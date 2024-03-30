Кто ведет телеграмм-канал "Николаевский Ванек": откровенное признание Виталия Кима (видео)

Кто же такой "Николаевский Ванек" на самом деле и кто управляет телеграмм-каналом сейчас – в эксклюзиве TSN.UA.

Стало известно, кому действительно принадлежит один из самых популярных телеграмм-каналов Украины ! С начала войны, он как может ободряет украинцев, предупреждает всех о воздушных тревогах и жестко тролит российских окупантов! Кто же такой "Николаевский Ванек" на самом деле и кто руководит телеграмм-каналом сейчас – в эксклюзиве журналиста Артема Зябкина для TSN.UA.

Кто такой "Николаевский Ванек"?

"Николаевский Ванек" – один из самых больших по количеству подписчиков и самых узнаваемых анонимных телеграмм-каналов Украины. На него подписаны почти 2,3 миллиона украинцев со всех уголков страны! А пока он вообще в топ-3 крупнейших в Украине, далеко впереди популярных блогеров, новостных каналов и даже канала президента Украины Владимира Зеленского. А его фирменные обращения к украинцам: "киевчата" или "днепрята" вообще стали всенародными! Сам он получил безумную популярность в начале войны, когда еще на его родной Николаев хлынули московские полчища! С тех пор местным без него никак! У "Ванька" и новости можно почитать и о подлете, и о прилете узнать, при чем иногда даже раньше чем в СМИ. Но кто он и в чем секрет его успеха?

Этого момента ждали все!

Этот вопрос неоднократно всплывал в информационном пространстве, однако точного ответа не последовало. Тайну наконец-то удалось раскрыть в проекте "Храбрые сердца". Все время канал "Николаевский Ванек" связывали с известным украинским политиком, председателем Николаевской ОВА Виталием Кимом, так что не спросить его об этом журналисты не могли! Ведущая проекта Валентина Хамайко уточнила у Кима, читает ли он посты "Ванька", или, может, сам делает там сообщения. А Ким и ответил: "Уже не могу писать, поэтому, конечно, сейчас читаю и взаимодействую с ним. Во многом тг-канал изменился, но осталось одно – тот же режим работы остался таким, каким был в первые восемь месяцев. Вчера мы до трех ночи мониторили небо, передавали информацию, но я туда не пишу. Мы просто сотрудничаем. Администратор этого канала – это независимый человек со своими мыслями".

Впрочем, кто стал новым "Николаевским Ваньком" Виталий Ким не уточняет.

Зачем Ким "шифровался"?

Не говорит Ким, и почему так долго шифровался и не признавался, что он был "Ваньком". В июне 2023 года во время интервью главу Николаевской ОВА об этом спрашивала и украинская журналистка Андриана Кучер :



– Все меня просили спросить, кто ведет Telegram-канал "Николаевский Ванек". Есть подозрение, что вы.

– Нет, не я.

– А кто?

– Не скажу.

Но за два года войны Виталий Ким пару раз едва не разоблачил сам себя. По традиции, после отбоя воздушной тревоги в Telegram-канале автор обычно пишет свою фирменную фразу о том, что можно "писать и спать". Такое замечали и за Кимом в его личном Telegram-канале.

Виталий Ким – народный герой?

Несомненно, Виталий Ким и так – настоящая украинская звезда и народный любимец! Чего стоят только его коронные фразы, до сих пор объединяющие украинцев по всему миру! Ну вот признайтесь, но только честно, как давно вы приветствовали друзей словами "Доброго вечора, ми з України!"

Да, эта фраза принадлежит украинской музыкальной группе "Дахабраха", но именно Ким сделал ее народной.



И список его фраз, ставших достоянием украинцев, на этом далеко не заканчивается. "Мы здесь без плана на отступление", "Не надо нервничать, надо есть", "Орки – они и в Африке орки" и коронное: "Как говорят одесситы: никогда страна, имеющая на гербе курицу, не победит страну, имеющую гербе вилку".

За считанные недели в самом начале вторжения Виталий Ким из обычного главы ОВА превратился в главного мотиватора страны. И все благодаря тому, что искал позитив во что бы то ни стало, даже в разгар войны: "Я, кстати, нашел позитивный момент в военном положении :) Мы победили ковид, похоже. Завтра уточню...".

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Кто ведет телеграмм-канал "Николаевский Ванек"? Откровенное признание Виталия Кима!

Напомним, ранее Виталий Ким сообщил, что во время обстрелов Николаева россияне коварно меняют тактику.

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