Куда целились россияне во время массированного ракетного удара по Киеву: генерал-лейтенант объяснил

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генерального штаба (2006-2010 гг.) Игорь Романенко считает, что целью атаки оккупантов по Киеву могли быть инфраструктурные, военные и правительственные объекты.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

Эксперт отметил, что во время ударов оккупант выбрал те ракеты, которые действительно могли поразить цель.

"Враг во время атаки применял различные типы ракет — крылатые и баллистические. Их запускали с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а баллистическими ударили с пусковых наземных установок. Поэтому могу сказать, что удар был комплексным, а целью стал Киев, но не просто как площадь. Применялись ракеты, которые могут точно попасть в определенную цель. То есть они летели для поражения конкретных точек на карте Киева. Это могли быть инфраструктурные, военные и правительственные объекты", — считает Игорь Романенко.

Больше читайте в материале ТСН.ua: Загадочный свист ракеты над Киевом: эксперт объяснил, чем мог атаковать Путин и при чем здесь "удар мести"

Напомним, россияне устроили массированную ракетную атаку по Киеву и области в ночь на 21 марта. Над городом и в районе столицы сбили около 30 российских ракет, в том числе и баллистические. По состоянию на утро 21 марта известно о 13 раненых киевлянах.

Читайте также: