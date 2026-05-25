- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 696
- Время на прочтение
- 3 мин
Куда делась САУ "Богдана" и воюет ли она сейчас на фронте: воины ВСУ откровенно рассказали
Как украинская САУ «Богдана» уничтожает оккупантов на Херсонщине. Репортаж ТСН о работе 32-й ОАБр, использовании дронов «Акула» и боевых успехах артиллеристов.
Воины 32-й отдельной артиллерийской бригады в составе 30-го корпуса морской пехоты ВМС бьют врага от Черного моря вплоть до Никополя.
Как рядом с морпехами работает легендарная отечественная САУ «Богдана», видел корреспондент ТСН Сергей Осадчук.
Артиллеристы работают совместно с аэроразведкой
Артиллеристы работают в тесной связке с аэроразведкой. Видео с дрона-разведчика фиксирует, как снаряды натовского калибра стирают с лица земли россиян, прибывших на ротацию в оккупированные леса Херсонщины.
«Директор», оператор авиационного беспилотного комплекса 32-й ОАБр: «Два грузовика с личным составом врага заехали в лес, мы увидели, как они разгружаются, и сразу скорректировали артиллерию. Артиллерия уже была на огневой позиции. От нашего сообщения о том, что нашли цель, до начала стрельбы прошло где-то минуты три-четыре».
Интересно, что оператор с позывным «Директор» до войны возглавлял местную школу и преподавал там физику. Теперь он применяет знания на практике: «У нас было такое, что за один вылет мы проводили пять раз корректировку. Видели, как огневые позиции врага были подавлены — от этого у нас хорошее настроение».
Начинается все в чистом поле, где группа аэроразведки запускает «Акулу» — беспилотник самолетного типа.
«Овот», командир группы авиационного беспилотного комплекса: «Дальность полета, камера, зум, качество изображения — это все гораздо лучше, чем у "Мавиков" или FPV. Мы дальше летаем, мы больше находим, мы работаем на дальнем краю».
Разведчики действуют как настоящие следопыты, ища врага даже ночью с помощью тепловизоров.
«Овот»: «Обращаем в первую очередь внимание на дороги. Если где-то лес и свежие накаты — мы этот лес будем "шуршать" сверху донизу. Если есть свежий накат, значит там должен кто-то быть. В 90% случаев так и получается».
«Богдана» бьет без промаха
Когда координаты получены, на позицию выезжает «Богдана». Ее боевое крещение состоялось еще летом 2022 года на острове Змеиный. Сейчас она уничтожает противника на оккупированном Левобережье.
«Цыган», командир САУ: «Выезжает одна пушка, она быстро отрабатывает, уничтожает цель. По времени это получается 15-20 минут. Хороший стрим, хорошие снаряды — и можно поражать все, что хотите».
Командир отмечает, что ни один FPV-дрон не заменит разрывной снаряд 155-го калибра, ведь артиллерию невозможно остановить средствами РЭБ.
«Цыган»: «Дальность, помехи… РЭБ дрона может потушить, а снаряд ты же не заглушишь никак. Если пушка очень хорошая, то поражение поэффективнее будет. Плюс 155 калибр — это беда хорошая».
После успешного выполнения задания «Акула» приземляется на парашюте, а артиллеристы быстро меняют позицию, чтобы уже завтра снова выйти на охоту.
на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 НОВОСТИ 25 МАЯ| Сотни дронов по Украине, ТРАГЕДИЯ в Дружковке и провал НАТО для УКРАИНЫ