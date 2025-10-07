- Дата публикации
-
Категория
Эксклюзив ТСН
Кто в Украине зарабатывает более 85 тысяч в месяц: обзор рынка вакансий
Средняя зарплата в Украине, по данным крупнейшего сайта по поиску работы, в октябре 2025 года составляет 25,9 тысяч. В то же время на некоторых должностях работники получают более 85 тысяч гривен в месяц.
ТСН.ua рассказывает, какие зарплаты в больших городах Украины, как они изменились за последний год и кто и где получает больше всего.
Какие зарплаты в Украине: официальная статистика
По последним данным Государственной службы статистики (на август 2025 года), средняя зарплата в Украине составляет 25 911 грн. По отношению к июлю она не значительно уменьшилась — на 2,2%.
Наивысшую зарплату получают в Киеве — в среднем 39 535 грн.
Здесь следует отметить, откуда Госстат берет данные — они формируются на основе отчетов, которые представляют предприятия, учреждения и организации с количеством 10 и более работников. Какие предприятия принимают во внимание, не уточняется.
Неожиданно следующий регион в официальной статистике — Луганская область. Здесь получают в среднем 32 541 грн в месяц.
В Госстате объясняют, что в этом регионе большинство респондентов — это учреждения бюджетной сферы, процесс релокации которых продолжается. Средняя заработная плата определяется путем деления фонда оплаты труда штатных работников на их среднесписочное количество за соответствующий период.
Следующая в рейтинге — Днепропетровская область. Средняя зарплата здесь составляет 26 779 грн.
Самые низкие зарплаты получают в Черновицкой — 18 451 грн и Кировоградской областях — 18 778 грн в среднем.
Отмечается, что самый высокий уровень заработной платы в Украине — в сфере информации и телекоммуникаций — 65 213 грн в месяц. В то же время самый низкий в образовании — 14 432 грн.
Зарплата в Украине: статистика по регионам
Данные самого большого сайта по поиску работы отличаются от официальных. Так, средняя зарплата по Украине на октябрь 2025 года составляет 25,5 тысяч гривен.
Самую среднюю зарплату получают в Киеве — 30 тысяч гривен в месяц, что значительно меньше, чем в официальной статистике. На втором месте Львов с зарплатой 27,5 тысячи гривен. В Ужгороде средняя зарплата составляет 25,5 тысячи гривен в месяц.
В других городах Украины зарплаты такие:
Днепр — 25 000 грн
Одесса — 25 000 грн
Черновцы — 25 000 грн
Ивано-Франковск — 24 500 грн
Тернополь — 24 000 грн
Хмельницкий — 23 500 грн
Винница — 23 000 грн
Ровно — 23 000 грн
Луцк — 22 500 грн
Черкассы — 22 500 грн
Харьков — 22 500 грн
Полтава — 22 000 грн
Житомир — 21 000 грн
Николаев — 21 000 грн
Запорожье — 21 000 грн
Кропивницкий — 20 000 грн
Херсон — 20 000 грн
Чернигов — 20 000 грн
Кривой Рог — 19 600 грн
Суммы — 19 000 грн
Работа в Украине: кто получает больше всего
Больше всего в Украине (по данным актуальных вакансий) получают в сфере IT. В частности DevOps engineer предлагают в среднем 85 тысяч гривен. Высокие зарплаты также на руководящих должностях по маркетингу и финансам. Так, директор по маркетингу получает в среднем 78,5 тысяч гривен, а финансовый директор — 70 тысяч гривен.
От 60 тысяч гривен получают стоматологи, программисты 1С, тим лиды, руководители отделов продаж.
Десяткам специалистам предлагают около 50 тысяч гривен в месяц, в частности: инженерам дронов, ортодонтам, арматурщикам, автоэлектрикам, бизнес-аналитикам, риелторам и т.д.
Также высокие зарплаты предлагают в следующих вакансиях:
Frontend программист — 42 500 грн
Экскаваторщик — 42 500 грн
SMM-руководитель — 43 000 грн
Таргетолог — 45 000 грн
HR-руководитель — 45 000 грн
Каменщик — 45 000 грн
Программист ЧПУ — 45 000 грн
Теплотехник — 45 000 грн
Руководитель отдела закупок — 46 000 грн
В среднем 40 тысяч гривен в месяц предлагают плиточникам, высотникам, супервайзерам, мастерам СТО, веб-дизайнерам, конструкторам мебели, автослесарям, дерматологам и т.д.
Зарплату от 30 до 35 тысяч гривен могут получать мастера маникюра, косметологи, инкассаторы, менеджеры АЗК, геодезисты, ювелиры, водители, специалисты по ИИ, саперы, адвокаты, энергетики, SEO-специалисты и другие.
Средняя зарплата — около 25 тысяч гривен — предлагается редакторам, операторам химчистки, дорожным рабочим, операторам call-центров, электрослесарам, кондитерам, бухгалтерам и т.д.
Впрочем, следует учитывать, что это — средние зарплаты по вакансиям в разных городах Украины. Соответственно уровень вознаграждения зависит от региона, компании и опыта работника.
Как изменились зарплаты в течение года
По данным сайта по поиску работы, за последний год средняя зарплата в Украине выросла на 16%. В то же время в течение трех лет прирост составил 70%.
В 2025 году наибольшее вознаграждение возросло (по данным вакансий) на следующих должностях:
Маркировщик — 21 500 грн (+115%)
Дерматокосметолог — 60 000 грн (+100%)
Трейдер — 62 500 грн (+79%)
Метролог — 30 000 грн (+71%)
Арт-директор — 40 000 грн (+60%)
Ассистент проекта — 31 500 грн (+54%)
Мастер по ремонту бытовой техники — 30 000 грн (+50%)
Инженер-программист — 37 500 грн (+50%)
Бизнес-аналитик — 52 200 грн (+49%)