Куча "скорых" и полиции: на Житомирской трассе под Киевом произошло ужасное ДТП (фото, видео)

На выезде из Киева по Житомирской трассе произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей. На асфальте валяется разбитое стекло и куски от кузовов автомобилей.

Об этом корреспонденту ТСН.ua Александру Марущаку рассказали в полиции Киева.

Отмечается, что масштабная авария произошла из-за водителя, решившего объехать пробку.

"Предварительно известно, что водитель автомобиля Volkswagen поехал по обочине, чтобы обойти пробку, и задел другие транспортные средства, в общей сложности повреждения получили пять автомобилей. В результате ДТП водитель Volkswagen госпитализирован в медицинское учреждение. Другие водители не пострадали. На месте работают сотрудники полиции, они устанавливают все детали этого ДТП", — рассказали сайту ТСН.ua в полиции Киева.

На месте также работают медики – прибыло более 4 автомобилей скорой помощи. Образовалась большая пробка на выезде из столицы. Водителям советуют принять во внимание, что выезд из города усложнен.

ДТП на житомирской трассе 16 сентября (4 фото)

Напомним, в Белоцерковском районе Киевской области произошла жуткая авария — фура с животными перевернулась на легковушку, водитель авто погиб.

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