Куда исчезли "Кинжалы": Жданов раскрыл новую тактику России во время массированных обстрелов

МиГ-31К с ракетой "Кинжал" / © kremlin.ru

Россияне во время последних массированных ракетных ударов перестали запускать по Украине ракеты «Кинжал». Это может быть связано с тем, что их носители самолеты МиГ-31К в ненадлежащем состоянии.

Об этом в комментарии ТСН.uaсказал военный эксперт Олег Жданов.

Почему россияне не обстреливают Украину «Кинжалами»

По словам Олега Жданова, отсутствие «Кинжалов» может свидетельствовать о серьезном техническом износе самолетов МиГ-31К. Ключевая уязвимость этих машин — их силовые установки.

«Двигатель на таком самолете не подлежит ремонту. Только замена. Это может быть главной причиной, почему эра „Кинжалов“ становится прошлым — просто заканчивается ресурс носителей», — отметил Олег Жданов.

Эксперт отмечает: если самолеты выйдут из строя, враг будет вынужден искать альтернативу. Поскольку «Кинжал» фактически является авиационной версией ракеты «Искандер-М», оккупанты могут просто перебросить ресурсы на наземные баллистические комплексы.

Возвращение к «зимней» тактике

Кроме дефицита носителей, Жданов заметил попытку россиян стабилизировать график обстрелов. Оккупанты хотят вернуться к ритму, который наблюдался во время энергетического террора зимой. В частности, интервал в 10-14 дней между массированными ударами.

«Смогут они удержать такой темп или нет — это большой вопрос. Но сейчас мы видим именно такую попытку», — отметил военный эксперт.

