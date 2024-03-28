Кто "задвоохсотил" очередного российского летуна: оккупанты сбили собственный самолет над Крымом

В небе над Крымом снова неспокойно.

Россияне сообщили приятную новость: в окрестностях временно оккупированного Севастополя в море упал их истребитель Су-35.

Как на это реагируют оккупанты, которые говорят крымчане, рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

Сбит самолет "рашистов"

Рубрика "Вечного полета, братья" заиграла новыми красками! Давно такого не было и вот СНОВА! В небе над Севастополем кто-нибудь сбил российский истребитель. Вся в пламени, эта груда железа упала в Черное море!

В российских пабликах мгновенно сообщили о потере борта и поспешили заверить, что пилот жив. Ну здесь обедно немного. Оккупационный губернатор Разважаев заявил, что летчик подобран в море.

Гражданские объекты не пострадали. Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии двухсот метров от берега.

Фото: соцмережі

"Она утонула, а он упал…"

"Рашисты" в своем стиле! Но что же произошло с русским истребителем, да еще и в глубоком тылу! Говорят, на сторону Украины перешла…. русский ПВО!

Как говорится, много видео с горящими российскими самолетами не бывает! Итак, предлагаю вам посмотреть еще одно, но уже с другого ракурса.

А вот один из российских военныхкоров, выдающий себя за специалиста в авиации, говорит, что на видео падает Су-27, а не 35-й.

Слава "Севастопольскому ПВО"!

Ну что ж, все равно красиво! "Слава Севастопольскому ПВО!" Верим, что вы можете приземлить еще много рашистских банок.

Скажу честно, таким новостям ну нельзя не радоваться. На очередной российский сбитый самолет ВСУ не потратили даже ни одну ракету. Одни плюсы! К тому же наша ПВО за 2024 год успела и сама собрать неплохой урожай с российских самолетов. Только за февраль Украина сбила тринадцать российских птичек, в том числе и всем хорошо известный ДРЛВ А-50, приводивший российские дальнобойные ракеты. А уже 1 марта еще один Су-34.

Россияне спрятали самолеты?

С тех пор российская авиация несколько успокоилась на фронте и прекратила так откровенно бомбить Украину, что на тот момент подтверждал бывший спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

ТСН.ua уже сообщал о том, что вблизи оккупированного Севастополя в море упал сбитый российский самолет.

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