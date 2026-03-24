- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 516
- Время на прочтение
- 1 мин
Куда исчезли "Кинжалы": Жданов раскрыл новую тактику России во время массированных обстрелов
Военный эксперт Олег Жданов проанализировал причины отсутствия ракет "Кинжал" во время последних атак.
Россияне во время последних массированных ракетных ударов перестали запускать по Украине ракеты «Кинжал». Это может быть связано с тем, что их носители самолеты МиГ-31К в ненадлежащем состоянии.
Об этом в комментарии ТСН.uaсказал военный эксперт Олег Жданов.
Почему россияне не обстреливают Украину «Кинжалами»
По словам Олега Жданова, отсутствие «Кинжалов» может свидетельствовать о серьезном техническом износе самолетов МиГ-31К. Ключевая уязвимость этих машин — их силовые установки.
«Двигатель на таком самолете не подлежит ремонту. Только замена. Это может быть главной причиной, почему эра „Кинжалов“ становится прошлым — просто заканчивается ресурс носителей», — отметил Олег Жданов.
Эксперт отмечает: если самолеты выйдут из строя, враг будет вынужден искать альтернативу. Поскольку «Кинжал» фактически является авиационной версией ракеты «Искандер-М», оккупанты могут просто перебросить ресурсы на наземные баллистические комплексы.
Возвращение к «зимней» тактике
Кроме дефицита носителей, Жданов заметил попытку россиян стабилизировать график обстрелов. Оккупанты хотят вернуться к ритму, который наблюдался во время энергетического террора зимой. В частности, интервал в 10-14 дней между массированными ударами.
«Смогут они удержать такой темп или нет — это большой вопрос. Но сейчас мы видим именно такую попытку», — отметил военный эксперт.
