Кто в Киеве получает более 72 тысяч гривен: обзор актуальных вакансий и зарплат

В Киеве сейчас ищут более 25 тысяч работников.

Зарплаты в Киеве остаются самыми высокими в Украине. В первый месяц 2024 года они немного выросли и составляют 22 000 грн.

Это медиана заработных плат по данным более 62 тысяч вакансий, размещенных на сайте по поиску работы Work.ua в течение последних трех месяцев.

В то же время с 1 января "минималка" в Украине выросла до 7 100 грн. В следующий раз она вырастет 1 апреля 2024 — до 8 000 гривен.

Кого ищут в Киеве

На сайте по поиску работы на сегодня размещено 25 189 вакансий. Больше всего в столице работодатели ищут продавцов-консультантов, менеджеров по продажам, администраторов, кассиров и поваров. А также водителей, бухгалтеров, грузчиков и баристов.

Кто получает самые большие зарплаты

Самые большие зарплаты в Киеве получают военнослужащие, работники IT-сферы, директора по маркетингу и стоматологи.

Так, военным разным профессиям предлагают в среднем 72 500 грн. Инженеры по телекоммуникациям получают около 71 000 грн. Саперы и операторы БПЛА – по 70 000 грн. Среди вакансии на должность Team leader в Киеве средняя зарплата составляет 60 000 грн. Директорам по маркетингу также предлагают 60 000 грн.

Сравнительно высокие зарплаты у стоматологов — в среднем 55 000 грн и программистов 1C. Такую же сумму предлагают в должности Media buyer. По 52500 гривен в месяц получают керамисты и руководители строительных проектов. Около 50 000 грн. могут получать топменеджеры и руководители отделов продаж.

Зарплата от 30 до 40 тысяч гривен

Работу с зарплатой в среднем от 30 000 до 40 000 грн в Киеве предлагают таким специалистам:

Строителям — 30 000 грн

Домохозяйкам — 30 000 грн

Хирургам — 30 000 грн

Конструкторам одежды — 30 000 грн

Дизайнерам мебели — 32 500 грн

Директорам ресторанов — 32 500 грн

Водителям-инструкторам — 33 500 грн

Главным бухгалтерам — 35 000 грн

Мастерам СТО — 35 000 грн

Обывателям мебели — 35 000 грн

Автослесарям — 36 000 грн

Начальникам транспортных отделов — 37 500 грн

Автоэлектрикам — 40 000 грн

Арматурщикам — 40 000 грн

Главным врачам — 40 000 грн

Какие зарплаты у военных

На сайте по поиску работы появляется все больше военных вакансий. Силы обороны ищут разных людей – на как боевые, так и не боевые специальности. Механик может служить механиком, а не пулеметчиком или штурмовиком. Дизелист будет ремонтировать двигатели, газосварщик – сваривать. Делопроизводитель, юрист или повар тоже будут делать свое дело. Им предлагают следующие зарплаты:

Бухгалтер учетной группы — от 17 000 до 26 000 грн

Анестезиолог, военнослужащий – от 25 000 до 125 000 грн

Автоэлектрик, военнослужащий — от 25 000 до 125 000 грн

Водитель-электрик, военнослужащий — от 20 100 до 50 000 грн

Боевой медик взвода – от 20 100 до 50 000 грн

Огнеметчик — от 20 000 до 120 000 грн

Водитель категории C, D (военная техника) — от 20 000 до 120 000 грн

Размер зарплаты зависит от расположения.

Кто получает среднюю зарплату

Среднюю зарплату, то есть около 22 000 грн, в столице предлагают курьерам, фармацевтам, копирайтерам, декораторам, репетиторам английского, геодезистам, фотографам, редакторам, швеям, поварам, полицейским и другим.

От 15 000 до 20 000 грн получают: сиделки, охранники, помощники юриста, методисты — 15 000 грн; операторы АЗС, няни, логопеды — 16 000 грн; кассиры, кальянщики, администраторы гостиниц — 16 500 грн; медсестры, баристы — 17 500 грн; грузчики, психологи, продавцы консультанты — 18 000 грн; операторы колл-центров, кладовщики, вышивальщицы, сантехники — 19 000 грн; анестезиологи, водители погрузчиков, нотариусы, фитнес-тренеры, рентгенологи, электричества — 20 000 грн.

Кто получает меньше всего

Меньше всего в столице предлагают библиотекарям, ассистентам учителей, парковщикам, музыкальным руководителям, ассистентам ветеринарного врача, санитаркам, посудомоечницам, горничным — в среднем от 9 200 до 13 400 грн.

Напомним, в Украине появилась новая инициатива по бронированию трудоустроенных мужчин от мобилизации. Критерием должна стать уплата ими значительного налога на доходы, то есть фактически размер официальной зарплаты.

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