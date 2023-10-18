Кто ударил по больнице в Газе: палестинцы говорят о сотнях погибших, Израиль обвиняет "Исламский джихад" (фото, видео)

Больше всего на ракетные обстрелы отреагировали в странах арабского мира.
После удара по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа вечером 17 октября погибли более 500 человек. Израиль и Палестинская сторона обвиняют друг друга в ракетном ударе по медицинскому учреждению.
Обвинение ХАМАСа, позиция Израиля, протесты в арабских странах и случившееся на самом деле — обо всем этом в материале ТСН.ua.
Позиция ХАМАСа
Исламистская группировка ХАМАС уверена, что израильские силы умышленно попали в больницу Аль-Ахли Араб, где находились тысячи гражданских людей, в том числе и раненых. Они называют это военным преступлением.
Президент Палестины Махмуд Аббас утверждает: “То, что произошло вечером, является огромной трагедией и безобразной резней, которую нельзя терпеть или позволить пройти без ответственности. Вчера вечером Израиль нанес авиаудару по больнице Аль-Ахли в городе Газа”.
ЦАХАЛ: За удар по больнице отвечает "Исламский джихад"
В Тель-Авиве все отрицают. Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявляет, что на самом деле за атакой стоят террористы. В ЦАХАЛе говорят, что в больницу Аль-Ахли попала ракета группировки "Исламский джихад" — она не долетела до пункта назначения и упала в секторе Газа.
Спикер армии Израиля Даниэль Хагари отметил: "Я могу подтвердить, что анализ оперативных систем ЦАХАЛ указывает на то, что в секторе Газа террористы выпустили ракетный шквал, прошедший в непосредственной близости от больницы Ахли в секторе Газа в тот момент, когда он был поражен" .
Разведывательные данные из нескольких источников, которые мы имеем в наших руках, указывают на то, что Исламский джихад несет ответственность за неудачный запуск ракеты, попавшей в больницу в Газе. Повторяю, это ответственность "Исламского джихада", убившего невиновных в больнице в Газе", — добавил он.
Как доказательство показывают видео, как ракета, нацеленная на Израиль, дала сбой и взорвалась в 18:59 — в тот момент, когда было попадание в больницы в Газе.
Сырой FOOTAGE: Ракета была забита в Israel misfired and exploded в 18:59—в тот же день в hospital был hit в Газа. pic.twitter.com/Kf5xJazSap— Israel Defense Forces (@IDF) October 17, 2023
Реакция ВОЗ и ООН
Атаку в Секторе Газы уже осудили в ВОЗ и ООН. Там подчеркивают: целить по гражданской инфраструктуре — особенно по медицинской — недопустимо и в ближайшее время собираются созвать заседание Совбеза.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Турк прокомментировал: “Мне не хватает слов. Вечером сотни людей были ужасно убиты во время массового удара в больнице Аль-Ахли-Араб в городе Газа, включая пациентов, медицинских работников и семей, которые искали убежища в больнице и вокруг нее. Это совершенно неприемлемо. Больницы являются священными, и их нужно защитить любой ценой”.
Протесты в арабских странах
Больше всего на ракетные обстрелы отреагировали в странах арабского мира и даже несмотря на нормализацию отношений с Израилем осудили нападение. А уже к вечеру Египет, Тунис, Ливан, Иордания, Иран, Турция и Западный Берег.
Кое-где активистов разгоняют слезоточивым газом и водометами, в отдельных странах прибегли к штурму израильских посольств. Пришли митингующие выразить возмущение и под стены американского, французского и британского посольства.
Байден перенес свой визит в Иорданию
На фоне этого события в Иордании отменили визит президента Байдена. Он должен был обсудить урегулирование ближневосточного конфликта, но сейчас его приезд считают неуместным.
"После консультации с королем Иордании Абдаллой II, а также учитывая траур, объявленный президентом Палестинской автономии Аббасом, президент Байден отложит свою поездку в Иорданию и запланированную встречу с двумя лидерами и президентом Египта Сиси", — заявил официальный представитель Белого дома.
Сам Джо Байден выразил глубокие соболезнования по поводу невинных жертв взрыва в госпитале на территории Сектора Газы и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Напомним, главная больница Сектора Газы Дар Аль-Шифа переполнена живыми и мертвыми людьми. Медицинский объект находится на грани возможностей, поскольку трупы накапливаются, в то время как тысячи людей ищут там убежища.
Как отмечается, в больнице Дар Аль-Шифа в Секторе Газа живые спят между койками, заполненными пациентами, в коридорах и даже на территории, в то время как мертвые переполняют морг.
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