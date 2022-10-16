"Кто впишется за Россию воевать?": политический аналитик оценил вероятность начала Третьей мировой войны

Эксперт говорит, что некоторые используют другую терминологию и говорят, что сейчас уже мол идет Четвертая мировая война.

Политический аналитик Максим Яковлев прокомментировал распространенное в обществе мнение о возможном начале ядерной и Третьей мировой войны.

Об этом политический аналитик, заведующий кафедрой международных отношений, директор Школы политической аналитики Киево-Могилянской академии Максим Яковлев рассказал специально для ТСН.ua.

"О Третьей мировой войне. Некоторые используют другую терминологию и говорят, что Третьей мировой войной — была Холодная война. Сейчас будто идет Четвертая. Но, если мы говорим о мировой войне, то тогда следующий вопрос для меня, кто в блоке с кем против кого. Вот кто впишется за Россию воевать с Западным цивилизованным миром. Китай, который уже на этой встрече Шанхайской организации, как и из Индии, сказал: "Это портит мировую торговлю. Нам не выгодно". Вот они будут вписываться за Россию?...", — высказался Яковлев.

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Он подчеркнул, что сейчас Россия сама как агрессор провоцирует. По его словам, у страны-террориста вся идеология, чтобы уничтожать мир, народы, культуры и насаждать свое.

Эксперт отметил, что в сложившейся ситуации он пытается подобрать варианты, в котором Россия, условно, "впрягается" с кем-то бороться против подлинно цивилизованного мира в широком понимании.

"Я понимаю, что, возможно, будут какие-то предатели, перебежчики. Мы знаем соседнюю с нами Венгрию, которая исторически умела выбирать не ту сторону, кого поддерживать, и упорно держится своего навыка. Эти разговоры о Третьей мировой войне... Мне кажется, что это закончится быстрее чем за Россию начнут "вписываться" там мощные страны типа Зимбабве, из уважения к африканскому контингенту, но мы понимаем, это не те мощные силы, которые могут тягаться не только с Россией, а с другими странами", — добавил он.

Напомним, политический аналитик Максим Яковлев заявил, что когда закончится полномасштабная война, Россия снова может напасть не только на Украину, но и на других соседей, если не произойдет демилитаризация, а в долгосрочной перспективе – денуклеаризация России, а тем более если не произойдет длительный, сложный процесс деимперализации России.

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