Куда делся Резников: что известно об экс-министре обороны и скандалах, в которые он попадал

В Украине скандал за скандалом всплывают все новые подробности махинаций с хищением средств у военных. Министр обороны Рустем Умеров заявил, что только за последние 4 месяца внутренний аудит выявил нарушений на 10 миллиардов, а вот люди все чаще задаются вопросом, куда же девался бывший глава Министерства.

Что происходит и где Резников – рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Что известно о Резникове?

В последнее время все чаще украинцы задаются вопросом, куда девался бывший глава Министерства обороны Украины Алексей Резников. Напомним, что стал он главой ведомства еще 4 ноября 2021 года и был его третьим главой при президентстве Владимира Зеленского.

Кроме срочной службы в воздушно-десантных войсках он никогда не был связан с армией или силовыми структурами. До назначения в Минобороны работал министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и был членом Минской трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Значительная часть его карьеры для работы в Кабинете министров — это адвокатская деятельность. Сам он родом из Львова, там окончил университет по специальности "правоведение". Во Львове начинал юридическую карьеру, впоследствии перебрался в Киев и в 2000 году основал компанию "Правис", которая впоследствии была переименована в "Резников, Власенко и партнеры", а затем — на Magisters.

За адвокатской деятельности он брался за самые резонансные дела, в частности, был одним из представителей кандидата в президенты Виктора Ющенко в Верховном суде Украины и доказывал необходимость назначения "третьего тура" голосования из-за многочисленных фальсификаций во время выборов. Тогда Ющенко соперничал с Виктором Януковичем и победил.

А вот уже с 2008 года Резников отправился и сам в большую политику и по 2014 год был депутатом Киевского городского совета от блока Николая Катеринчука, в 2014-м снова был избран в горсовет и стал заместителем мэра Виталия Кличко и секретарем горсовета.

На выборах в 2015 году в Киевскую городскую Резников не прошел, в 2016-2018 годах был заместителем председателя КГГА и занимался вопросами внутренней политики и международных отношений, а также гуманитарной сферой, в частности, туризмом, охраной культурного наследия, образованием и культурой.

Достижения в должности главы Минобороны

Собственно, Резников и встретил войну в должности министра обороны, которая тогда легла на плечи главы ведомства можно только представить. Можно по-разному относиться к Резникову, но за более чем 500 дней полномасштабной войны он действительно многое сделал для обороноспособности Украины.

Резников помог получить миллиарды долларов западной военной помощи для поддержки оборонных усилий Украины. А поскольку хорошо владел английским языком, он смог наладить прочные отношения с министрами обороны и военными чиновниками стран-членов Альянса.

Под его руководством удалось преодолеть табу на поставку Украине мощного военного оборудования, в частности, мы получили танки НАТО, реактивную артиллерию вроде HIMARS, делекобойные гаубицы и ракеты, тысячи ББМ, современную ПВО, кассетные боеприпасы, он же и начинал договариваться о поставках самолетов. 16.

Когда стало известно об отставке Резникова, эксперты и просто военные решили напомнить украинцам, за что следует поблагодарить бывшего министра, а не только поливать его грязью.

“Несмотря на все, Резникову все-таки стоит поблагодарить. Не на каждого министра обороны рушатся такие испытания. Даже не знаю, согласился бы он занять этот пост в ноябре 2021 года, зная, что через четыре месяца ему придется стать одной из ключевых фигур в кровавой борьбе за выживание Украины.

Заслуга министра в том, что он смог наладить тесную координацию и сотрудничество с главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным и другими военными чиновниками. И самое главное, Резников смог наладить работу с партнерами в формате "Рамштайн", — сказал Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Сказал свое слово и актер, волонтер, воин ВСУ, руководитель благотворительной организации "Фонд "Мир и Ко" Мирослав Гай : "Можно по-разному относиться к Резникову, но это был точно не Ежель, Саламатин или Лебедев, откровенно уничтожавшие ВСУ и теперь находятся в РФ. Есть и другие министры обороны, нагнувшие Украине, фактически готовя агрессию РФ... Резников же не только не нагнул, но и получил пост в самое трудное время для государства. Его преемнику будет еще труднее. Поэтому могу только поблагодарить за то, что он был в это время, когда мы могли не выжить”.

Самые громкие скандалы

Резникову точно есть за что поблагодарить, впрочем, никуда не скрыть и факты того, что именно во времена Резникова начали вспыхивать самые громкие коррупционные скандалы.

Впервые "громко" заговорили о завышении цен на закупках продовольствия для ВСУ в 2-3 раза в январе 2023 года после расследования "Зеркала недели", тогда и выплыли яйца по 17, картофель по 22, лук по 42 гривны за килограмм, и не только .

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Журналисты тогда сравнили цены в обычных магазинах и разница была на лицо: где в полтора, а где в два раза суммы были больше, чем могли бы. Из-за этих скандалов уволили тогдашнего заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова и директора департамента госзакупок Богдана Хмельницкого. Они получили подозрения и оказались в СИЗО.

Впрочем, Резников вступился за подчиненных и заявил, что его бывший заместитель и руководитель департамента не причастны к скандалу, а в бумагах о закупках, по его словам, якобы была техническая ошибка относительно цены на яйца. Резников настаивал, что поставщик указал цену не за штуку, а за вес яиц, когда переносил данные из одной таблицы в другую, и отметил, что многие сравнения в таблице журналистов были некорректными.

Новый скандал равнялся увольнению

Впрочем, скорее всего именно этот скандал стал точкой невозвращения для него как для министра. А точку поставил уже следующий скандал: "Зеркало недели" выпустило новое расследование, на этот раз Минобороны забросали коррупцию во время закупок зимних курток для ВСУ.

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Журналисты утверждают, что форма оказалась пожилой, а также втрое подорожала. В то же время журналист "Украинской правды" Михаил Ткач выяснил, что одним из владельцев турецкой компании, получившей 30 миллионов долларов от Минобороны, был племянник народного депутата от фракции "Слуга Народа".

После этого народная депутат Анастасия Радина заявила, что готовит обращение в Национальное антикоррупционное бюро Украины, чтобы за всех причастных взялись, вместо этого Резников уверял, что цена формы отвечала рыночным. Кроме этого, были заявления, что вместо зимних курток закупили якобы пожилые. Впрочем, и это Резников возражал.

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Пары и позиция Зеленского

Но скандал не утихал, поэтому Резников заявил, что готов поспорить с журналистом и парламентаршей. А в случае проигрыша он пообещал, что подаст в отставку. Об этом он рассказал изданию Бабель. Впрочем Ткач и Радина отказались заключать пари, с тех пор начали распространяться слухи, что Резников то уходит в отставку, то нет.

Но, в конце концов, эта история для Резникова все равно все закончилась увольнением. О его отставке лично сообщил 3 сентября Зеленский во время своего традиционного вечернего обращения и сразу же назвал нового главу министерства.

Зарубежные СМИ о Резникове и слухи о новой должности

Официально в отставку Резников ушел 5 сентября. О смене министров писал и The New York Times, там вступились при бывшем министре, подчеркнув, что Резников "не был лично причастен к все более широким расследованиям по злоупотреблению военными контрактами" в Минобороны Украины, хотя судьба министра в последнее время стала предметом "все больших спекуляций" .

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Как и многие другие СМИ, в издании эту кадровую ротацию назвали "наибольшим потрясением" в украинском правительстве за время войны. Впоследствии скандал с куртками "сдулся", министерство прекратили обвинять, а общественный антикоррупционный совет при Минобороны подтвердил, что скандальные куртки для ВСУ были все же зимними, а не летними, кроме того, там подтвердили, что Минобороны не имело тех инвойсов, которые были в распоряжении журналистов.

И вот прошло 4 месяца с момента отставки. Ему прочили должность посла в Великобритании, информацию о возможном назначении распространили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко, подхватил это и ряд СМИ. Но потом все эти разговоры заглохли, и вот уже несколько месяцев судьба Резникова неизвестна.

Он так и не получил новой должности, исчез из публики и перестал вести деятельность в соцсетях. Собственно крайний пост в Facebook бывший министр опубликовал 5 сентября, в котором подвел итог своей работы.

Что известно об ущербе?

И даже спустя несколько месяцев после отставки, имя эксминистра обороны постоянно появляется на фоне очередных скандалов. К слову, 8 января нынешний министр обороны Рустем Умеров заявил, что внутренний аудит активно проводит проверки и только за последние 4 месяца в ведомстве выявили нарушений в 10 миллиардов.

Скандалы "заиграли новыми коррупционными красками"

Снова вылезла и история с яйцами по 17 гривен. Стало известно имя еще одной снабженицы "золотых" яиц. Ею оказалась Татьяна Глиняна. На днях журналистам "сдали" со всеми подробностями ее роскошную жизнь за границей. Об этом говорится в расследовании Артема Ильина в "НВ Бизнес".

А еще интересно, что эта женщина смогла пережить всех президентов и министров обороны, потому что поставками для ВСУ она занимается еще с далекого 1995 года, правда, все эти годы внутренние аудиты проводились, похоже, не так усердно.

Заиграл новыми коррупционными красками и скандал с тем же заместителем Вячеславом Шаповаловым, ведь как выяснилось, кроме того, что именно он руководил закупками зимних курток для ВСУ, он нажился и на бронежилетах для военных.

Как выяснила контрразведка СБУ, уже в 2022 году вместе с сообщниками Шаповалов закупил для бойцов ВСУ партию некачественных бронежилетов почти на миллиард гривен. Заказали средства защиты у одной из восточноевропейских фирм. Впрочем, не учел он одного – перед отправкой на фронт их взялась проверить специальная комиссия. Выяснилось, что бронежилеты не просто недостаточно качественные, а буквально несут угрозу бойцам. То есть не спасут и от обычного шара.

Сейчас Шаповалов в СИЗО, если его вину докажут, то сядет он на 12 лет, а вдобавок все имущество конфискуют. К слову, еще одного подозреваемого по перечисленным делам ищут.

Резников "засветился"

Коррупционные скандалы не утихают, что еще выявит внутренний аудит — вопрос времени. Но украинцы все чаще начинают задавать вопросы, куда девался эксминистр Резников. Уже даже у Google этот вопрос бьет рекорды.

После увольнения он очень редко посещал общественные мероприятия или события. Только дал интервью CNN, а в начале ноября его пресс-секретарь распространила фото, на котором шеф изучает ассортимент сладостей в кафе. Мол, "он в Киеве, и все хорошо".

Но произошло чудо и Резников снова "засветился" на публике. 10 января он был замечен на церемонии открытия мемориала первому президенту Украины Леониду Кравчуку, вместе с ним присутствовали и другие представители бывшей и нынешней столичной элиты, например олигарх Григорий Суркис и спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Фото: X (Twitter)

Но даже после этого вопросов меньше не стало. Куда девался Резников и чем сейчас занимается – интересно всем украинцам.

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