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ТСН в социальных сетях

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Эксклюзив ТСН
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Кто в Абу-Даби будет решать судьбу войны: обнародованы поименные составы делегаций Украины, ЕС и России

Стали известны полные списки представителей Украины, ключевых стран Европы, НАТО, Евросоюза и России, которые примут участие в трехсторонних переговорах по завершению войны 10-11 ноября в Абу-Даби.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Переговоры об окончании войны

Переговоры об окончании войны / © ТСН.ua

Стали известны составы делегаций Украины, Европы и России, которые будут представлять стороны на трехсторонних переговорах о завершении войны. Встреча состоится 10–11 ноября 2026 года в Абу-Даби в ОАЭ.

ТСН.ua составил полный поименный список.

Кто представит Украину на мирных переговорах в Абу-Даби

Стал известен состав украинской делегации, которая будет представлять страну на трехсторонних переговорах о завершении войны.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на советника президента Украины по коммуникациям Дмитрия Литвина.

Кроме главы Службы внешней разведки Рустема Умерова, в переговорную группу вошли:

  • глава Офиса президента Кирилл Буданов

  • первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица

  • заместитель руководителя ГУР МО Вадим Скибицкий

  • глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Также в дипломатическую группу привлекут профессионального аналитика от СВР.

Кто будет представлять Европу

На переговорах по завершению войны РФ против Украины в Абу-Даби Европу представят чиновники из Германии, Франции, Великобритании и Италии, а также представители НАТО и институтов Евросоюза.

Об этом сообщает источник в Politico.

  • Германия — Гюнтер Зауттер. Советник канцлера Фридриха Мерца по внешней политике и безопасности. Участвует в координации европейских усилий по поддержке Украины и переговоров по завершению войны.

  • Италия — Фабрицио Саджо. Дипломатический советник премьер-министра Джорджи Мэлони. Один из главных внешнеполитических советников главы итальянского правительства, привлекаемый к решению сложных дипломатических вопросов.

  • НАТО — Джеффри ван Леувен. Руководитель аппарата генерального секретаря альянса Марка Рютта. Ранее занимал должности министра торговли и советника национальной безопасности Нидерландов.

  • Великобритания — Джонатан Пауэлл. Советник национальной безопасности премьер-министра Кира Стармера. Ранее работал помощником Тони Блэра и участвовал в мирном процессе в Северной Ирландии. Поддерживает тесные контакты со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

  • Еврокомиссия — Бьорн Зайберт. Глава кабинета главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Один из ее ближайших соратников, принимавший участие в предварительных переговорах с американской стороной по Украине и гарантиям безопасности.

  • Европейский совет — Анна-Мария Бура. Главный советник по внешней политике президента Европейского совета Антониу Средства. Представляет внешнеполитическое направление работы Совета ЕС.

  • Франция — Эмманюэль Бонн. Главный дипломатический советник президента Франции Эмманюэля Макрона. Опытный дипломат, занимающийся подготовкой ключевых внешнеполитических инициатив французского лидера и международных переговоров.

Стал известен официальный состав делегации РФ

Обнародован официальный список представителей РФ, вошедших в состав российской переговорной группы на трехсторонних переговорах в Абу-Даби (ОАЭ).

Состав делегации России

Состав делегации России

Делегацию страны-агрессорки снова возглавил помощник президента РФ Путина Владимир Мединский.

Согласно обнародованным данным, в основной состав российской делегации также вошли:

  • Сергей Рябков — заместитель главы МИД РФ;

  • Алексей Комков — начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ.

Кроме этого, сформирована экспертная группа от российской стороны, к которой заявлены:

  • Юрий Жигарловский — заместитель начальника оперативного управления Генштаба ВС РФ;

  • Дмитрий Минаев — руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ;

  • Олег Постников — директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России.

Ранее мы писали о том, что в течение 10-11 ноября в Абу-Даби состоятся трехсторонние переговоры с участием Украины, США и РФ.

Переговоры в ОАЭ продлятся два дня, американскую делегацию возглавят спецпосланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Не исключено, что после встреч в Абу-Даби представители США отправятся в РФ для переговоров с Владимиром Путиным. В Вашингтоне выражают «осторожный оптимизм», хотя и признают, что процесс потребует времени.

Между тем, в СМИ уже раскрыли детали переговоров. Есть информация, что перед двухдневными переговорами в Абу-Даби Украина и Россия непублично демонстрируют гибкость обмена территориями, пока США усиливают усилия для завершения войны.

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