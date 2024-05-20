"Кто я?": пять лет Зеленского, наивные обещания и сложные решения страны в войне

20 мая 2019, понедельник. Солнечное утро в столице. Инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского – шоумена без опыта в политике, но с программой кардинальных реформ. 20 мая 2024 года, снова понедельник. 817-й день полномасштабной войны России против Украины. Небо столицы столь же безоблачно. Исполняется пять лет со дня инаугурации Зеленского. Чуть меньше половины его срока председательства пришлось на полномасштабную войну, из-за чего он так и не смог претворить в жизнь все обещания и планы, созданные еще в 2019 году.

ТСН.ua предлагает вам вспомнить, какой путь прошел президент, как изменился он сам и как пытался изменить страну.

Новогоднее обращение-2019 и предвыборная кампания

Владимир Зеленский официально объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на пост президента Украины, во время трансляции "Вечернего квартала" на телеканале "1+1" в новогоднюю ночь 2019. Тебе известный украинским зрителям актер и шоумен заявил, что выбирает политику.

После выхода комедийного сериала "Слуга народа", в котором Зеленский сыграл главную роль, появились разговоры о том, что он может стать кандидатом в президенты. В 2017 году была официально зарегистрирована партия "Слуга народа", а уже 21 января 2019 года эта политсила выдвинула Зеленского в президенты.

Зеленский позиционировал себя как альтернативу старой политической системе и старым политикам. Среди основных задач — мир в Украине, возвращение оккупированных территорий с возмещением нанесенного Россией ущерба, также он поддержал путь Украины в НАТО. Зеленский обещал реформировать экономику, ввести "нулевые декларации" для бизнеса, перейти от солидарной к накопительной системе пенсий, "капитально ремонтировать инфраструктуру".

Исторические дебаты на Олимпийском: Порошенко vs Зеленский

Главным конкурентом Зеленского был действующий на тот момент глава государства Петр Порошенко. После первого тура голосования, где оба кандидата набрали наибольшее количество голосов (Зеленский – 30,24% голосов, Порошенко – 15,95%), состоялись их публичные дебаты, инициированные Зеленским.

Главные цитаты Зеленского на дебатах:

– Мог ли я когда-нибудь представить, что я, простой парень из Кривого Рога, буду бороться за кресло президента? Буду бороться против человека, которого мы уверенно и безоговорочно избрали президентом Украины в 2014 году. Я сам был при господине Порошенко. Но я ошибся. Мы ошиблись.

– Я был очень много раз в АТО. У меня было очень много съемок "Вечернего квартала". От кого я прячусь? От каких повесток я прячусь? Я публичный человек, разве меня не могли найти и дать повестку? О чем вы говорите? Вы снова врете.

- Вы (Порошенко — Ред.) говорите: "Четкую ответь нам". Но я не у прокурора, и я ничего не сделал, чтобы там быть. А вам, может, и придется там встретиться... Украина получила путь в Европу, и это самое главное. Украинцы заплатили очень большую цену – жизнями людей. Но вы не пророк, а я не Моисей. И мы не можем куда-нибудь вести Украину. Потому что Украина идет в Европу.

Тогда оба кандидата говорили о стремлении закончить войну в Украине. На сцене Порошенко и Зеленский стали на колени в знак уважения к родственникам погибших во время АТО/ООС. "По поводу войны: мы сделаем все, чтобы ее закончить", — пообещал Зеленский.

Победа и рекордная поддержка

Во втором туре голосования Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Явка избирателей составила 61,37%.

Зеленский победил почти во всех регионах Украины. Порошенко набрал больше голосов за соперника только во Львовской области и в заграничном избирательном округе. Примечательно, что такой процент поддержки победителя президентских выборов является максимальным из всех прошедших выборов во времена независимой Украины.

Инаугурация

"Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений... Президент — это не портрет". 19 мая 2019 года. Из инаугурационной речи

С 20 мая Владимир Зеленский официально взял власть у Петра Порошенко. Он произносит инаугурационную речь. Вспоминает Европу, которая должна быть в мозгах, предлагает всем зарубежным украинцам гражданство, если они готовы принести Украине свой опыт и ценности, и переходит к самому болезненному — о войне.

“Наша первая задача – прекращение огня на Донбассе. Для того чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все. И я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и, если будет нужно, я готов без колебаний буду потерять свой пост, чтобы только наступил мир. Не утрачивая наши территории. Никогда! Готовы к диалогу, но (перешел на русский — Ред.) я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных», — сказал Зеленский. Во время его речи под куполом парламента были аплодисменты.

В продолжающейся 17 минуте речи Зеленский обратился к депутатам с призывом принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, избирательный кодекс. Тогда же он попросил Раду уволить с должностей главу СБУ, генпрокурора и министра обороны.

Роспуск Совета

Первым решением Зеленского как президента стал роспуск парламента и назначение внеочередных выборов на 21 июля 2019 года (вместо очередных 27 октября). Главной причиной роспуска Совета лидер страны называл очень низкое доверие граждан к парламенту и отсутствие коалиции.

По результатам выборов в ВР IX созыва президентская партия "Слуга народа" получила большинство мандатов (254 из 450) и право коалиции депутатских фракций.

Телефонные звонки и единственная встреча с Путиным

11 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский впервые провел телефонный разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. В Офисе президента отметили, что ключевым вопросом было освобождение военнопленных украинских моряков.

Первая и единственная встреча состоялась 9 декабря 2019 в Париже во время саммита "Нормандской четверки". Она длилась 2 часа, лидеры стран также общались лицом к лицу в течение 15 минут.

По результатам договорились об отводе войск от линии разграничения на востоке Украины на трех участках (Россия тогда настаивала на полном отводе). Также договорились о масштабном обмене пленными и общались о разблокировании транзита российского газа через Украину.

Как впоследствии вспоминал Зеленский о встрече с Путиным, разговор "был долгим и в разных тональностях".

“Я ему говорил, что Минские соглашения не сработают, потому что сама тематика отвода войск вдоль линии столкновения не работает... Я показывал: посмотри, за какое время мы отвели. Я ему показал, что мы будем 20 лет отводить, значит, мы будем 20 лет находиться в состоянии замороженного конфликта, который говорит о том, что война не закончилась. Вот о чем мы говорили. Очень долго об этом говорили, торговались», — рассказал Зеленский на пресс-конференции в феврале 2024 года.

Также президент Украины отметил, что Путин на встрече постоянно говорил о необходимости прекращения огня. Но как это может сработать, мы потом увидели. Несколько месяцев что-то там пробовало работать, но все равно потом были потери”, — подчеркнул Зеленский.

Пандемия COVID-19

Мы боремся вместе с COVID-19, и я вижу, что мы как минимум мастера спорта по борьбе с COVID-19. Мы одни из лучших, по статистике, потому что вовремя все сделали и сделали правильно — не ждали всех контрактов от Минздрава, наполняли, как могли, все сети и больницы. И бизнесу благодарен, что помогли, и всем благодарен”. 20 мая 2020 года. Прессконференция в Киеве

Первым в прямом смысле слова глобальным вызовом президентству Зеленского стала пандемия COVID-19.

Общегосударственный карантин был объявлен в Украине 11 марта 2020 года. Он мгновенно парализовал почти все сферы жизни страны, но для Зеленского сам карантин осложнялся еще двумя вещами.

С появлением вакцины от COVID-19 в Украине Владимир Зеленский среди первых сделал прививку в марте 2021 года вместе с военными врачами и защитниками с передовой, когда находился в поездке в Луганскую область. Президент призвал всех украинцев вакцинироваться, "чтобы снова жить без ограничений".

Для стимулирования людей к вакцинации в декабре 2021 года президент объявил о запуске государственной программы Поддержка, которая предусматривала выплату 1000 грн гражданам, которые прошли полную вакцинацию против COVID-19 и получили сертификат в Действии. Средства можно было потратить на спорт, на концерты на кино, театры, музеи, книги, путешествия по Украине.

Последняя поездка на фронт перед началом полномасштабной войны

17 февраля 2022 года Владимир Зеленский посетил Донбасс, чтобы узнать условия и уровень жизни украинских военных.

Обращение к украинцам 24 февраля 2022 года

24 февраля 2022 г., в первый день полномасштабного вторжения РФ, Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в Украине. Президент остался в Киеве, несмотря на предложения США и других стран эвакуироваться. Зеленский заявил: "Мне нужно оружие, а не эвакуация". С начала войны президент ежедневно записывал обращения к украинцам и международному сообществу, призывая к поддержке в борьбе с российской агрессией.

Первая пресс-конференция после начала полномасштабной войны

Спустя почти 2 недели после начала полномасштабного вторжения России Владимир Зеленский 8 марта впервые за долгое время дал пресс-конференцию по ситуации на фронте и в государстве. Именно тогда в его поведении заметили значительные изменения, которые произошли в результате бессонных ночей и груды навалившейся на плечи работы.

Поездки на передовую

Зеленский часто бывает в прифронтовых городах и навещает бойцов на передовых позициях. В частности, во время упорных боев он был в Бахмуте, Авдеевке. В первые дни после деоккупации приезжал в Бучу, Изюм, Херсон.

Формула мира и сохранение Украины на карте мира

Дважды Зеленский выступал в Конгрессе США, участвовал в саммите НАТО, а на переговорах G20 лидер Украины изложил свое видение справедливого окончания войны в виде "формулы мира" из 10 пунктов :

Радиационная и ядерная сохранность.

Продовольственная безопасность.

Энергетическая сохранность.

Освобождение всех пленных и депортированных.

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

Вывод русских войск и прекращение боевых действий.

Возврат справедливости (компенсации за ущерб, спецтрибунал).

Противодействие экоциду.

Недопущение эскалации.

Фиксация окончания войны.

По гамбургскому счету важнейшим достижением Зеленского стало то, что он сумел все-таки сплотить самую большую в истории коалицию союзников для Украины. Собрать ее и удержать, давая своей стране шанс сохраниться на мировых картах.

Зеленский — самый влиятельный человек

В 2022 году американский журнал Time объявил Зеленского человеком года, подчеркнув его влияние на борьбу за демократические ценности в мире. Британское издание Financial Times также назвало украинского лидера "Человеком года-2022", отметив, что тот является "воплощением мужества и стойкости украинского народа в борьбе против российской агрессии".

В 2023 году Time снова посвятил материал Зеленскому, отметив трудности, с которыми он столкнулся, удерживая внимание международного сообщества к войне в Украине. На обложке была размещена цитата Зеленского: "Никто так не верит в нашу победу, как я".

Обложка Time / Фото: Time

Что Зеленский назвал самым разочарованием

На пресс-конференции в феврале 2024 года, через два года неспровоцированной полномасштабной агрессивной российско-украинской войны, Зеленский назвал наибольшим разочарованием несвоевременные поставки военной помощи от Запада.

Разочарованный. Потому что это потеря времени, потеря людей. Это самое большое разочарование», — признал он.

Эти задержки мешают Украине защищаться, затягивают войну, что увеличивает количество жертв как среди военных, так и среди гражданских. Чем дольше россияне находятся на оккупированных территориях, тем больше наших детей куда-то вывозят.

“И чем дольше идет война, тем больше некоторые страны начинают сомневаться. Это время. Время не играет на пользу всем. Поэтому, чем я еще могу быть разочарованным?», — спросил Зеленский.

При этом он поблагодарил партнеров за помощь, отметив, что очень важно, чтобы она поступала вовремя, потому что "война — технологическая".

Завершение каденции Зеленского. Что дальше?

Очередные выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2024 года. Но их отложили, поскольку в стране действует военное положение из-за полномасштабного российского вторжения. То же касается и парламентских выборов.

Как объяснял спикер ВР Руслан Стефанчук, Конституция не запрещает проведение выборов во время войны, но запрет содержится в законе Украины "О правовом режиме военного положения".

Среди причин, почему выборы пока невозможны, сам Владимир Зеленский отметил, что для этого сначала нужно изменить законодательство. По его словам, также важно уважение военных на фронте, которые должны иметь право на волеизъявление. Кроме того, необходима отдельная инфраструктура, которая позволила бы участвовать в голосовании находящихся за пределами страны украинцам.

Таким образом, полномочия президента официально продлеваются до проведения новых выборов и процедур передачи власти новоизбранному уже после завершения войны. Об этом заявили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, а также отметили, что в текущих условиях нельзя гарантировать безопасность и представительство избирателей.

В то же время, тему выборов в Украине раскручивает российская пропаганда. В частности, в разведке США заявили, что наблюдают усиление дезинформации со стороны РФ с целью разжечь критику против Зеленского и его способности руководить государством из-за якобы утраты “легитимности”.

Раньше мы писали, как изменился Зеленский после полномасштабного вторжения.

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