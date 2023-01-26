Куда исчез «Ежик» и когда вернется на свое место в Киеве

Уже больше года любимец киевлян находится на «лечении» в мастерской реставраторов

Киевский «Ежик» (композиция «Лошадка») из скверика на Рейтарской отсутствует на своем привычном месте с ноября 2021 года. Киевляне и поклонники оригинальной парковой скульптуры интересуются, куда он исчез. На месте, где стоял персонаж из мультика, появляются различные послания от него в виде небольших плакатов: «Пошел считать звезды» или «Ушел защищать Родину».

Сайт ТСН.ua выяснил, куда именно пропал любимец киевлян и когда он вернется на свое обычное место.

Ёжик пишет, что пошел защищать Родину

В ноябре 2021 года автор скульптуры Константин Скритуцкий сообщил, что его «Ежика» в очередной раз повредили неизвестные вандалы – сбросили с пня, на котором он стоял. Уличная скульптура получила повреждения. Чтобы спасти любимца киевлян, решено было его комплексно реставрировать. Хотя только в декабре 2019 года «Ежик» вернулся на свое место после косметического ремонта.

Тогда специалисты отмечали, что подобные арт-объекты обычно живут на улице 3-5 лет, а Ежу уже тогда было больше 12 лет. Кстати, он изготовлен из куска липы.

«Главная задача – стабилизация и консервация дерева, из которого Ёжик выполнен. Сначала будет произведена очистка и дезинфекция основания, после чего начнут реализовывать процессы по стабилизации дерева путем насыщения консервационными растворами, что замедлит процессы деградации древесины», — отмечала куратор проекта Мария Борисенко.

В сотрудничестве с литовскими коллегами была разработана максимально эффективная методика реставрации, применение которой продлит «Ежику» жизнь.

После этого любимец киевлян попал в больницу, а точнее в мастерскую Gurin brothers совладельцами, которой являются Даниил и Антон Гурины. Здесь он и сейчас находится. А «лечить» Ежа начали еще до начала войны.

Ёжик пишет, что пошел защищать Родину

По словам Данила Гурина, из всех материалов, использованных в «Ежике», керамика оказалась самой стабильной. Керамические глаза и носик в порядке. Реставраторам нужно только из узелка ежика вытащить монетки и почистить от пыли. Это, кстати, не оригинальный керамический узелок, а копия, которую автору скульптуры пришлось изготовлять отдельно, поскольку вандалы часто воровали узелок или просто его ломали.

"Чтобы добраться до древесины, которая с годами под влиянием внешней среды теряет свои первоначальные свойства, мы демонтировали «иголки» «Ежа», а также сняли сетку, на которой они крепились. Сделали карту-развертку, на которой обозначили, где и как должна крепиться сетка. Это важно, когда будем собирать скульптуру. Работы следует выполнять именно в такой последовательности, а не в каком-то произвольном порядке. Иначе это изменит первоначальный замысел автора, а мы этого не можем допустить», — рассказывает сайту ТСН. ua Данило Гурин, совладелец художественно-реставрационной мастерской «Gurin brothers».

Ёжик после очистки от краски/ фото Мария Борисенко

Он добавляет, что во время активной фазы реставрации они постоянно контактировали с автором скульптуры Константином Скритуцким, поскольку у него можно узнать все детали о Еже.

«Мы сняли все саморезы-иглы. Кстати, их количество не подсчитывали, но обязательно это сделаем. Обработали дерево от грибков, плесени и паразитов. Что интересно – «Ежик» был без паразитов, но на всякий случай мы произвели обработку. Также жуки не поточили дерево из которого он сделан. Впоследствии был установлен проблемный «диагноз» «Ежика» – плохое состояние древесины от воздействия внешней среды, когда он «жил» на улице, – объясняет нам Даниил Гурин, показывая состояние древесины на фото. — Также на общее состояние «Ежика» повлияли неоднократные ремонты, которые иногда делали неравнодушные местные жители или те, кто заботятся о сквере, где он стоял. Я имею в виду – перекраску, которая меняла первоначальный вид скульптуры. Поэтому мы бережно сняли с него все наслоения краски за многие годы, выбрали все вставки в виде шпатлевки и других веществ, которыми залеплялись трещины на теле «Ежа».

Таково состояние дерева, из которого сделан Ёжик/фото Данило Гурин

После очищения от краски «Ежика» не узнать, его «лицо» покрыто глубокими трещинами. Их еще должны «залечивать» реставраторы. Сейчас любимец киевлян больше похож на новобранца, подстриженного «под ноль». Кстати, под иглами и в трещинках у «Ежика» было найдено много монет, которые ему туда засовывали посетители.

Сейчас любимец киевлян больше похож на новобранца/фото Данило Гурин

«Мы храним этот забавный артефакт – это деньги «Ежика». Их целая пригоршня – украинские монеты разного достоинства», — делится с нами Данило Гурин.

Так получилось, что реставраторы только начали заниматься «Ежиком», как началась полномасштабная война. Теперь работа над его обновлением остановилась.

«К сожалению, у нас нет времени на Ёжика, поскольку мы с братом служим в НГУ. И специфика нашего подразделения постоянно перемещаться – позиции, база, разные города. Хотя, нам бы очень хотелось поскорее закончить его «лечение» и вернуть в сквер на Рейтарской. Возможно, когда ситуация на фронте изменится, мы сможем приступить к работе. Но, скорее всего, «Ежик» вернется туда уже после нашей Победы», — добавляет Данило Гурин.

Напомним, недавно в Киеве заметили пони, заходящего на станцию метрополитена. Это произошло во время воздушной тревоги.

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