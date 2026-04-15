Куда исчез звезда Сети олень Борис: опекун раскрыл первые подробности о его новом месте

Олень Борис, когда был здоров, приходил к жителям села попробовать вкусностей. / © ТСН

Реклама

Стали известны новые подробности о звезде Сети — олене Борисе с Ровенщины, судьбой которого в последнее время озаботились сотни украинцев, задав соответствующие вопросы в соцсетях.

Напомним, живя во дворе у мастера леса Руслана Христюка в селе Заречное Ровенской области, олень Борис часто приходил в местный магазин и к местным жителям полакомиться вкусностями. Благодаря такому поведению олень стал звездой соцсетей — о нем сняли множество роликов. Но в конце марта его сбил автомобиль, в результате чего животное получило тяжелые травмы задней конечности. Некоторое время он лежал во дворе Руслана Христюка, животному оказывали ветеринарную помощь. Вскоре олень ушел от людей, после чего многие украинцы высказали множество предположений о судьбе Бориса.

«Местопребывание оленя пока не известно. Никто не придерживался рекомендаций по ограничению пространства для этого животного (после ДТП — Ред.). Местные жители говорят, что он ушел в лес», — сказал в комментарии для ТСН.ua зоозащитник Орест Залипский.

Реклама

К этому он добавляет, что есть сведения о наличии в местности волков, которые являются природными врагами для оленей.

Олень Борис на пороге магазина. Фото из соцсетей.

«Животное, которое травмировано и передвигается на трех конечностях, является легкой добычей для хищников. Если бы животное после ДТП отдали на лечение, то все могло быть иначе. Тогда было очень много критики (дескать, оленя опасно транспортировать — Ред.). Но есть одно но. Этот олень очень домашний. Он ведет себя как домашняя собака. С ним можно было бы работать», — говорит Залипский.

В свою очередь другая зоозащитница, Наталья Попова, которая предоставляла консультации по алгоритму лечения оленя после ДТП, в комментарии для ТСН.ua сообщила следующее: «Оставить его (в селе — Ред.) было лучшим решением, потому как транспортировать его было нельзя. Единственным шансом было лечение на месте. Ему тогда закончили оказывать поддерживающую терапию, его состояние стабилизировалось, он стал себя лучше чувствовать. После этого он сбежал от Руслана в лес. Пока его не могут найти».

По ее словам, сложность еще заключается в том, что участок на Ровенщине является пограничной зоной.

Реклама

«Поэтому есть запрет на полеты дронов. Опасаюсь, что там могут действовать браконьеры. Могут застрелить», — делится своей обеспокоенностью Наталья Попова.

В то же время ровенская блоггерша Ирина Токмина, которая записывала множество видео с оленем, в комментарии для ТСН.ua высказала такое мнение: «Выглядит так, что из-за того, что он был не ограничен в движении, он сбежал в лес. Я думаю, что если бы его могли найти, то уже нашли бы».

Определенную ясность в ситуацию внес непосредственно Руслан Христюк. Сегодня, 14 апреля, в комментарии для ТСН.ua он сообщил, что Борис жив.

«Он еще гуляет по болоту. Выйдет — я сообщу», — сказал Христюк и добавил, что, по его мнению, олень Борис пока решил уединиться.

Реклама

Олень Борис с Ровенщины: как он стал домашним

Недавно в комментарии для ТСН.ua Руслан Христюк так рассказывал о Борисе: «Я его в свое время купил в вольере, хотел развести благородного оленя. Это молодой опытный самец. Такой олень в мире есть в единственном экземпляре. Нет такого животного нигде в мире, которое из леса приходит в магазин съесть яблоко. Он никогда не обидел ни одного человека».

Когда прошло несколько дней после ДТП, Христюк высказывался о состоянии оленя следующим образом: «Шансы на жизнь у него очень малы. Врачи в таких условиях не могут провести глубинное исследование состояния его внутренних органов. Одна надежда на Бога».

Олень Борис после ДТП

В свою очередь, полиция Ровенщины о ДТП сообщала так: «23 марта, около 19:15 в полицию поступило сообщение 57-летнего жителя поселка Заречное, что на улице Центральной неизвестный на автомобиле допустил наезд на оленя и скрылся. Полицейские установили, что к указанному ДТП причастна 28-летняя местная жительница, которая ехала на автомобиле «Mercedes» без включенного света фар. Водитель объяснила работникам полиции, что сбежала с места происшествия, потому что испугалась. Поврежденный автомобиль правоохранители обнаружили по месту ее жительства. Согласно осмотра водитель была трезвая», — сообщал отдел коммуникаций ГУНП в Ровенской области.

Сотрудники полиции составили на нарушительницу три админматериала: по ст. 124 (ДТП механика), ч.1 ст. 126 (управление транспортным средством без страхового полиса) и ст. 122-4 (оставление места ДТП) КУоАП.

Реклама

