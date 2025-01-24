Куда исчез один из самых известных политиков Виталий Ким: неожиданный ответ главы Николаевской ОВА

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким — один из самых известных политиков в Украине. Однако в последнее время он заметно снизил свое присутствие в СМИ.

С чем это связано и куда "пропал" Виталий Ким, он ответил в эксклюзивном интервью TSN.ua.

“К тому времени (в начале полномасштабной войны – ред.) была задача – нужно было успокоить людей, успокоить военных, потому что россияне готовили ИПСО против нас, для того чтобы мы беспокоились, нервничали, реагировали на их вбросы, и тогда это было нужно. Но за эти два года изменилась картинка нашей медиасферы, потому что очень большое количество медиа и ресурсов перешли в тот же Telegram и другие каналы, и люди создали другие источники, которые информируют на должном уровне, скажем так”, – рассказал Виталий Ким.

Он объясняет, что больше нет нужды, чтобы лично он был в эфире часто, потому что уже много источников, которые предоставляют нужную информацию людям.

"Поэтому я не буду развлекать просто так, потому что у меня много работы", — говорит Виталий Ким.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: КИМ ОТКРЫЛ ТАЙНУ! КАКИМ БУДЕТ КОНЕЦ ВОЙНЫ И КОГДА ПЕРЕГОВОРЫ с РФ! НА ЧТО ВСЕ ГОТОВЫ?!

Читайте также: