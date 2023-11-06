Кто виноват в гибели воинов 128-й бригады в Запорожье: последние новости о трагедии

Кроме военных, в результате удара ранения получили и 9 местных жителей.

Уголовное производство по факту трагедии в Запорожье открыли в ГБР. Там расследуют действия военного командования, организовавшее мероприятие ко Дню ракетных войск и артиллерии вблизи линии фронта. В скопление военных тогда россияне попали ракетой, в результате чего погибли 19 бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Об этом говорится в ТСН.

Разрушенные дома, обгоревшие автомобили – последствия попадания российской ракеты. 3 ноября "Искандер" прилетел по селу под Запорожьем, где собрались военные. В результате взрыва погибли 19 бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады – официально количество жертв сегодня называют впервые. Выяснять обстоятельства трагедии взялось ГБР.

"Уголовное производство ГБР открыло и начало по части 4, статьи 425 уголовного кодекса Украины. Эта статья гласит, что можно понести ответственность за небрежное отношение военного должностного лица к службе непосредственно. В настоящее время инициировано служебное расследование для военных должностных лиц, организовавших мероприятие ко дню ракетных войск вблизи линии фронта", – говорит советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

Кроме военных, по информации председателя Камышеваской громады, в одном из сел которой и проводили награждения бойцов, ранения получили и 9 местных жителей. В селе повреждено около 30 домов и хозяйственных построек.

С 42-летним подполковником 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Андреем Тарасенко прощались сегодня в Черновцах. Военный был начальником артиллерии и заместителем комбрига. И стал одной из 19-ти жертв российской ракеты.

Собратья вспоминают его как настойчивого и человечного командира, больше всего мечтавшего о победе. Он на фронте с 2014-го, воевал на самых горячих направлениях Донецкой и Луганской области. Провести героя в последний путь пришли его родственники, побратимы и жители города. Все – ошеломлены обстоятельствами трагедии и ждут результатов расследования.

Что известно о 128-й бригаде

128 отдельная горно-штурмовая бригада защищает Украину с начала войны. В 2014 году воевала на Луганщине. С началом полномасштабного вторжения – освобождала Херсон. Била врага под Бахмутом. А в начале 2023 года вернулась на Запорожское направление. С сегодняшнего дня на Закарпатье, где дислоцируется 128, трехдневный траур – отменены все праздничные мероприятия, приспущены флаги.

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Кто виноват в гибели воинов 128-й бригады в Запорожье? ГБР начало расследование!