что Исламский джихад несет ответственность за неудачный запуск ракеты, попавшей в больницу в Газе. Повторяю, это ответственность "Исламского джихада", убившего невиновных в больнице в Газе", — добавил он.

Как доказательство показывают видео, как ракета, нацеленная на Израиль, дала сбой и взорвалась в 18:59 — в тот момент, когда было попадание в больницы в Газе.

Сырой FOOTAGE: Ракета была забита в Israel misfired and exploded в 18:59—в тот же день в hospital был hit в Газа. pic.twitter.com/Kf5xJazSap — Israel Defense Forces (@IDF) October 17, 2023

Реакция ВОЗ и ООН

Атаку в Секторе Газы уже осудили в ВОЗ и ООН. Там подчеркивают: целить по гражданской инфраструктуре — особенно по медицинской — недопустимо и в ближайшее время собираются созвать заседание Совбеза.

Раненые палестинцы сидят в больнице Аль-Шифа в городе Газа по прибытии из больницы Аль-Ахли после взрыва, 17 октября 2023 года/Associated Press

Раненые палестинцы ждут лечения в больнице Аль-Шифа в городе Газа, по прибытии из больницы Аль-Ахли после взрыва там, 17 октября 2023 года/Associated Press

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Турк прокомментировал: “Мне не хватает слов. Вечером сотни людей были ужасно убиты во время массового удара в больнице Аль-Ахли-Араб в городе Газа, включая пациентов, медицинских работников и семей, которые искали убежища в больнице и вокруг нее. Это совершенно неприемлемо. Больницы являются священными, и их нужно защитить любой ценой”.

Протесты в арабских странах

Больше всего на ракетные обстрелы отреагировали в странах арабского мира и даже несмотря на нормализацию отношений с Израилем осудили нападение. А уже к вечеру Египет, Тунис, Ливан, Иордания, Иран, Турция и Западный Берег.

Люди выкрикивают лозунги во время акции протеста в знак солидарности с палестинцами у израильского консульства в Стамбуле, Турция, 17 октября 2023 года/Associated Press

Кое-где активистов разгоняют слезоточивым газом и водометами, в отдельных странах прибегли к штурму израильских посольств. Пришли митингующие выразить возмущение и под стены американского, французского и британского посольства.

Байден перенес свой визит в Иорданию

На фоне этого события в Иордании отменили визит президента Байдена. Он должен был обсудить урегулирование ближневосточного конфликта, но сейчас его приезд считают неуместным.

"После консультации с королем Иордании Абдаллой II, а также учитывая траур, объявленный президентом Палестинской автономии Аббасом, президент Байден отложит свою поездку в Иорданию и запланированную встречу с двумя лидерами и президентом Египта Сиси", — заявил официальный представитель Белого дома.

Сам Джо Байден выразил глубокие соболезнования по поводу невинных жертв взрыва в госпитале на территории Сектора Газы и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Напомним, главная больница Сектора Газы Дар Аль-Шифа переполнена живыми и мертвыми людьми. Медицинский объект находится на грани возможностей, поскольку трупы накапливаются, в то время как тысячи людей ищут там убежища.

Как отмечается, в больнице Дар Аль-Шифа в Секторе Газа живые спят между койками, заполненными пациентами, в коридорах и даже на территории, в то время как мертвые переполняют морг.

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