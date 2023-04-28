Куча оружия и русская символика: в деле утечки секретов Пентагона появились новые подробности об обвиняемом

Держал дома арсенал оружия и русскую символику, а также отчислен из школы за расистские высказывания и угрозы применить оружие. Это о Джеке Тейшейре — 21-летнем американском нацгвардейце, обвиняемом в распространении секретных документов Пентагона. Все это породило вопрос, как ему удалось пройти проверку на безопасность и получить доступ к документам с грифом "совершенно секретно", говорится в ТСН.

О русской символике медиа узнали, можно сказать, случайно. Следователи обнародовали фотографии после обыска в комнате Тейшейры. На них обычная комната, разве оборудованная в милитаре стиле. В нескольких метрах от кровати Тейшейра хранил целый арсенал стрелкового оружия, на которое имел разрешение. Журналисты обратили внимание на то, что на доске для объявлений, рядом со стрелковой мишенью из тира, висит вымпел. При подробном обзоре этой фотографии можно заметить, что вымпел выполнен в цветах георгиевской ленты и имеет изображение двуглавого орла, а кисти имеют окраску русского триколора.

Адвокаты Тейшейры отказались объяснить, почему он держал это дома. Журналисты CNN обратились к объяснениям в ФБР, но ответы пока не заметили.

Интересно, что ранее в материале The Washington Post друзья Тейшейры по геймерскому чату "Дискорд" утверждали, что он не был ни за Россию, ни за Украину в войне. И пространство на сервере, куда он выкладывал документы, назывался «медведь против свиньи». Ранее было предположение, что он выкладывал секретные документы просто, чтобы иметь авторитет среди друзей как информированного и важного человека.

Из прошлого Тейшейры начали исходить и другие красноречивые факты. Его отчисляли, но потом возобновили в страшной школе за расистские высказывания и восхваления тем, что он мог применить оружие, это было всего три года назад. Как и почему, после этого он получил не только разрешение на оружие, но и допуск к секретной информации на военной базе, где он работал — вот этот вопрос сейчас дискутируется и будет подниматься в обществе.

Накануне было судебное заседание, где Тейшейри избирали меру пресечения. Решение судья еще не обнародовал, но адвокаты просили отпустить подзащитного под домашний арест под залог, аргументируя это тем, что секретные бумаги Тейшейра выкладывал в закрытом чате в Интернете. И его отчим, ветеран и бывший коррекционный офицер, готовый за ним присматривать. Что, конечно, вызвало негодование у прокуроров. Ведь то, что попало в Интернет, так или иначе, имеет шансы стать достоянием широчайших масс. Также обвинение обращает внимание на то, что теперь Тейшейра интересен для иностранных разведок и они могут помочь ему бежать за границу.

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