Куча техники, двухэтажные блиндажи, мины и тела: что оставили после себя россияне в Новодаровке

Сожженная бронетехника оккупантов, трупная вонь и километры траншей — так выглядит освобожденная несколько недель назад Новодаровка Донецкой области — это граница с Запорожской областью. Оккупанты, хоть и отступили, но оказывают яростное сопротивление. Всюду выставляя минные поля и задействуют максимальное количество дронов и авиацию и артиллерию, говорится в ТСН.

Враг обустроил укрытия в домах. Содрали пол и вкопались вниз, сверху еще укрепив несколькими накатами из дерева. “Вкапываются очень сильно на все позиции, на которые мы зашли. Хорошо прокопаны укрепрайоны, пулеметные гнезда, АГС, "Птуры". Они готовятся, есть такие блиндажи, что есть переход из одного в другой, пацаны находили и двухэтажные блиндажи, в два-три наката. Что роют, то роют”, — рассказывают бойцы.

Горы подбитой вражеской техники – боевые машины пехоты, танки разбросаны вокруг по полям возле села Новодаровка. Захватчики до конца держали оборону населённого пункта.

Враг обустроил укрытия в человеческих домах

От села ничего не осталось, воронки, фундаменты, окопы и руины. Бои ведутся уже за селом. Враг упрекает наших защитников, которые постепенно продвигаются вперед, всеми видами боеприпасов — от авиабомб до ракет и тяжелых снарядов. Они отступили на свои вторые и третьи позиции, но это не основная линия, это позиции второго-третьего эшелона первой линии обороны и пытаются удерживать и закрепиться где-то локально. Мы продвигаемся, где они пытаются наступать”, — добавляют бойцы.

Впрочем, самая большая опасность – это минные поля, они повсюду и их много и на Донетчине и в Запорожье. Каждый освобожденной метр - это чья-то жизнь. Очень плотно с обеих сторон, всех видов противотанковый, непрерывный шлагбаум от Васильевки до восточной границы. Все посадки в противопехотных минах, это одна из причин, почему контрнаступление не двигается так быстро, как это хотелось бы обществу”, — объясняют ребята.

А еще "Орланы", "Зели" и "Ланцеты" уже в промышленных масштабах выпускаются в России и отправляются сюда на фронт. А еще большое количество радиоэлектронной борьбы, которые глушат связь и воруют наши беспилотники. "Потребность в профессиональных средствах разведки, не в тех, в которых мы находим у волонтеров, а именно в военных средствах разведки, которые могут противостоять РЭБ, чтобы выполнять задачи и постоянно не терять" — убеждают аэроразведчики.

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