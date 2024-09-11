Куда исчезли донаты людей: "Госпитальеры" попали в громкий скандал – все детали

Азартные игры и путешествия по Европе – бывшую волонтерку подозревают в краже донатов. В батальоне "Госпитальеры" разразился скандал из-за присвоения средств из сборов. Удалось ли вернуть деньги, какие меры были предприняты "Госпитальерами" для того, чтобы разобраться в ситуации, и что сейчас с девушкой, подозреваемой в недобросовестном расходовании средств фонда, говорится в эксклюзиве TSN.UA.

Скандал в батальоне "Госпитальеры"

Медицинский батальон "Госпитальеры" попал в скандал из-за подозрения о присвоении средств бывшей работницей Анной Скольбушевской, позывной "Адмирал Няв". Об этом сообщили "Госпитальеры" в соцсети Х.

"К сожалению, мы также стали жертвой лжи Анны, как и обманутые ею люди. Нам больно, что нечестные действия тех, кто назывался частью нашего круга, оставили след на репутации, которая формировалась в боях и спасении людей", — отмечают "Госпитальеры".

Отмечается, что с 2022 по 2023 год Анна Скольбушевская организовывала собрание для батальона, в частности в твиттере, под никнеймом "Адмирал Няв". 15 декабря 2023 года осуществила последний платеж на счет фонда "Госпитальеров" и завершила свою работу в нем.

"Крайнее перевод и сбор Анна закрыла и перевела на счета 15.12.2023 года и с тех пор по нашим данным не проводила сборов на основное обеспечение медбата "Госпитальеры". Анна избрала полностью переключиться на работу в экипажах и мы с уважением отнеслись к ее решению", – объясняют в батальоне.

Однако Скольбушевская продлила до июня 2024 собирать средства от имени "Госпитальеров". Как установило внутреннее расследование батальона, собранные деньги "Адмирал Няв" потратила на личные нужды: азартные игры, ценные путешествия по Европе, билеты на концерты и другие развлечения.

Как оказалось у Анны серьезные проблемы со здоровьем и зависимость, которую она скрывала. Ее многочисленные истории оказались ложными, утверждают в батальоне.

"Будем откровенными. Для нас эта ситуация из тех, которые не предвидишь и не подготовишься. Изучив все детали, мы поняли, что постоянный чрезмерный стресс и переживания критически повлияли на ее самочувствие, повлекши алогичные параноидальные мысли и ряд необдуманных решений", – пишет пресс-служба "Госпитальеров" о своей бывшей работнице.

"Госпитальеры" пытались связаться с девушкой, но это им удалось не сразу.

"Мы проконтролируем это, когда будем уверены, что она способна будет думать и анализировать действительность объективно. Мы также болеем за честные отчеты с ее счетов. Однако доступа к этим данным пока нет. К сожалению, обстоятельства таковы, что ей действительно необходимо лечение, а затем обязательно объяснение", – отмечают в батальоне.

Позже волонтерам удалось пообщаться с девушкой и уладить финансовые вопросы.

"Друзья, отчитываемся от себя также. Аня вышла на связь, мы наконец-то поговорили. Средства переведены", – говорилось в сообщении.

Примечательно, что в организации достаточно положительно характеризовали Анну, даже после того как скандал с нецелевым расходованием средств фонда начал набирать обороты.

Однако "Госпитальеры" исключили Скольбушевскую из своего состава со сдачей имущества, шевронов и всей символики. Подано заявление в правоохранительные органы о растрате средств. По информации "Госпитальеров", сейчас Скольбушевская находится на лечении. Остальные причастные к ситуации лица исключены из батальона или проходят проверку.

Также в организации заявили, что готовят отчет о деятельности БО "Госпитальеры" и опубликуют его в рамках плана, составленного по случаю 10-летия деятельности и советуют перечислять средства только на счет фонда или на карточки лиц, находящихся на официальном сайте.

Кто такие "Госпитальеры"

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"Госпитальеры" – крупнейшее украинское медицинское добровольческое подразделение. Формат, в котором работает этот батальон, не имеет аналогов в мире. "Госпитальеры" без легализации, на безвозмездных условиях оказывают полноценную помощь официальным подразделениям армии.

10 лет назад это подразделение создала 18-летняя медик-доброволица Яна Зинкевич. С тех пор украинские "Госпитальеры" спасают жизнь бойцов. В частности, работают с их ранениями прямо под обстрелами, эвакуируя военных непосредственно с линии боевого столкновения.

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