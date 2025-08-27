Кто в Украине получает 200, 300 и 400 тысяч гривен пенсий: названы имена счастливчиков

Иво Бобул получает 10 тыс. грн, тогда как Кивалов в разы больше

В Украине есть десятки пенсионеров, которые ежемесячно получают по 200, 300, а то и почти 400 тысяч гривен.

Об этом говорится в расследовании проекта «Хапуга.ua».

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ГИГАНТСКИЕ ПЕНСИИ ШОКИРУЮТ! КТО ПОЛУЧАЕТ ПО 300-400 ТЫСЯЧ, А КТО — ПО ТРИ ТЫСЯЧИ? ХАПУГА.UA

Низкие пенсии в Украине

Пенсия в Украине — это не вознаграждение за десятки лет работы. Это проверка на выживание. По данным от Пенсионного фонда, в 2025 году минимальная выплата составляет 2361 грн. Средняя же пенсия сегодня чуть превышает 6 тысяч гривен. Именно столько государство выплачивает людям, которые всю жизнь работали. Однако в этих цифрах нет ничего среднего. Ни в селе, ни в городе — тем более в областном центре — этих денег не хватает практически ни на что.

И можно было бы подумать, что такая пенсионная реальность — это исключительно о «простых людях». Тех, кто не имел регалий, званий и камер на концертах. Но нет. Даже статус, публичность и десятки лет культурной работы не гарантируют тебе ничего, кроме очереди в аптеке.

Певец Иво Бобул вышел на пенсию с суммой, которую трудно назвать достойной.

«Пять тысяч гривен, помню. смешно стало. не единственное, что там награды и все. ну, так, посчитали пять тысяч. потом уже с каждым годом там как-то они пересчитывали. и сейчас десять», — рассказал народный артист Украины Иво Бобул.

Сегодня его пенсия — 10 тысяч гривен. Но, как сам признает, даже эту сумму озвучивать стыдно.

«Должно быть, чтобы не было стыдно людям говорить. Когда спрашивают, какая у тебя пенсия, я иногда не говорю. А мне просто стыдно сказать», — говорит он.

Потому что в стране есть те, кто получает не вдвое больше, не втрое — а в тридцать, сорок раз. И это не народные артисты, не врачи, не ученые. Говорит, несмотря на 50-летний стаж на сцене, на нормальную жизнь в Киеве не хватает.

В Украине миллионы пенсионеров выживают на 3-6 тысяч гривен в месяц. Они считают каждую купюру, откладывают на лекарства, экономят на еде.

Кто получает огромные пенсии

А есть и другие пенсионеры. И они ничего не откладывают — наоборот, могут позволить себе практически все и сразу. Потому что ежемесячно от государства получают суммы, за которые большинство украинцев работает целый год.

Только первые два года полномасштабной войны государство потратило почти 10 миллиардов гривен на пожизненное содержание судей в отставке.

Это не пенсионные накопления, не благотворительность и не разовая помощь. Это — ежемесячные выплаты из бюджета, которые гарантированы законом. И которых не касаются ни экономический кризис, ни мобилизация, ни урезание других расходов. Суммы — шестизначные. Получатели — десятки бывших судей по всей стране.

Например Вячеслав Потапчук — бывший судья Пятого апелляционного административного суда. Его ежемесячная пенсия — 329 тысяч гривен — еще один пример того, как выглядит пожизненное содержание в украинских реалиях. Свою пенсию Потапчуку, как и Шаптали, также пришлось отвоевывать у Пенсионного фонда через суд — и также вполне успешно, теперь его пенсия более чем в сто раз больше прожиточного минимума.

Следующий в рейтинге — Богдан Пошва, бывший судья Верховного суда, ежемесячно получает 262 тысячи гривен.

Столько же было и в прошлом году. Однако сам судья считает, что государство ему должно гораздо больше.

«С октября 2016 года до января 2024 года мне не выплачено 95% моего судейского вознаграждения, то есть заработной платы. Несмотря на все обращения к министру финансов, в суды, в Пенсионный фонд, в Кабинет министров, в Верховный суд, никто не ответил, почему не выплатят судейские вознаграждения. Представьте, какой долг мне сформировало государство передо мной? Это где-то 15-16 млн», — говорит Богдан Пошва, судья Верховного суда в отставке.

При этом, когда речь заходит о пенсиях большинства украинцев, Пошва говорит о «диспропорции» и «нонсенсе». Но подчеркивает — судьи к этому не имеют никакого отношения.

Несмотря на высокий уровень пожизненного обеспечения, декларация Пошвы выглядит несколько скромнее, чем у других участников рейтинга — земельный участок в Бучанском районе площадью 2.2 га зарегистрирован на жену, квартира в Киеве и еще два участка в селе Мшанец в Тернопольской области общей площадью 36,5 га.

На счетах Богдан Пошва отмечает более 8 млн грн, 9 тыс. евро и 7 тыс. 200 долл.

А вот Виктор Гонтарук — судья Седьмого апелляционного административного суда, которому в нескольких публикациях приписывали пенсию в 250 тысяч гривен, в разговоре эту информацию опроверг.

«Это неправда, солнышко, я получаю 33-32 тыс грн пенсии. Я не знаю, откуда у вас эта информация о 250 тысячах, но это не соответствует действительности. Никогда в жизни не было такой пенсии, у меня максимальная пенсия была 49 тыс., а сейчас 33», — сказал Виктор Гонтарук, судья Седьмого апелляционного административного суда в отставке

Впрочем, в декларации за 2024 Гончарук указывает 844948 тыс. грн пенсии, то есть чуть больше 70 тыс. грн в месяц.

Почему эти все цифры не совпадают — сказать сложно. Но и не в этом суть. Суть в том, что пока одни пенсионеры дотягивают до зарплаты детей, другие — без спешки меняют квартиры на гектары.

Но даже на фоне шестизначных пенсий некоторых судей — есть одна, которая выбивается из всех рейтингов. Почти 400 тысяч гривен ежемесячно. Самая высокая пенсия в Украине. И принадлежит она Наталье Шаптале — бывшей председателю Конституционного суда. Выплаты такого размера ей пришлось требовать через суд у Пенсионного фонда из-за снижения выплат до 50% от зарплаты.

По решению суда Шаптали вернули все 90% процентов от размера заработной платы и ее пенсия стала достигать 400 тыс. грн.

Но еще более впечатляюще выглядит список ее имущества. По информации из реестра прав на недвижимое имущество, в этом году она стала владелицей участка в коттеджном городке Новая Конча-Заспа Кристалл в Ходосовке.

По данным госгеокадастра, ее стоимость — 14 миллионов гривен. Также в собственности экс-судьи — участок в селе Ходосовка. Еще 1,6 гектара леса — отдельный участок неподалеку. В Киеве — квартира на Печерске на 126 квадратов, четырехкомнатная в ЖК «Малахит» площадью 195 кв. м и еще одна квартира в ЖК «Краснозвездный» на 97 квадратов.

Еще часть недвижимости зарегистрирована на ее мужа — Шаптала Юрия. За ним в реестре значится двухкомнатная квартира на Печерске площадью 82 кв м в том же ЖК, что и у жены. Имеет муж еще один дом в Ходосовке, а совсем неподалеку, в селе Лесники, целый особняк — трехэтажный дом с собственным футбольным полем площадью 288 кв м, отовсюду окруженный забором и высокими деревьями.

Много ли пенсионеров в Украине могут позволить себе такой образ жизни? Вряд ли. Однако и Наталья Шаптала — лишь одна из многих.

Но на фоне судей и прокуроров выделяется тот, кого по праву можно назвать самым богатым пенсионером страны, ведь у судей часть выплат составляет пожизненное содержание, а здесь пенсия в чистом виде. В список попал бывший народный депутат Сергей Кивалов.

Тот самый «регионал» Кивалов, которого называли теневым куратором судебной системы при Януковиче и которого в народе окрестили «подсчетом» за сфальсифицированные результаты президентских выборов в 2004.

Именно при его поддержке были подписаны «Харьковские соглашения» в 2010, которые позволили российскому флоту базироваться в Крыму, а также диктаторские законы в 2014, которые ограничивали право украинцев на свободу слова. Это именно Кивалова вместе с Колесниченко наградил медалью Пушкина Путин.

Как известно, оба являются авторами скандального языкового законопроекта, который приравнивал русский к украинскому на государственном уровне.

Учитывая такой послужной список, возникает резонный вопрос — как именно в современной Украине он до сих пор получает все от государства, вместо того, чтобы хоть чего-то потерять.

Его пенсия — около 246 тысяч гривен. Как и несколько других участников рейтинга, такой пенсии он добился через суд, предъявив документы о зарплате как депутата и ректора.

В 2018 году его пенсия составляла чуть больше 11 тысяч в месяц, в 19 уже почти 14 тысяч. В тот же период в университете его зарплата за один месяц взлетела от 84 тысяч до 442 тысяч гривен, на что Кивалов и опирался в суде, считая это основанием для поднятия пенсионных выплат.

И уже в 2020, в соответствии с решением суда, Кивалов стал получать аномально высокую пенсию, самую высокую в Украине вне судейского рейтинга.

Правда, вероятно после нынешней индексации его пенсия несколько приблизилась к более адекватным цифрам — как сообщают в сети, Кивалов теперь получает 51 тыс. грн.

Но еще более впечатляющей по самой сумме выглядит недвижимость, с которой связано имя Кивалова. Речь идет о хорошо известном в Одессе замке «Гарри Поттера». Формально — он не принадлежит Кивалову, а зарегистрирован на балансе возглавляемого им Международного гуманитарного университета.

Впрочем, в 2024 году во время одного из российских обстрелов Кивалов получил ранение именно в этом имении. Его эвакуировали из помещения в халате — что, мягко говоря, ставит под сомнение только «административное» назначение здания.

Когда-то Кивалов публично заявлял, что собирается продать замок. Но по состоянию на сейчас — не продал. И, похоже, не планирует, потому что имение достаточно быстро отреставрировали и восстановили.

За его дочерью — Татьяной Киваловой, кроме десятка домов и квартир в Одессе, числится и дом в Киеве, который ранее принадлежал самому Кивалову. 672 квадрата прямо на Оболонской набережной. Стоимость — несколько миллионов долларов!

Именно рядом с этим домом мы общаемся с народным артистом Украины Иво Бобулом, пенсионером, который получает 10 тысяч гривен. Контраст между его пенсией и состоянием семьи пенсионера Кивалова, согласитесь, слишком красноречив.

«Как они считают, я не знаю, по каким критериям, у одного 100 тысяч с чем-то, у другого, ну я не люблю считать, но просто непонятно, как. Кто-то сам себе выписывает, или я не знаю», — говорит Иво Бобул, народный артист Украины.

Да и географией Украины эта история не ограничивается. По данным Pandora Papers и «Слідство. інфо», на Татьяну Кивалову оформлено не менее пяти объектов недвижимости в Лондоне.

Три из них, стоимостью более 13 миллионов долларов, были приобретены через оффшорные компании еще тогда, когда сам Кивалов имел мандат народного депутата. Но больше всего поражает не он один, и не его личное имущество. А то, насколько легко все это существует параллельно с реальностью большинства украинских пенсионеров. Реальностью, где 2 с копейками тысячи гривен — это официально «нормально».

Эти истории — не об исключениях. И не о единичных случаях. Это — система. Судьи, прокуроры, бывшие депутаты, многие из них официально в отставке, фактически — на пожизненном содержании. И в условиях, когда страна воюет, экономика держится на налогах малого бизнеса, а миллионы людей выживают на 3-6 тысяч гривен — эти пенсии выглядят не как вознаграждение, а как вызов.

