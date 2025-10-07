Кто в Украине зарабатывает более 85 тысяч в месяц: обзор рынка вакансий

Работа в Украине / © ТСН

Средняя зарплата в Украине, по данным крупнейшего сайта по поиску работы, в октябре 2025 года составляет 25,9 тысяч. В то же время на некоторых должностях работники получают более 85 тысяч гривен в месяц.

ТСН.ua рассказывает, какие зарплаты в больших городах Украины, как они изменились за последний год и кто и где получает больше всего.

Какие зарплаты в Украине: официальная статистика

По последним данным Государственной службы статистики (на август 2025 года), средняя зарплата в Украине составляет 25 911 грн. По отношению к июлю она не значительно уменьшилась — на 2,2%.

Наивысшую зарплату получают в Киеве — в среднем 39 535 грн.

Здесь следует отметить, откуда Госстат берет данные — они формируются на основе отчетов, которые представляют предприятия, учреждения и организации с количеством 10 и более работников. Какие предприятия принимают во внимание, не уточняется.

Неожиданно следующий регион в официальной статистике — Луганская область. Здесь получают в среднем 32 541 грн в месяц.

В Госстате объясняют, что в этом регионе большинство респондентов — это учреждения бюджетной сферы, процесс релокации которых продолжается. Средняя заработная плата определяется путем деления фонда оплаты труда штатных работников на их среднесписочное количество за соответствующий период.

Следующая в рейтинге — Днепропетровская область. Средняя зарплата здесь составляет 26 779 грн.

Самые низкие зарплаты получают в Черновицкой — 18 451 грн и Кировоградской областях — 18 778 грн в среднем.

Отмечается, что самый высокий уровень заработной платы в Украине — в сфере информации и телекоммуникаций — 65 213 грн в месяц. В то же время самый низкий в образовании — 14 432 грн.

Зарплата в Украине: статистика по регионам

Данные самого большого сайта по поиску работы отличаются от официальных. Так, средняя зарплата по Украине на октябрь 2025 года составляет 25,5 тысяч гривен.

Самую среднюю зарплату получают в Киеве — 30 тысяч гривен в месяц, что значительно меньше, чем в официальной статистике. На втором месте Львов с зарплатой 27,5 тысячи гривен. В Ужгороде средняя зарплата составляет 25,5 тысячи гривен в месяц.

В других городах Украины зарплаты такие:

Днепр — 25 000 грн

Одесса — 25 000 грн

Черновцы — 25 000 грн

Ивано-Франковск — 24 500 грн

Тернополь — 24 000 грн

Хмельницкий — 23 500 грн

Винница — 23 000 грн

Ровно — 23 000 грн

Луцк — 22 500 грн

Черкассы — 22 500 грн

Харьков — 22 500 грн

Полтава — 22 000 грн

Житомир — 21 000 грн

Николаев — 21 000 грн

Запорожье — 21 000 грн

Кропивницкий — 20 000 грн

Херсон — 20 000 грн

Чернигов — 20 000 грн

Кривой Рог — 19 600 грн

Суммы — 19 000 грн

Работа в Украине: кто получает больше всего

Больше всего в Украине (по данным актуальных вакансий) получают в сфере IT. В частности DevOps engineer предлагают в среднем 85 тысяч гривен. Высокие зарплаты также на руководящих должностях по маркетингу и финансам. Так, директор по маркетингу получает в среднем 78,5 тысяч гривен, а финансовый директор — 70 тысяч гривен.

От 60 тысяч гривен получают стоматологи, программисты 1С, тим лиды, руководители отделов продаж.

Десяткам специалистам предлагают около 50 тысяч гривен в месяц, в частности: инженерам дронов, ортодонтам, арматурщикам, автоэлектрикам, бизнес-аналитикам, риелторам и т.д.

Также высокие зарплаты предлагают в следующих вакансиях:

Frontend программист — 42 500 грн

Экскаваторщик — 42 500 грн

SMM-руководитель — 43 000 грн

Таргетолог — 45 000 грн

HR-руководитель — 45 000 грн

Каменщик — 45 000 грн

Программист ЧПУ — 45 000 грн

Теплотехник — 45 000 грн

Руководитель отдела закупок — 46 000 грн

В среднем 40 тысяч гривен в месяц предлагают плиточникам, высотникам, супервайзерам, мастерам СТО, веб-дизайнерам, конструкторам мебели, автослесарям, дерматологам и т.д.

Зарплату от 30 до 35 тысяч гривен могут получать мастера маникюра, косметологи, инкассаторы, менеджеры АЗК, геодезисты, ювелиры, водители, специалисты по ИИ, саперы, адвокаты, энергетики, SEO-специалисты и другие.

Средняя зарплата — около 25 тысяч гривен — предлагается редакторам, операторам химчистки, дорожным рабочим, операторам call-центров, электрослесарам, кондитерам, бухгалтерам и т.д.

Впрочем, следует учитывать, что это — средние зарплаты по вакансиям в разных городах Украины. Соответственно уровень вознаграждения зависит от региона, компании и опыта работника.

Как изменились зарплаты в течение года

По данным сайта по поиску работы, за последний год средняя зарплата в Украине выросла на 16%. В то же время в течение трех лет прирост составил 70%.

В 2025 году наибольшее вознаграждение возросло (по данным вакансий) на следующих должностях:

