Куда исчез Путин после переговоров: Жданов указал на неожиданную деталь

Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин / © ТСН

Реклама

Ракетные удары по Украине во время переговоров — это издевательство России над Дональдом Трампом. Американский президент делает вид, что ничего не замечает. В то же время глава РФ Владимир Путин неожиданно исчез после переговоров.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он добавляет, что Россия возобновила массированные атаки по Украине.

«К сожалению, фактически так. Я скептически отношусь к переговорам. Сегодня Путина даже не выпускают к микрофону в РФ. Там Лавров сейчас правит бал на всю Россию. Три дня — три интервью, в которых он рассказывает, как будет жить дальше РФ. А где Путин? Кто рулит этой страной? Так что я думаю, что последний массированный удар не случаен», — говорит Олег Жданов.

Реклама

Тем более что и ракеты, и «Шахеды» осторожно облетели Киев, отметил он. В России знают, что в столице более плотное ПВО, и мы могли бы сбить часть средств воздушного нападения в районе Киева.

«Поэтому они обошли с севера и ударили по западу. Это намек на то, что они могут добраться до путей поставки техники и вооружения. Ну и плюс американское предприятие, производящее бытовую технику, электронику. Они по нему ударили и сейчас будут наслаждаться реакцией США», — считает военный эксперт.

Ранее Олег Жданов удивил, зачем Россия ударила по американскому заводу в Украине: что там производили.